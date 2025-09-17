ETV Bharat / state

पानी के दैत्य थाई मांगुर की प्रतिबंध के बावजूद स्मगलिंग, पश्चिम बंगाल से पहुंची मछलियां जबलपुर में जब्त

ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध के बावजूद थाई मांगुर की हो रही जमकर तस्करी. जबलपुर में मत्स्य विभाग ने भारी मात्रा में पकड़ी थाई मांगुर मछली.

THAI MANGUR SEIZED JABALPUR
पश्चिम बंगाल से पहुंची थाई मांगुर जबलपुर में जब्त (ETV Bharat)
Published : September 17, 2025 at 3:41 PM IST

जबलपुर: थाई मांगुर मछली में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसकी स्मगलिंग की जाती है और प्रतिबंधित होने के बाद भी इसका उत्पादन किया जाता है. जबलपुर में इस मछली के बीज को जब्त कर उसे नष्ट किया गया. मछली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भारत में थाई मांगुर मछली को नहीं पाला जा सकता. इस मछली को पालने पर ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रतिबंध लगा चुका है. भारत में इस मछली का बीज पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश से आता है.

नदी नाले झील तालाब हमारे प्राकृतिक जल संसाधन है. इन जलीय क्षेत्रों की अपनी बायोडायवर्सिटी है. इनमें देसी मछलियां, मेंढक, देसी झींगे और कई छोटे जीव-जंतु इस बायोडायवर्सिटी में पाए जाते हैं. इनमें से कुछ शाकाहारी जीव है, इनमें छोटी मछलियां हैं वहीं कुछ दूसरे जीव-जंतु भी हैं. नदी-नाले, झील, तालाब मे रहने वाले जीव जरूरत के हिसाब से शिकार करते हैं और परस्पर निर्भरता के आधार पर पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म नहीं करते.

ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध के बावजूद थाई मांगुर की हो रही तस्करी (ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल से पहुंची थाई मांगुर जब्त

मत्स्य विभाग के संयुक्त संचालक राजाराम धुर्वे ने बताया कि सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से यहां भारी मात्रा में थाई मांगुर ट्रेन से पहुंची हैं. इसके बाद मछली विभाग के अधिकारियों ने इस मछली के बीज को जब्त किया. मछली के इस पूरे बीज को गड्ढा खोदकर उसमें गड़ाकर इसे नष्ट कर दिया गया है. यह लभगभ 3 कंटेनर में यह यहां पहुंची थी.

थाई मांगुर क्या होती है?

कैटफिश की एक वैरायटी थाईलैंड में विकसित की गई थी लेकिन इसकी सबसे ज्यादा फार्मिंग बांग्लादेश में की जाती है. वहीं पर इसकी छोटी-छोटी हेचरी हैं जहां इसका बीज उत्पादन किया जाता है. कैटफिश हमारे वातावरण में भी पाई जाती है लेकिन थाई मांगुर कैटफिश लगभग उभयचरी प्राणी है. यह बहुत कम पानी कीचड़ में भी जिंदा रहती है और हवा में भी सांस ले सकती है.

THAI MANGUR FISH
थाई मांगुर की है बड़ी डिमांड (ETV Bharat)

'ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किया है थाई मांगुर को प्रतिबंधित'

जबलपुर के मत्स्य विभाग के संयुक्त संचालक राजाराम धुर्वे ने बताया कि "भारत सरकार की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने थाई मांगुर को प्रतिबंधित किया है क्योंकि यह मछली जलीय जीवन के लिए खतरा है. यह मछली सामान्य मछलियों की अपेक्षा ज्यादा भोजन करती है और जिस वातावरण में रहती है उसे वातावरण के दूसरे सभी जीवों को खा जाती है. भारत के बाहर कई जगहों पर इसका उत्पादन किया जाता है. वहां किसी भी किस्म का सड़ा गला मांस, पोल्ट्री वेस्ट, स्लॉटरहाउस का वेस्ट, मरे जानवर इस मछली के तालाबों में डाले जाते हैं और इन सभी को यह खा लेती है."

दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है थाई मांगुर

संयुक्त संचालक राजाराम धुर्वे ने बताया कि "सामान्य मछली का वजन 6 माह में जितना होता है यह उससे दोगुना वजन कर लेती है. यदि इसे किसी प्रोटेक्ट पाउंड में भी पाला जाता है और गलती से यह किसी प्राकृतिक जल संसाधन में चली जाती है तो यह खतरा हो सकती है. इसलिए इस मछली को पालना गैर कानूनी माना जाता है."

THAI MANGUR BANNED
जबलपुर में मत्स्य विभाग ने भारी मात्रा में पकड़ी थाई मांगुर मछली (ETV Bharat)

थाई मांगुर की है बड़ी डिमांड

मछली खाने के शौकीन इस मछली को खाना पसंद करते हैं क्योंकि इस मछली में एक सिंगल कांटा होता है, जबकि दूसरी मछलियों में बारीक हड्डियां होती हैं इसलिए उन्हें खाना बहुत कठिन होता है. रेस्टोरेंट कारोबारी अशफाक का कहना है कि "खाने वाले अक्सर इसकी डिमांड करते हैं. इसलिए बाजार में इसकी बड़ी मांग होती है और प्रतिबंध के बावजूद इसका व्यापार होता है."

'परिवहन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं'

संयुक्त संचालक राजाराम धुर्वे ने बताया कि "जो लोग इसका परिवहन कर रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि कानून में इस मछली के पालन पर प्रतिबंध है लेकिन पालने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए ऐसा कोई जिक्र नहीं है. इसलिए पूरे भारत में इस मछली का बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, भले ही यह बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा है."

THAILAND MANGUR FISHJABALPUR FISHERIES DEPARTMENTTHAI MANGUR BANNEDJABALPUR NEWSTHAI MANGUR SEIZED JABALPUR

