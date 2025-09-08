ETV Bharat / state

भूख लगती है तो कान में बुदबुदाने लगती है नीनू, दिल जीत लेगा जबलपुर के अमन और नन्ही गिलहरी का प्रेम

जबलपुर के अमन ने कुत्तों के बीच घिरी जिस नन्ही गिलहरी को बचाया आज वो बन गई है उसकी बेस्टफ्रेंड, गजब है दोनों का प्रेम.

JABALPUR SQUIRREL HUMAN FRIENDSHIP
अमन की दोस्त बन गई है नीनू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 1:10 PM IST

4 Min Read

जबलपुर: बेजुबान जानवर और इंसानों के प्रेम के कई किस्से आपने सुने होंगे. इन दिनों एक ऐसा ही मामला जबलपुर में सामने आया है, जहां एक गिलहरी और इंसान की दोस्ती काफी चर्चा में है. जबलपुर निवासी अमन पाटकर ने कुछ महीनों पहले एक नन्ही गिलहरी को कुत्तों से बचाया था और वो गिलहरी अमन की सबसे अच्छी दोस्त बन गई है. वो गिलहरी अमन के शरीर पर ऐसे दौड़ती है, उछल कूद करती है जैसे बाकी गिलहरियां पेड़ों की शाखाओं और तनों पर करती हैं.

सड़क के किनारे कुत्तों के बीच घिरी मिली थी गिलहरी

दीक्षितपुरा के रहने वाले अमन पाटकर ज्वेलरी का काम करते हैं. अमन ने बताया कि "बीते दिनों वो घर लौट रहे थे तभी रास्ते में देखा कि सड़क पर कुछ कुत्ते किसी जानवर को परेशान कर रहे हैं. मैंने कुत्तों को भगाया और पास जाकर देखा तो गिलहरी का एक छोटा बच्चा वहां तड़प रहा था.

सड़क के किनारे कुत्तों के बीच घिरी मिली थी गिलहरी (ETV Bharat)

उस बच्चे को पास के पेड़ पर रख दिया. सोचा के इसके माता या पिता आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन घंटों बीत गए और वहां कोई नहीं आया. इसके बाद मुझे लगा कि अगर इस बच्चे को यहीं छोड़ दिया तो कुत्ते वापस से आकर इसको मार देंगे."

अमन की दोस्त बन गई है नीनू

अमन बताते हैं कि "इसके बाद में उस बच्चे को अपने साथ घर लाया. उसके शरीर पर कुत्तों के दांत लगे हुए थे. वो बहुत छोटा था इसलिए उसकी देखभाल करने में थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन मैंने उसकी लगातार देखभाल की. अब ये बड़ा हो गया है और मुझसे पूरी तरह घुल-मिल गया है. अमन ने अपने इस प्यारे से दोस्त का नाम नीनू रखा है.

अमन के साथ उनकी पत्नी अंजलि भी इस बच्चे की तरह प्यार करती है. इस दंपति का एक दुख यह भी है कि शादी को 7 साल हो गए हैं लेकिन इन्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं है. इनका मानना है कि नीनू ने आकर इस मायूसी को भर दिया है."

भूख लगने पर अमन के कान में बुदबुदाने लगती है नीनू

अमन पाटकर बताते हैं कि "अब नीनू को जब भी भूख लगती है तो वह अमन के कान में बुदबुदाने लगती है. जब तक खाना नहीं देता तब तक उसके आसपास ही घूमती रहती है. जब घर पर रहता हूं तो पूरे दिन उसके साथ ही खेलती है. अमन ने बताया कि उन्होंने नीनू की दोस्ती दूसरी गिलहरियों से करवाने की कोशिश की लेकिन नीनू जाने को तैयार नहीं है.

हमारे आसपास के वातावरण में पेड़ पौधे लगातार कम हो रहे हैं. घर के बगीचे में लगे पेड़ पौधों में पशु पक्षी नहीं आते इसलिए गौरैया कौवा बुलबुल कोयल जैसी चिड़िया लगभग गायब हो गई हैं यही हाल गिलहरी का भी है."

धर्म ग्रंथों में भी गिलहरी को माना गया है मित्र जीव

अमन कहते हैं कि "हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र है कि जब भगवान राम लंका पर हमला करने के लिए पुल बना रहे थे तो गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था, इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी गिलहरी को मित्र जीव माना जाता है. प्रेम को प्रकृति की भाषा कहा जाता है.

यह एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे मनुष्य तो समझता ही है जानवर भी समझते हैं. यदि किसी भी जीव के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाए तो उसके भीतर का डर खत्म हो जाता है और वह अपनी सीमाएं तोड़कर आपका साथी हो जाता है."

गौरैया और बच्ची में हो गई थी दोस्ती

इसके पहले इसी तरह का एक किस्सा जबलपुर के मानेगांव में भी आया था जहां पंखुड़ी नामक एक बच्ची और एक गौरैया के बीच दोस्ती हो गई थी. पंखुड़ी एक दिन एक मैदान में खेल रही थी. उसी दौरान उसने एक गौरैया को पानी पिलाया. इसके बाद से गौरैया ने पंखुड़ी का साथ नहीं छोड़ा और उसके पीछे-पीछे घर तक आ गई. इसके बाद पंखुड़ी ने भी उसे अपना लिया और वो बेफिक्र होकर उस बच्ची के साथ ही उसके घर में रहने लगी थी.

