जबलपुर: चौक चौराहे पर बहुत जल्द कबाड़ से बनी हुई ऐसी शानदार मूर्तियां नजर आएंगी, जिसकी पहले कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी. इन मूर्तियों को यदि कोई गौर से देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि इन मूर्तियों का हर हिस्सा कबाड़ का बना हुआ है. जबलपुर के नगर निगम के स्टोर में इन मूर्तियों को बनाया जा रहा है, जहां कई सालों से कबाड़ जमा हो रहा था.

कबाड़ से बन रही शानदार मूर्तियां

जबलपुर में नगर निगम के स्टोर में बड़े पैमाने पर लोहे का कबाड़ इकट्ठा होता रहता है. नगर निगम में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं इन गाड़ियों को सुधारने के बाद खराब होने वाले पार्ट्स को स्टोर रूम में जमा करवा दिया जाता है. जहां साल में एक बार इसकी नीलामी होती है और उसे कबाड़ के रूप में बेच दिया जाता है. इन्हीं कबाड़ से अब शानदार मूर्तियां बनाई जा रही हैं.

कबाड़ से बन रही शानदार मूर्तियां (ETV Bharat)

स्क्रैप टू स्कल्पचर

जबलपुर नगर निगम के महापौर ने तय किया कि लोहे के इस कबाड़ को कबाड़ के भाव में नहीं बेचा जाएगा बल्कि इसका उपयोग स्क्रैप टू स्कल्पचर में किया जाएगा. नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन निकालकर कलाकारों को जबलपुर बुलाया. इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कलाकार जबलपुर पहुंचे. जिन्होंने कबाड़ से ऐसी शानदार मूर्तियां बनाई है जिन्हें देखकर कोई इस बात का अंदाजा नहीं लग सकता कि ये मूर्तियां लोहे की कबाड़ से बनी हुई है.

ग्वारीघाट में लगेगी आरती करती हुई मूर्ति (ETV Bharat)

कबाड़ से बनाया डायनासोर

बिहार के रहने वाले मानस मनी आनंद ने जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट में डिग्री ली है. इसके बाद उन्होंने कबाड़ से मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया. शुरुआत में उन्हें दिल्ली में ही जी-20 के आयोजन के दौरान दिल्ली सरकार ने ऐसी ही मूर्तियां बनवाई, जहां उन्हें काम मिला. फिलहाल वे जबलपुर में काम कर रहे हैं. यहां पर उन्होंने एक शानदार डायनासोर बनाया है. इसमें कबाड़ के समान का इस्तेमाल किया गया है.

स्क्रैप टू स्कल्पचर (ETV Bharat)

हालांकि मानस मनी का कहना है कि " हमारी बनाई मूर्तियां बाजार में नहीं बिक पाती. क्योंकि खरीदार नहीं हैं. सरकारी प्रोजेक्ट आने पर जरूर हमें काम मिल जाता है. सरकार के कई विभाग ऐसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं इसकी वजह से हमें लगातार काम मिल रहा है."

कबाड़ से बनाई अनोखी कलाकृतियां (ETV Bharat)

विदेश में इन कलाकृतियों के मिलते हैं अच्छे दाम

मानस मनी का कहना है कि "यदि कलाकार में कल्पना शक्ति अच्छी है तो कोई भी कलाकार कबाड़ से कलाकृति बना सकता है. विदेश में इन कलाकृतियों के अच्छे दाम भी मिलते हैं लेकिन कलाकारों के पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है, जिससे वे कलाकृतियां विदेश भेज सकें. लोग यदि हमारी कलाकृतियां लेना शुरू कर दें तो यह कला सैकड़ों कलाकारों को काम दे सकती है."

कबाड़ से तैयार किया गया आरती करती मूर्ति (ETV Bharat)

ग्वारीघाट में लगेगी आरती करती हुई मूर्ति

जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने बताया कि "कबाड़ से एक विशालकाय मूर्ति भी बनाई गई है, जो आरती करती हुई नजर आ रही है. इसे बहुत जल्दी ग्वारीघाट में लगाया जाएगा. इसी तरह एक बहुत बड़ा डायनासोर बनाया गया है, जिसे शहर के किसी बड़े चौराहे पर लगाया जाएगा." महापौर का कहना है कि "अभी लगातार ऐसी मूर्तियां बनवा रहे हैं. इससे न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि कबाड़ का भी सदुपयोग हो सकेगा.

कला के बारे में कहा जाता है कि जिस समाज में कलाकार खुलकर कला का विकास करता है, वह समाज को समृद्ध माना जाता है. क्योंकि गरीबी और अशांति में ज़रूरतें पूरी की जाती हैं. लेकिन जब शांति होती है तो समृद्धि होती है और तब कला का जन्म होता है. वहीं, कबाड़ से कलाकृतियां बनाने वाले कलाकार यह भी साबित करते हैं कि कलाकारों को साधन की जरूरत नहीं होती. यदि कल्पना शक्ति अच्छी है तो कलाकार किसी भी निर्जीव समान में जान फूंक सकता है.