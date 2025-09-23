ETV Bharat / state

अंग्रेजों के जमाने में ठगों का अड्डा था जबलपुर, खेरमाई माता का आशीर्वाद लेकर करते थे लूटपाट

अंग्रेजों के जमाने में ठगों का अड्डा था जबलपुर ( ETV Bharat )

डॉ आनंद राणा बताते हैं कि "ठगों का ऐसा मानना था कि माता काली और रक्तबीज के युद्ध के दौरान ठग पैदा हुए थे. ये लोग अपने साथ एक रुमाल, एक सिक्का और एक कुल्हाड़ी रखते थे. इन तीनों के बारे में ठगों का मानना था कि यह तीनों चीज ठगों को माता काली ने दी है. जिस कुल्हाड़ी से वे लोगों की हत्या करते थे, वह उसे माता काली का दांत मानते थे. उनके अनुसार भगवान ने उन्हें इसी के लिए बनाया था कि तुम लोगों की हत्या करो, उन्हें लूटो. वे इसे बुरा नहीं मानते थे. बल्कि ठग इसे अपना धर्म मानते थे."

जबलपुर के जानकी रमन कॉलेज में इतिहास के लेक्चरर डॉक्टर आनंद राणा बताते हैं कि "हिंदू धर्म में हर जाति की उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कहानी है. इसी तरह की एक पौराणिक कहानी ठगों की उत्पत्ति को लेकर भी है. इन्हें अलग-अलग समय में अलग-अलग नाम से जाना जाता रहा. सामान्य भाषा में इन्हें लुटेरे कहा जाता था तो वहीं महाराष्ट्र में इन्हें पिंडारे कहा जाता था. अंग्रेज तो इन लोगों से कितने परेशान हो गए थे कि ठग शब्द को उन्होंने अपनी भाषा में शामिल कर लिया."

जबलपुर: इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे की जबलपुर कभी देश के सबसे खतरनाक ठगों का अड्डा हुआ करता था. इन ठगों ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था. ठग खेरमाई माता का आशीर्वाद लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लूट की बड़ी-बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे. हिंदू-मुस्लिम दोनों धर्मों से जुड़े ये ठग अपने आप को देवी का पुजारी मानते थे और लूट को धर्म समझकर अंजाम देते थे.

बकौल आनंद राणा "यूं तो ठगों का उल्लेख भारत के कई ग्रंथों में मिलता है. अजंता एलोरा की गुफाओं में भी एक मूर्ति ठग की है, लेकिन इनपर सबसे पहले अंग्रेजों के समय अध्ययन हुआ. 1800 से 1850 के बीच की बात है, जबलपुर में अंग्रेज ठगों से परेशान थे. कई ठग गिरोहों ने अंग्रेजों के खजाने लूट लिए थे और अंग्रेजों को मार दिया था. अंग्रेज कप्तान विलियम हेनरी स्लीमन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जबलपुर के ठग भारत के ठग नेटवर्क का हिस्सा थे. यह लोग उत्तर भारत से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले हुए थे."

किताब में है इस घटना का जिक्र (ETV Bharat)

खेरमाई माता का आशीर्वाद के बाद लूट करने जाते थे ठग

डॉ आनंद राणा बताते हैं कि "इतिहास की पुस्तकों में इनके बारे में जो जानकारी है, इसमें सभी जातियों के लोग थे ब्राह्मण, राजपूत, यादव, बनिया, जाट, कुचबदिया जैसी हिंदू जातियों के अलावा इस बिरादरी में बड़ी तादाद में मुसलमान भी थे. जब भी ये ठगी करने जाते थे तो माता काली भवानी की पूजा करते थे. जबलपुर में उस समय खेरमाई माता के 2 मंदिर थे. एक मंदिर बड़ी खेरमाई का था और दूसरा बूढ़ी खेरमाई का था जो सिद्ध पीठ माना जाता था. यहां पर ठग पूजा करने के बाद लूट को अंजाम देते थे."

लूटपात और हत्या करने को अपना धर्म मानते थे ठग (ETV Bharat)

अंग्रेजों ने ठगों को दे दी थी फांसी की सजा

विलियम हेनरी स्लीमन ने ठगों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था, जिसके तहत उसने सैकड़ों ठगों को पकड़ कर फांसी की सजा दी थी. ऐसा बताते हैं कि कटनी से लेकर सिवनी तक लगभग 200 किलोमीटर में शायद ही ऐसा कोई पेड़ था, जिस पर ठगों को मार कर नहीं लटकाया गया था. इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र के ठग डर गए और बहुत से ठगों को पुलिस ने पकड़ा भी था. इनमें से अमीर अली फिरंगिया भी था, जिसने यह स्वीकार किया था कि उसने 700 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी. उसे बाद में जबलपुर जेल में फांसी दी गई थी.

मंदिर में पूजा के बाद लूट करने जाते थे ठग (ETV Bharat)

अंग्रेजों ने ठगों के पुनर्वास के लिए शुरू की पहल

बहुत से परिवारों को पकड़ने के बाद स्लीमन ने इनके पुनर्वास का भी काम किया और एक रिफॉर्मेटरी स्कूल जबलपुर में खोला गया. जिसमें इन्हें कालीन बनाना सिखाया जाता था. ऐसा बताया जाता है कि जबलपुर के इन्हीं कारीगरों के द्वारा बनाया एक कालीन रानी विक्टोरिया के महल में अभी भी बिछा हुआ है. इन्हें काम पर लगाने के बाद उनके लिए जबलपुर में एक बाजार भी बनाया गया था, जिसे गुरंदी बाजार कहा जाता है जो जबलपुर में आज भी रविवार के दिन लगता है.

मंदिर में पूजा के बाद लूट करने जाते थे ठग (ETV Bharat)

मुगलों के खिलाफ युद्ध में मराठा ठगों का करते थे इस्तेमाल

इतिहासकार डॉ राणा बताते हैं कि "यह ठग किसी साधु-सन्यासी और मौलवी को नहीं लुटाते थे. यदि कभी गलती से लूट भी लेते थे तो उस पैसे का दान धर्म करना पड़ता था. इसके साथ ही महिलाओं के साथ लूटपाट करते थे, लेकिन उनसे किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण नहीं करते थे.

बच्चों को अक्सर वे अपनी गैंग में शामिल कर लेते थे. जबलपुर के ठगों का इस्तेमाल मराठा राजाओं ने मुगलों के खिलाफ कई बार किया था. यह लोग युद्ध के ही दौरान लूटपाट करते थे. इससे दुश्मन सेना में अफरा-तफरी मच जाती थी. इसी दौरान मराठा हमला कर देते थे और कब्जा कर लेते थे. कई बार इन ठगों ने अंग्रेजों को इसलिए लूटा क्योंकि वे स्थानीय लोगों पर अत्याचार करते थे."