टीचर की जिद ने बदली स्कूल की काया, जर्जर इमारत की जगह खड़ी कर दी हाईटेक बिल्डिंग

जबलपुर के सरकारी स्कूल की टीचर अनीता जैन ने बनवा दी स्कूल की हाईटेक बिल्डिंग, कभी जर्जर भवन में चलती थी क्लास.

JABALPUR HIGH TECH SCHOOL BUILDING
टीचर की जिद ने बदली स्कूल की काया (ETV Bharat)
जबलपुर: इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, जितना कोशिश करने वाला छोड़ देते हैं, यह कहना है सरकारी टीचर अनीता जैन का. उन्होंने अपनी कोशिश के दम पर सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत की जगह चमचमाती 2 मंजिला नई बिल्डिंग बनवा ली है. जबकि प्रदेश के ज्यादातर सरकारी स्कूल के भवनों की हालत खराब है. जब सरकारी व्यवस्था से अनीता जैन को मदद नहीं मिली, तो उन्होंने एनजीओ को संपर्क किया और आज उनके प्रयास से गांव के बच्चों के पास सुविधाजनक स्कूल है, जिसमें वे अब बेफिक्र होकर पढ़ाई कर रहे है.

स्कूल के भवन की हालत थी दयनीय

दरअसल, 2 साल पहले जबलपुर के समद पिपरिया गांव में अनीता जैन को हेड मास्टर बनाया गया था. उन्होंने जब स्कूल का प्रभार संभाला था, तब स्कूल के भवन की हालत दयनीय थी. दीवारे जर्जर, छत का प्लास्टर उखड़ रह था और फर्श उबड़-खाबड़ थी, जिस भवन में बैठकर बच्चे पढ़ाई करते थे. वहां की स्थिति बेहद चिंताजनक थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि स्कूल के कमरे कभी भी भरभरा कर ढह जाएंगे.

जर्जर इमारत की जगह खड़ी कर दी हाईटेक बिल्डिंग (ETV Bharat)

हादसे का बना रहता था डर

बरसात में छत से पानी का लीकेज होता था. दीवार का प्लास्टर भी टूट गया था. स्कूल बहुत ही बुरी हालत में था. बच्चे और शिक्षक स्कूल के भीतर बैठने से डरते थे. अनीता जैन ने कहा, "ठंड में मौसम में हम स्कूल में भीतर नहीं जाते थे, खुले में कक्षाएं लगती थी. शिक्षक और बच्चों को डर बना रहता था कि कभी भी कमरे की छत का प्लास्टर उनके या बच्चों के ऊपर न गिर जाए. कई बार ऐसे हादसे से हो चुके थे."

mp bad condition govt school
स्कूल की पुरानी जर्जर बिल्डिंग (ETV Bharat)

प्रशासन की धीमी कार्रवाई से निराशा

उन्होंने कई बार प्राथमिक शाला के शिक्षक शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखकर स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत कराने की मांग की, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से कोई खास कर्रवाई नहीं की गई."वहीं जिन स्कूलों के जर्जर भवन पर जिला शिक्षा विभाग द्वारा बुलडोजर चलवाया गया था. वहां नए स्कूलों के बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, ऐसी स्थिति में अनीता जैन इस स्कूल को बनवाने के लिए दूसरे ऑप्शन तलाश रही थी. इसी दौरान उन्हें पता लगा कि राउंड टेबल इंडिया नाम का एक एनजीओ स्कूल की इमारतें बनवाता है.

Jabalpur teachers day
नए स्कूल की हाईटेक क्लास (ETV Bharat)

एनजीओ ने शुरू की कागजी कार्रवाई

अनीता जैन ने एनजीओ से संपर्क किया और उन्हें अपने स्कूल की जरूरत के बारे में बताया. एनजीओ के अधिकारियों ने अनीता जैन से कहा कि इसके लिए बहुत सारा पेपर वर्क होगा और हमें हर छोटी बड़ी जानकारी दिल्ली भेजनी होगी. इसके बाद एनजीओ के वरिष्ठ अधिकारी जांच पड़ताल करने के बाद स्कूल का भवन बनवाने के लिए ग्रांट मंजूर करेंगे. इसके बाद अनीता जैन ने कागजी कार्रवाई शुरू की.

Jabalpur principal anita jain
हेड मास्टर अनीता जैन (ETV Bharat)

निजी स्कूलों से बेहतर है नवीन क्लासेस

अनीता जैन बताती है कि "कई महीनों की जद्दोजहद के बाद साल 2023 में मेहनत रंग लाई और चंद महीनों के भीतर ही समद पिपरिया में एनजीओ ने स्कूल की इमारत बना दी. यह इमारत कई निजी स्कूलों से बेहतर है. इसमें बच्चों के लिए अच्छे क्लास रूम बनाए गए हैं, जहां बच्चे नीचे बैठकर पढ़ते थे. वहां उन्हें कुर्सी टेबल मिल गई है. साफ सुथरे क्लासरूम हैं. पूरे स्कूल में पेंटिंग की गई है. यहां तक की ग्राउंड में भी पेपर ब्लॉक लगा दिए गए हैं. स्कूल के भीतर बच्चों को खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं. एक्सरसाइज करने के लिए इक्विपमेंट लगाए गए हैं. स्कूल के भीतर साफ सुथरे टॉयलेट है."

TAGGED:

MP BAD CONDITION GOVT SCHOOLTEACHERS DAY SPECIALJABALPUR PRINCIPAL ANITA JAINDILAPIDATED GOVT SCHOOL BUILDINGJABALPUR HIGH TECH SCHOOL BUILDING

