जबलपुर में मशहूर संत को मारने की धमकी, मुख्य आरोपी पर लगा NSA - JABALPUR SAINT DEATH THREAT

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 19, 2025 at 10:36 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 11:25 AM IST 3 Min Read

जबलपुर: शहर में एक संत के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद माहौल गर्म हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए. शुक्रवार को जबलपुर के भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एसपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए. हालांकि पुलिस इस मामले में अब तक 12 से ज्यादा लोगों को पकड़ चुकी है. संत को धमकी देने का मामला जबलपुर के एक संत राघव देवाचार्य को सोशल मीडिया पर कुछ युवकों ने जान से मारने की धमकी दी थी. दरअसल जबलपुर में बूड़ी खेरमाई का एक मंदिर है. इस मंदिर को लेकर कुछ लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद संत राघव देवाचार्य हिंदूवादी संगठनों के साथ इस घटना के विरोध में खड़े हुए थे. इसी का विरोध करते हुए कुछ युवकों ने राघव देवाचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें लिख दी थीं.

