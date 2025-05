ETV Bharat / state

बंदूक की नोक पर लड़कियों को नचाया, डर्टी हरकते करने वाले ठरकी पहुंचे हवालात - JABALPUR TAMANCHE PE DISCO

Published : May 23, 2025 at 2:38 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 2:53 PM IST

जबलपुर: जबलपुर में एक बार फिर तमंचे पर डिस्को की घटना हुई है. जहां दो बदमाश बंदूक की नोक पर लड़कियों से डांस करवा रहे हैं और उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं. यह वीडियो एक शादी समारोह का है. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. साथ ही उनकी लाइसेंसी बंदूकें जब्त कर ली गई हैं. पुलिस का कहना है कि, ''लाइसेंसी बंदूक का इस तरह दुरुपयोग करना गैरकानूनी है. इनके खिलाफ पुराने अपराध देखे जा रहे हैं. यदि यह किसी अपराध में शामिल हुए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.'' यह घटना जबलपुर के बेलखेड़ा थाने की है. शादी में स्टेज पर लहराई बंदूकें

जबलपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में शादी समारोह में लेडी डांसर बुलाने का चलन बढ़ता जा रहा है. कई बार यह डांसर फूहडता पर भी उतर आती हैं. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में एक दूसरी बड़ी बुराई हथियार लेकर चलना है. ताजा मामला जबलपुर के बेलखेड़ा थाने के पावला गांव का है. यहां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दो युवक एक शादी समारोह में हाथ में बंदूक लेकर स्टेज पर चढ़े हैं. स्टेज पर लड़कियां डांस कर रही हैं और दोनों ही युवकों ने लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की है. लड़कियां बंदूक के डर में भी हैं. पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार (ETV Bharat)

