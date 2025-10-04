ETV Bharat / state

जबलपुर के डॉक्टर की अनूठी दुर्गा पूजा, घर में सजाई झांकी, मां का अद्भुत श्रृंगार, विसर्जन पूर्णिमा को

जबलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉ. प्रद्युम्न सिंह मंडलोई जितनी तल्लीनता से ड्यूटी करते हैं, उसी तरह मां दुर्गा की भक्ति भी.

Jabalpur doctor unique Durga Puja
जबलपुर में डॉ. प्रद्युम्न सिंह मंडलोई की अनूठी दुर्गा पूजा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 5:32 PM IST

5 Min Read
जबलपुर : पूरे शहर में मां दुर्गा भक्तों के बीच जबलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉ. प्रद्युम्न सिंह मंडलोई की चर्चा है. डॉ. प्रद्युम्न सिंह मंडलोई माता के अनोखा भक्त हैं. डॉक्टर साहब ने पंडाल की बजाय घर में ही स्थापित करते हैं माता की प्रतिमा. मां की झांकी ऐसी कि पंडाल वाले भी नहीं कर सकते. विधिविधान से नौ दिन की बजाय 15 दिन तक चलता है पूजा-पाठ. खास बात ये है मूर्ति का विसर्जन शरद पूर्णिमा पर किया जाएगा. और भी बड़ी बात ये है कि डॉक्टर साहब पूजा-पाठ के साथ ही अपनी ड्यूटी भी उतनी श्रद्धा भक्ति से करते हैं.

मकान मालिक ने भी माता की स्थापना में किया सहयोग

डॉ. प्रद्युमन सिंह मंडलोई झाबुआ-अलीराजपुर के रहने वाले हैं. बीते 7 साल से जबलपुर में रह रहे हैं. उन्होंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री पूरी की और अभी वह जबलपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. डॉ. प्रद्युमन सिंह मंडलोई जबलपुर में गढा इलाके में एक घर में किराए से रहते हैं. किराए के घरों में अक्सर अपनी सीमाएं होती हैं और मकान मालिक कई किस्म की पाबंदियां भी लगता है लेकिन प्रद्युमन सिंह के मामले में ऐसा नहीं है.

जबलपुर के डॉ. प्रद्युम्न सिंह मंडलोई मां दुर्गा के अनन्य भक्त (ETV BHARAT)

अधिकांश दुर्गा मां की स्थापना पंडाल में होती है

जबलपुर में दुर्गा उत्सव की सामान्य परंपरा सड़कों पर पंडाल लगाकर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित करने की है. यहां दुर्गा प्रतिमाओं को गणेश प्रतिमाओं की तरह घर में स्थापित नहीं किया जाता. दुर्गा प्रतिमाएं सड़कों पर पंडाल बनकर ही स्थापित की जाती हैं. लेकिन डॉ. प्रद्युमन सिंह मंडलोई जिस इलाके से आते हैं, वहां अपनी परंपराएं हैं.

वहां देवी के पंडाल नहीं लगाए जाते बल्कि देवी को घर में स्थापित किया जाता है. पंडाल में सिर्फ गरबा होता है. प्रद्युमन देवी के बड़े भक्त हैं, लेकिन जबलपुर में भी किराए के घर में रहते हैं. ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने मकान मालिक से बात की और घर के भीतर ही देवी की प्रतिमा स्थापित करने का फैसला लिया.

Jabalpur doctor unique Durga Puja
डॉ. मंडलोई खुद ही करते हैं माता का श्रृंगार (ETV BHARAT)

किराये के मकान के एक कमरे को बनाया पंडाल

घर के एक कमरे को देवी का पंडाल बना दिया. मध्यम आकार की एक प्रतिमा में खरीद कर लाए और उसे घर के एक कमरे में लगभग वैसे ही सजा कर स्थापित किया गया जैसे दुर्गा पंडाल में किया जाता है. डॉ. प्रद्युम्न मंडलोई के भक्ति भाव को देखकर आसपास के लोगों ने भी उन्हें सहयोग करना शुरू किया. डॉ. प्रद्युम्न सिंह ने घर के गलियारे को लाइट से सजा दिया. उन्होंने दुर्गा सप्तशती में जिस प्रकार दुर्गा काली के साथ ही दूसरी नौ महाविद्याओं के बारे में जानकारी दी गई है, उन सभी की स्थापना यहां की है.

Jabalpur doctor unique Durga Puja
किराये के मकान के एक कमरे को बनाया पंडाल (ETV BHARAT)

डॉ. मंडलोई खुद ही करते हैं माता का श्रृंगार

मुख्य मूर्ति मां दुर्गा की है. बाकी सब मूर्तियों को भी झांकी में सजाया गया है. दुर्गा की इस प्रतिमा में हाथ में मेहंदी से लेकर छोटे-छोटे से कई श्रृंगार डॉक्टर साहब ने खुद ही किए हैं. डॉ. प्रद्युमन सिंह मंडलोई बताते हैं " ये सभी श्रृंगार अलग-अलग दिनों में उन्होंने किए हैं, एक ही स्थान पर उन्होंने गरबा माता नवग्रह, 64 योगिनी, वैष्णो देवी, नर्मदा और राधारानी की स्थापना भी की है. पूजा करने की परंपरा अपनी मां से सीखी है. उनकी मां जिस तरह से पूजा करवाती थी, वही पूजा उन्होंने किराए के इस मकान में भी की."

Jabalpur doctor unique Durga Puja
पूरा मोहल्ला करता है माता की आराधना (ETV BHARAT)

पूरा मोहल्ला करता है माता की आराधना

डॉ. प्रद्युमन सिंह मंडलोई का कहना है "यह कमरा कभी बंद नहीं होता. जब वह नहीं रहते तो आसपास के लोग माता की सेवा में रहते हैं और यहां पर 9 दिन तक नहीं बल्कि 15 दिन तक लगातार पूजा-पाठ, भजन का आयोजन होता है." डॉ. प्रद्युमन सिंह मंडलोई अपनी ड्यूटी पर भी जाते हैं और बाकायदा 12 घंटे तक मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी भी देते हैं. सामान्य तौर पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नवमी या दशमी में हो जाता है लेकिन डॉ. प्रद्युमन का कहना है "वह विसर्जन शरद पूर्णिमा के दिन करेंगे. इसके पीछे उनका तर्क है कि माता जितने ज्यादा दिनों तक उनके घर में रहें, उतना ही अच्छा है."

12 घंटे हॉस्पिटल में ड्यूटी के बाद भी गजब की भक्ति

हिंदू पूजा पाठ के जानकारों का कहना है "देवी की पूजा कठिन होती है और इसे बड़े नियम धर्म से करना होता है. ऐसे में एक बेहद व्यस्त पेशे में रहने वाले एमबीबीएस डॉक्टर के लिए यह पूजा कठिन काम है." लेकिन डॉ. प्रद्युमन सिंह मंडलोई देवी मां के गजब के भक्त हैं. इसलिए उन्होंने दोनों कामों को बखूबी अंजाम दिया.

