बम बनाने की ट्रेनिंग देने आईं रूस की महिला इंजीनियर्स ने फिल्मी गानों पर खूब लगाए ठुमके
जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विश्वकर्मा पूजन के बाद गीत-संगीत और डांस. रूस से आई इंजीनियर्स की टीम ने किया एंज्वॉय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 1:01 PM IST
जबलपुर : ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में इन दिनों मैंगो बम बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है. ये बम रूस के सहयोग से बनाए जा रहे हैं. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारी कर्मचारियों को बम बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए रूस के इंजीनियर आए हैं. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों को बम बनाने की बारीकियां सिखाई जा रही हैं. बम बनाने में किस-किस बात का खास ध्यान रखना होता है, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है.
रंगारंग कार्यक्रम में डांस का तड़का
बम बनाने की ट्रेनिंग के दौरान ही विश्वकर्मा पूजन का आयोजन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ. इस दौरान पूजा के बाद कर्मचारियों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया. इसमें फिल्मी गीतों पर जमकर डांस हुआ. फिल्मी गाने शुरू होते रूस की महिला इंजीनियर खुद को रोक नहीं पाईं. इन लोगों ने भी जमकर डांस किया. फैक्ट्री में काम करने वाली भारतीय महिला कर्मचारियों ने भी इनके साथ ठुमके लगाए.
हर साल होता है विश्वकर्मा जयंती का आयोजन
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के सीनियर मैनेजर अविनाश शंकर ने बताया "विश्वकर्मा पूजा के बाद डांस का आयोजन हुआ. इस दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया. यह गतिविधि कहीं से भी गैरकानूनी नहीं है. फैक्ट्री के भीतर विश्वकर्मा जयंती पर हर साल आयोजन होता है. इस बार रूस के तकनीकी सहयोगी भी शामिल हुए. उन्होंने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया."
भारत अन्य देशों को भी बम एक्सपोर्ट करता है
जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री में कई छोटे बड़े बम बनाए जाते हैं, जिनमे दूसरे देशों से तकनीकी सहयोग भी लिया जाता है. इन बमों का इस्तेमाल केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी होता है. भारत इन बमों को एक्सपोर्ट भी करता है. जबलपुर की ऑर्डनेंस फैक्ट्री में बुनियादी सुविधाएं हैं. इसलिए यहां पर छोटे-बड़े कई बम बनाए जाते हैं. रूस की महिला तकनीकी सहयोगियों के लिए यह पहला मौका था, जब उन्होंने किसी हिंदू धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया.