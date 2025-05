ETV Bharat / state

जिसके लिए पति और बेटा छोड़ा अब उसने ही छोड़ा साथ, मदद को दर-दर भटक रही पत्नी - JABALPUR SP OFFICE WOMAN FAINTED

एसपी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंची थी महिला ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 6, 2025 at 8:06 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 8:40 PM IST 3 Min Read

जबलपुर: एसपी ऑफिस की जनसुनवाई में उस समय हडकंप मच गया जब एक महिला अचानक बेहोश हो गई. आनन-फानन में उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. कहा जा रहा है कि उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया था. हालांकि पुलिस ने इससे इंकार कर दिया. महिला अपने पति की शिकायत लेकर जनसुनवाई में आई थी. वह अपने पति की बेरूखी से परेशान है. उसका आरोप है कि उसका पति उसको छोड़कर अलग रह रहा है. उसने वन स्टॉप सेंटर और महिला थाने पर भी मदद न करने का आरोप लगाया. पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर अलग रहता है पति जबलपुर की फवारा निवासी पीड़िता का आरोप है कि उसका पति रमेश विश्वकर्मा 3 महीने से उसको छोड़कर नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में रहता है. वह उससे कोई संबंध नहीं रखता. उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं जिसका पालन पोषण उसी के जिम्मे आ गया है. इनकम का कोई साधन न होने के कारण उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर अलग रहता है पति (ETV Bharat) महिला ने बताया कि उसके मायके वाले कह रहे हैं कि वह बच्चों को छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती. उसका पति उसके चरित्र पर शक करता है जिस वजह से वो उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता. पीड़िता ने 12 साल पहले अपने पहले पति और एक बच्चे को छोड़कर रमेश से शादी की थी. 'वन स्टॉप सेंटर और महिला थाने में नहीं हुई सुनवाई' परिवार परामर्श केंद्र के रूप में बनाए गए वन स्टॉप सेंटर पर भी पीड़िता ने आरोप लगाया. उसका कहना है कि वह अपनी शिकायत लेकर वन स्टॉप सेंटर भी गई थी तो उन्होंने बोला की हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं. इसके बाद वो महिला थाने गई जहां से उसको बिना शिकायत सुने ही भगा दिया गया. इससे पहले भी वह एसपी ऑफिस जनसुनवाई में आ चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. विषाक्त पदार्थ खाने के सवाल पर उसने कहा, थक हारकर वो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हुई. पीड़िता का कहना है कि उसका पति उसको जैसा समझता है वो वैसी नहीं है. लेकिन वो इस बात को समझ नहीं रहा है और बच्चों और मेरी जिम्मेदारी उठाने के भाग रहा है. हरदा जनसुनवाई में पहुंचा युवक, बोला- मेरी पत्नी को वापस दिला दो

'साहब दो साल से नहीं मिली मजदूरी, कोई सुनता नहीं', पन्ना कलेक्टर के पास पहुंचे मजदूर पुलिस ने विषाक्त पदार्थ खाने की बात से किया इंकार यह घटना जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हनुमान ताल के थाना प्रभारी सोनू कुर्मी ने कहा कि "महिला चक्कर खाकर गिर गई थी, लेकिन मेडिकल जांच में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसने किसी भी प्रकार का कोई विषाक्त पदार्थ खाया था. जहां तक उसकी शिकायत की बात है तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पति के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है."

Last Updated : May 6, 2025 at 8:40 PM IST