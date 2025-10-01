मदन महल पहाड़ियों की हरियाली की आड़ में गड़बड़झाला! रिटायर्ड डीएफओ पर मनमानी का आरोप
जबलपुर की मदन महल की पहाड़ी को हरा-भरा करने आए अधिकारी पर घोटाले के आरोप, नियुक्ति पर भी उठ रहे सवाल.
जबलपुर: मदन महल पहाड़ी इन दिनों चर्चा में है. आरोप है कि पहाड़ी को हरा-भरा बनाने के नाम पर घोटाला हो रहा है. आरोप है कि स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट के तहत भारी भरकम तनख्वाह पर नियुक्त रिटायर्ड डीएफओ के जरिए सैकड़ों कर्मचारियों की सैलरी निकाली जा रही है. पौधों की देखभाल के नाम पर कर्मचारियों की जेबें भरी जा रही हैं. मामला सामने आने के बाद कलेक्टर तक शिकायत पहुंची और स्मार्ट सिटी सीईओ ने जांच भी शुरू कर दी है.
संविदा के नियम क्या कहते हैं
मध्य प्रदेश सरकार ने 31 मई 2017 में संविदा नियमों से जुड़ा हुआ राजपत्र प्रकाशित किया था. इस राजपत्र के नियम 3 के अनुसार संविदा पर काम करने वाला कोई भी कर्मचारी 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो सकता, लेकिन जबलपुर स्मार्ट सिटी ऑफिस में पदस्थ अधिकारी के एल कांवरे की उम्र 68 साल है. के एल कांवरे को रिटायर हुए 8 साल हो गए हैं. वह डीएफओ के पद पर कार्यरत थे.
आखिर स्मार्ट सिटी की क्या मजबूरी है
जबलपुर में मदन महल की पहाड़ियां हैं. इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर कब्जे थे. गैर कानूनी तरीके से लोगों ने पेड़ काटकर घर बना लिए थे. मदन महल पहाड़ियों पर कॉलोनियां बस गई थी. इसलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई. जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था कि मदन महल पहाड़ी पर गैर कानूनी तरीके से जो कब्जे हुए हैं, उसे खाली कराया जाए और पहाड़ी को दोबारा हरा-भरा किया जाए.
जंगल बसाने के लिए रिटायर्ड डीएफओ की नियुक्ति
हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय निकाय विभाग को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. नगरी निकाय ने अतिक्रमण हटाने के बाद इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करने का जिम्मा स्मार्ट सिटी को सौंप दिया, लेकिन स्मार्ट सिटी के पास किसी वीरान पहाड़ी पर दोबारा जंगल बसाने वाला कोई अनुभवी अधिकारी नहीं था.
इसलिए स्मार्ट सिटी ने रिटायर्ड डीएफओ के एल कांवरे को संविदा नियुक्ति के आधार पर नौकरी पर रख लिया. मदन महल की पहाड़ियों को हरा भरा करने के लिए एक निजी कंपनी को ठेका दिया गया. यह पूरा काम रिटायर्ड डीएफओ की देखरेख में चल रहा था. यहां तक मामला सही था.
100 मजदूरों की संख्या घटाकर की गई 50
समय बीता, कंपनी का काम खत्म हुआ. अब इस जंगल की देखरेख स्मार्ट सिटी को ही करनी थी. अब यहां से भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हुए. मदन महल की पहाड़ियों में पहले 100 मजदूरों की ड्यूटी लगाई गई, बाद में इनकी संख्या कम करके 50 कर दी गई. इन सभी की तनख्वाह के एल कांवरे के हस्ताक्षर से ही निकल रही थी.
ईटीवी भारत के संवाददाता विश्वजीत सिंह मदन महल की पहाड़ी में चौहानी श्मशान घाट के पास यह देखने के लिए पहुंचे कि मौके पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं. 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे ऑफिस में कोई भी कर्मचारी नहीं मिला.
मौके पर नहीं मिले कर्मचारी
वहां मौजूद एक ऑटो ड्राइवर भूपेंद्र कोष्टा ने बताया कि मेरा छोटा भाई भी इसी ऑफिस में काम करता था, लेकिन उसे कुछ महीने पहले निकाल दिया. भूपेंद्र कोष्टा ने हमारे संवाददाता की बात किसी सुपरवाइजर से करवाई. सुपरवाइजर ने बताया कि अब केवल 5 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं. हालांकि उस सुपरवाइजर को इस बात की जानकारी नहीं है कि तनख्वाह कितनी कर्मचारियों की निकाली जा रही है.
डीएफओ पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप
इस मामले की शिकायत जबलपुर के एक अधिवक्ता अंकित पटेल ने की है. अंकित पटेल का कहना है कि "के एल कांवरे की नियुक्ति पूरी तरह गैरकानूनी है. यहां तक कि के एल कांवरे की नियुक्ति का कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू नहीं हुआ है. उनके जरिए जो वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं उन सभी की जांच होनी चाहिए क्योंकि उनके माध्यम से एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है. डीएफओ को 80 हजार की मासिक सैलरी दी जा रही है."
नगर निगम कमिश्नर ने तुरंत शुरू की जांच
इस मामले में जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के सीईओ राम प्रकाश अहिरवार का कहना है कि "इस मामले की जांच के लिए उन्होंने के एल कांवरे की नियुक्ति की फाइल बुलवाई है. यदि इसमें नियम विरुद्ध तरीके से कुछ भी पाया गया तो केवल कांवरे के खिलाफ ही नहीं बल्कि इनको नौकरी पर रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी."