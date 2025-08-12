ETV Bharat / state

NEET EXAM देने वाले अथर्व ने की पैरवी, सुप्रीम कोर्ट के जज हुए कायल - JABALPUR ATHARVA PLEADED SC

बगैर कानून की पढ़ाई किए 19 साल के नवयुवक ने हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को किया प्रभावित. दोनों जगह से शाबाशी.

Jabalpur Atharva pleaded SC
स्टूडेंट अथर्व चतुर्वेदी को सुप्रीम कोर्ट ने दी वकील बनने की सलाह (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 5:17 PM IST

5 Min Read

जबलपुर : जबलपुर के अथर्व चतुर्वेदी निजी मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग कर रहे हैं. इसी मांग को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. इसके बाद जब सुनवाई हुई तो NEET EXAM देने वाले छात्र अथर्व चतुर्वेदी ने खुद ही पैरवी की. अथर्व ने नीट की परीक्षा दी थी लेकिन निजी कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं होने की वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया.

पहले उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी बात रखी. फिर इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए. दोनों ही जगह पर जजों ने अथर्व की खूब तारीफ की, बल्कि उन्हें यहां तक सलाह दी गई है कि वह अपना प्रोफेशन बदलने के बारे में सोचें.

डॉक्टर की पढ़ाई के लिए दिया NEET EXAM

जबलपुर के घमापुर में रहने वाले मनोज चतुर्वेदी वकील हैं. मनोज चतुर्वेदी के बेटे अथर्व चतुर्वेदी डॉक्टर बनना चाहते हैं. अथर्व ने जबलपुर के महर्षि विद्या मंदिर से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई की है. 12वीं में उनके 95% नंबर आए थे. अथर्व की 12वीं तक की पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट से हुई है. उसने मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट लिए थे. ये दोनों ही विषयों की एक साथ पढ़ाई करना कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद अथर्व ने 12वीं की परीक्षा में 95% अंक हासिल किए.

जबलपुर के अथर्व चतुर्वेदी ने खुद की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी (ETV BHARAT)

मेडिकल कॉलेजों में ईडब्लूएस को आरक्षण क्यों नहीं

अथर्व ने पिछले साल मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस के लिए जरूरी नीट एग्जाम दिया था. नीट के साथ अथर्व ने आईआईटी जेई का एग्जाम भी दिया था. अथर्व चतुर्वेदी का कहना है "उन्हें जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया था. उन्होंने एडमिशन लिया भी है. हालांकि वे इंजीनियर नहीं बनना चाहते. इसलिए वह इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं गए. अथर्व दरअसल डॉक्टर बनना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने नीट का एग्जाम भी दिया."

इस परीक्षा में अथर्व चतुर्वेदी को 530 नंबर मिले थे और मध्य प्रदेश में उनकी रैंक 4800 थी. लेकिन अथर्व को इस रैंक पर मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिली. इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इसमें अथर्व ने सरकार के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के तहत मिलने वाले आरक्षण के आधार पर निजी कॉलेज में रिजर्वेशन की मांग की.

हाई कोर्ट ने भी वकील बनने की सलाह दी

अथर्व चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपना मुकदमा खुद लड़ा. अथर्व ने अपने पिता मनोज चतुर्वेदी को वकालत करते हुए देखा और सुना था. इसलिए उसने बिना झिझक के हाई कोर्ट में अपनी बात रखी. अथर्व जिस तरीके से कोर्ट में अपनी बात रख रहा था, उसे देखकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेश कैथ ने अथर्व से कहा था "तुम्हें डॉक्टर नहीं वकील बनना चाहिए." हालांकि यहां अथर्व को सफलता नहीं मिली. इसी मामले को अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी.

Jabalpur Atharva pleaded SC
सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर लौटते अथर्व चतुर्वेदी (ETV BHARAT)

सुप्रीम कोर्ट जज ने भी वकील बनने की सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीके मिश्रा के सामने जब अथर्व चतुर्वेदी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, तब उन्होंने भी इस 19 साल के लड़के से कहा "आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं. आप अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं. अपना प्लान चेंज कीजिए और वकील बनिए." इसके साथ ही उन्होंने अथर्व के हौसला बढ़ाते हुए कहा "आज का दिन आपका है. खुलकर अपनी बात रखें. यहां पर भी अथर्व ने अपनी पैरवी खुद की. हालांकि इस मामले में अथर्व को सफलता नहीं मिली."

अथर्व ने मामले को फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रखा

सुप्रीम कोर्ट ने अथर्व चतुर्वेदी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया "वह काउंसलिंग के बाद कोर्ट पहुंचे." अथर्व चतुर्वेदी ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिलवाने के मामले को यहीं खत्म नहीं किया और उन्होंने एक बार फिर इस मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस संजीव सचदेवा की कोर्ट में दोबारा लगाया है. अथर्व ने नीट परीक्षा दी थी और उन्हें 404 नंबर मिले हैं. हालांकि उनकी रैंक अभी भी मध्य प्रदेश में 5000वीं है.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

अथर्व का कहना है "कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर में कहा था अगले साल से जब भी नीट परीक्षा होगी तो प्राइवेट कॉलेज में भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाएगा. लेकिन इस बार की काउंसलिंग में भी ऐसा नहीं हो रहा है." इसलिए अथर्व ने फिर से इसे चुनौती दी है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अथर्व चतुर्वेदी का कहना है "कोर्ट के भीतर हर आदमी अपनी बात खुद भी रख सकता है, केवल उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए और न्यायिक तौर तरीके आने चाहिए."

लास्ट ऑपश्न एलएलबी करना है

अथर्व ने बताया "सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अपनी बात पूरी तरह अंग्रेजी में रखनी पड़ी. यह उनके लिए थोड़ा सा कठिन था क्योंकि अंग्रेजी बोलने में उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट होती है." अथर्व की काबिलियत को देखते हुए दो जजों ने उसे सलाह दी है कि वह मेडिकल की बजाय वकालत की पढ़ाई करें. अब अथर्व का मन भी इस तरफ हो रहा है. उनका कहना है "इस साल वह एलएलबी की डिग्री के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट देगा."

जबलपुर : जबलपुर के अथर्व चतुर्वेदी निजी मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग कर रहे हैं. इसी मांग को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. इसके बाद जब सुनवाई हुई तो NEET EXAM देने वाले छात्र अथर्व चतुर्वेदी ने खुद ही पैरवी की. अथर्व ने नीट की परीक्षा दी थी लेकिन निजी कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं होने की वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया.

पहले उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी बात रखी. फिर इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए. दोनों ही जगह पर जजों ने अथर्व की खूब तारीफ की, बल्कि उन्हें यहां तक सलाह दी गई है कि वह अपना प्रोफेशन बदलने के बारे में सोचें.

डॉक्टर की पढ़ाई के लिए दिया NEET EXAM

जबलपुर के घमापुर में रहने वाले मनोज चतुर्वेदी वकील हैं. मनोज चतुर्वेदी के बेटे अथर्व चतुर्वेदी डॉक्टर बनना चाहते हैं. अथर्व ने जबलपुर के महर्षि विद्या मंदिर से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई की है. 12वीं में उनके 95% नंबर आए थे. अथर्व की 12वीं तक की पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट से हुई है. उसने मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट लिए थे. ये दोनों ही विषयों की एक साथ पढ़ाई करना कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद अथर्व ने 12वीं की परीक्षा में 95% अंक हासिल किए.

जबलपुर के अथर्व चतुर्वेदी ने खुद की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी (ETV BHARAT)

मेडिकल कॉलेजों में ईडब्लूएस को आरक्षण क्यों नहीं

अथर्व ने पिछले साल मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस के लिए जरूरी नीट एग्जाम दिया था. नीट के साथ अथर्व ने आईआईटी जेई का एग्जाम भी दिया था. अथर्व चतुर्वेदी का कहना है "उन्हें जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया था. उन्होंने एडमिशन लिया भी है. हालांकि वे इंजीनियर नहीं बनना चाहते. इसलिए वह इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं गए. अथर्व दरअसल डॉक्टर बनना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने नीट का एग्जाम भी दिया."

इस परीक्षा में अथर्व चतुर्वेदी को 530 नंबर मिले थे और मध्य प्रदेश में उनकी रैंक 4800 थी. लेकिन अथर्व को इस रैंक पर मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिली. इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इसमें अथर्व ने सरकार के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के तहत मिलने वाले आरक्षण के आधार पर निजी कॉलेज में रिजर्वेशन की मांग की.

हाई कोर्ट ने भी वकील बनने की सलाह दी

अथर्व चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपना मुकदमा खुद लड़ा. अथर्व ने अपने पिता मनोज चतुर्वेदी को वकालत करते हुए देखा और सुना था. इसलिए उसने बिना झिझक के हाई कोर्ट में अपनी बात रखी. अथर्व जिस तरीके से कोर्ट में अपनी बात रख रहा था, उसे देखकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेश कैथ ने अथर्व से कहा था "तुम्हें डॉक्टर नहीं वकील बनना चाहिए." हालांकि यहां अथर्व को सफलता नहीं मिली. इसी मामले को अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी.

Jabalpur Atharva pleaded SC
सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर लौटते अथर्व चतुर्वेदी (ETV BHARAT)

सुप्रीम कोर्ट जज ने भी वकील बनने की सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीके मिश्रा के सामने जब अथर्व चतुर्वेदी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, तब उन्होंने भी इस 19 साल के लड़के से कहा "आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं. आप अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं. अपना प्लान चेंज कीजिए और वकील बनिए." इसके साथ ही उन्होंने अथर्व के हौसला बढ़ाते हुए कहा "आज का दिन आपका है. खुलकर अपनी बात रखें. यहां पर भी अथर्व ने अपनी पैरवी खुद की. हालांकि इस मामले में अथर्व को सफलता नहीं मिली."

अथर्व ने मामले को फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रखा

सुप्रीम कोर्ट ने अथर्व चतुर्वेदी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया "वह काउंसलिंग के बाद कोर्ट पहुंचे." अथर्व चतुर्वेदी ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिलवाने के मामले को यहीं खत्म नहीं किया और उन्होंने एक बार फिर इस मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस संजीव सचदेवा की कोर्ट में दोबारा लगाया है. अथर्व ने नीट परीक्षा दी थी और उन्हें 404 नंबर मिले हैं. हालांकि उनकी रैंक अभी भी मध्य प्रदेश में 5000वीं है.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

अथर्व का कहना है "कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर में कहा था अगले साल से जब भी नीट परीक्षा होगी तो प्राइवेट कॉलेज में भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाएगा. लेकिन इस बार की काउंसलिंग में भी ऐसा नहीं हो रहा है." इसलिए अथर्व ने फिर से इसे चुनौती दी है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अथर्व चतुर्वेदी का कहना है "कोर्ट के भीतर हर आदमी अपनी बात खुद भी रख सकता है, केवल उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए और न्यायिक तौर तरीके आने चाहिए."

लास्ट ऑपश्न एलएलबी करना है

अथर्व ने बताया "सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अपनी बात पूरी तरह अंग्रेजी में रखनी पड़ी. यह उनके लिए थोड़ा सा कठिन था क्योंकि अंग्रेजी बोलने में उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट होती है." अथर्व की काबिलियत को देखते हुए दो जजों ने उसे सलाह दी है कि वह मेडिकल की बजाय वकालत की पढ़ाई करें. अब अथर्व का मन भी इस तरफ हो रहा है. उनका कहना है "इस साल वह एलएलबी की डिग्री के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट देगा."

For All Latest Updates

TAGGED:

SC IMPRESSED ATHARVANEET EXAM RANKEWS RESERVATION MEDICAL COLLEGESUPREME COURT ADVICE ATHARVAJABALPUR ATHARVA PLEADED SC

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मध्य प्रदेश में महिलाओं की बल्ले-बल्ले!, सीपरी ऐप करेगा बगिया लगाने में मदद

बुरहानपुर का सरकारी स्कूल जहां के स्टूडेंट्स का दिमाग कंप्यूटर से तेज!

पीएम फसल बीमा योजना की पहली किस्त जारी, नहीं किया अप्लाई तो ऐसे करें

कानपुर में भाई-बहन का मर्डर कर सतना पहुंचा युवक, होटल में किया कांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.