मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 5 जानलेवा सांप, बरसात में सबसे ज्यादा लोगों को निशाना बनाते स्नेक - MP SNAKE BITES CASES

बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा सांप काटने की घटनाएं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 5 जानलेवा सांप. पढ़िए डिटेल.

MP SNAKE BITES CASES
मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 5 जानलेवा सांप (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 1:37 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 2:01 PM IST

जबलपुर: बरसात का मौसम जितना सुहावना होता है, उतना ही खतरनाक भी होता है. इस मौसम में सबसे ज्यादा सांप के काटने की घटनाएं सामने आती हैं. जबलपुर के सर्प विशेषज्ञों के पास इस समय लगातार सांप निकालने की खबरें आ रही हैं. एक सर्प विशेषज्ञ ने जहां 10 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू किया, वहीं दूसरे स्नेक कैचर ने एक रसल बाईपर पकड़ा है. प्रदेश में पाए जाने वाले कई सांप जानलेवा हैं. कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी विषैले नहीं होते.

बारिश में सबसे ज्यादा निकलते हैं सांप

बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा घटनाएं सांप के काटने की सामने आती हैं. सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे बताते हैं कि "बरसात की वजह से सांप जिन जगहों पर छिपता है, उनमें पानी भर जाता है. सांप खुद तो कोई बिल नहीं बनाता, लेकिन वह दूसरे जानवरों के बिलों में घुसता है. पानी भरने की वजह से सांप बाहर निकल आते है. वहीं सांपों के लिए यह मौसम भोजन का सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि पानी के भीतर भी छोटी-छोटी मछलियां हो जाती हैं और बिलों में पानी भरने की वजह से चूहे जैसे जानवर भटकते हुए मिल जाते हैं. सांप इसी का फायदा उठाता है और ज्यादा से ज्यादा भोजन करने की कोशिश करता है."

बरसात में सबसे ज्यादा लोगों को निशाना बनाते स्नेक (ETV Bharat)

जबलपुर में निकला 8-10 फीट लंबा सांप

जबलपुर के रतन नगर में रहने वाले एक रहवासी ने सर्प विशेषज्ञ अवी वरसे को फोन लगाया और बताया कि सामने नाली में एक बहुत बड़ा सांप बैठा है. मौके पर पहुंचे अवी ने जब सांप पर टॉर्च मारी तो यह अजगर था, इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 फीट थी. इसके बाद सर्प विशेषज्ञ ने इसे जैसे ही बाहर निकाला, तो इसने अवी पर ही हमला बोल दिया, हालांकि अवी ने खुद का बचाव किया. अपने एक साथी के साथ मिलकर पहले अजगर का मुंह पकड़ा, फिर उसे साफ करके फिर एक बोरी में बंद कर दिया. सर्प विशेषज्ञ ने सांप को मदन महल की पहाड़ी में उसके प्राकृतिक निवास में छोड़ दिया.

जबलपुर के तिलवारा में मिला निकला रसल वाइपर

दूसरी घटना तिलवारा के पास बस्ती से सामने आई है. जहां सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को जानकारी मिली कि, एक सांप घर के भीतर घुस गया है. जब गजेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा यह रसल वाइपर है. जिसे करत कहा जाता है. गजेंद्र दुबे का कहना है कि "यह बहुत खतरनाक सांप है, जो बहुत जहरीला है. यदि यह किसी को काट दे तो उसकी मौत हो जाती है. उन्होंने कहा कि यह सांप ठंडी जगह में रहता है. जहां कहीं भी ठंडक होगी, वहां यह सांप रहने लगता है. अक्सर रात के समय घरों में प्रवेश करता है और सोते हुए लोगों को काट देता है."

बारिश में सबसे ज्यादा निकलते हैं सांप (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ खतरनाक सांप

ब्लैक कोबरा

मध्य प्रदेश के कुछ खास इलाकों में पाए जाने वाला यह सबसे खतरनाक सांप है. इसके काटने पर यदि आधा घंटे के भीतर मरीज अस्पताल नहीं पहुंचा, तो मरीज की जान जा सकती है. इस सांप की खास विशेषता यह है कि यह फन फैला कर खड़ा होता है. इसकी लंबाई 4 से 5 फीट तक हो सकती है. यह बहुत काले रंग से लेकर मटमैले रंग (मडी रंग) का भी होता है. हालांकि यह किंग कोबरा जितना लंबा नहीं होता.

कॉमन इंडियन करैत सांप

कॉमन इंडियन करैत मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला दूसरा सबसे खतरनाक सांप है. यह साइलेंट किलर है. इसके पूरे शरीर पर सफेद धारियां और गोल चित्त होते हैं. यह काले पीले और मटमैले(मडी कलर) तीन रंगों में पाया जाता है. इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक माना जाता है. यह सांप भी जानलेवा है.

रसल वाइपर

यह भारतीय मूल का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है. यह काफी छोटा होता है. इसके शरीर पर भी काले चित्ते पाए जाते हैं. यह अक्सर घुमावदार स्थिति में बैठा पाया जाता है और झटके से हमला करता है. इसका मुंह बड़ा होता है और मुंह के अंदर दो नुकीले दांत होते हैं. मध्य प्रदेश में भी यह सांप बहुतायत में पाया जाता है.

सॉ स्केल्ड वाइपर

यह सांप भी वाइपर श्रेणी का है, लेकिन यह साइज में सबसे छोटा होता है. साइज छोटा होने का मतलब यह नहीं है कि यह खतरनाक नहीं है, बल्कि यह दुनिया के कुछ सबसे छोटे जहरीले सांपों में शामिल है. एमपी में यह सांप भी बड़े पैमाने पर पाया जाता है.

धामन

अक्सर आपने सांपों के जोड़े देखे होंगे. जिनको लेकर लोग कहानी बनाते हैं. यह जोड़े धामन सांप के ही होते हैं. यह सांप बहुत लंबा होता है, हालांकि यह जहरीला नहीं होता, यह काले पीले और मटमैले (यानि मडी रंग) तीनों कलर में पाया जाता है. इसे चूहा सांप भी कहते हैं, लेकिन इसकी साइज इतनी लंबी होती है कि लोग उसको देखकर डर जाते हैं. जबकि जहरीला नहीं होता. हालांकि यह सांप कटता जरूर है.

जबलपुर में 8-10 फीट लंबे सांप का रेस्क्यू (ETV Bharat)

अजगर या पाइथन

एमपी में पाए जाने वाला यह सबसे बड़ा सांप है. जबलपुर नरसिंहपुर और सतपुड़ा के जंगलों में बड़े पैमाने पर अजगर पाया जाता है. अजगर काटता नहीं है, बल्कि यह किसी जानवर या इंसान को जकड़ कर मार देता है या फिर निगल जाता है. जबलपुर में 15 से 20 फीट तक के अजगर सांप पाए गए हैं. पचमढ़ी के जंगलों में इससे भी ज्यादा बड़े अजगर देखे गए हैं. जो बकरी निगल जाते हैं.

सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे कि सलाह है कि "इस मौसम में सबसे ज्यादा सांप निकलते हैं, इसलिए अंधेरे में बिना टॉर्च या रोशनी के ना निकलें. यदि सांप काट दे तो तुरंत अस्पताल जाएं, किसी दूसरे इलाज के चक्कर में न फंसे. सांप के जहर का इलाज संभव है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सांप को छेड़ा ना जाए तो वह किसी को काटता नहीं है.

सांपों की हजारों प्रजातियां है, जो अलग-अलग जगह पर रहते हैं. मध्य प्रदेश के जंगलों में सांप की कई वैरायटी है, लेकिन कुछ सांप जंगलों के बाहर इंसानी बस्तियों में भी पाए जाते हैं.

