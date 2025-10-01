ETV Bharat / state

जबलपुर में दुर्गा पंडाल में घुसी तेज रफ्तार बस, 15 घायल, 7 की हालत गंभीर, बस फूंकने की कोशिश

जबलपुर के सीहोरा में हुआ दर्दनाक हादसा. एक तेज रफ्तार बस दुर्गा पंडाल में घुसी. 15 लोग हुए घायल. 7 लोगों की हालत गंभीर है.

JABALPUR ROAD ACCIDENT
जबलपुर में दुर्गा पंडाल में घुसी बस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 7:10 AM IST

Updated : October 1, 2025 at 8:07 AM IST

जबलपुर: बीते दिनों जिस तरह इंदौर में एक ट्रक ने कोहराम मचाया था ठीक उसी तरह जबलपुर कि सीहोरा तहसील में एक बस दुर्गा पंडाल में घुस गई और उसने 20 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया. हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल है, जबकि 7 की हालत गंभीर है. जिन्हें जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है. वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

दुर्गा पंडाल में घुसी बस, 7 की हालत गंभीर
जबलपुर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर सिहोरा तहसील है. मंगलवार रात करीब 10 बजे यहां सड़क किनारे बने एक दुर्गा पंडाल में पूजा पाठ चल रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार में आई बस अनियंत्रित होकर पंडाल के भीतर घुस गई. बस की रफ्तार बहुत अधिक तेज थी, पंडाल में घुसने के पहले उसने सड़क पर खड़े हुए दूसरे कई वाहनों में टक्कर भी मारी थी. इस घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. 7 लोगों की हालत गंभीर है.

गुस्साए लोगों ने की बस फूंकने की कोशिश
गंभीर मरीजों को सिहोरा से जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है. घटना के तुरंत बाद सिहोरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने स्थिति को नियंत्रण में लिया. गुस्साए लोग बस में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया और स्थिति को नियंत्रण में किया. वरना स्थिति गंभीर हो सकती थी.

कटनी से जबलपुर जा रही थी बस
सिहोरा के थाना प्रभारी बिहारी सिंह ने बताया कि, ''बस (एमपी 49 पी 0251) कटनी से जबलपुर जा रही थी. गौरी तिराहे के पास पहुंचते ही ड्राइवर का नियंत्रण बस से हट गया और वह सीधे पंडाल में घुस गई. हादसे में करीब 15 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है.'' घटना की जानकारी लगते ही सिहोरा विधायक संतोष बरकड़े घटनास्थल पर पहुंचे. संतोष बरकड़े का कहना है कि, ''मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों के इलाज की व्यवस्था के लिए डीन को निर्देश दिए गए हैं.''

गंभीर घायलों को आर्थिक सहायता
कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि, "सिहोरा बस दुर्घटना में उपचार के लिये मेडिकल कॉलेज रेफर किये गये सभी सात गंभीर घायलों के परिजन को तत्काल सहायता के रूप में रेडक्रॉस सोसायटी से दस-दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है. दुर्घटना में जिन तीन व्यक्तियों को गम्भीर चोटें पहुंची हैं उनमें खुशबू बंशकार, रोली सोनी एवं सिपाही लाल विश्वकर्मा शामिल हैं. इन्हें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है. बस दुर्घटना में 15 लोग घायल हो गये थे. इनमें से आठ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल सिहोरा से ही डिस्चार्ज कर दिया गया था. जबकि, सात घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. इनमें से तीन को गम्भीर चोटे पहुंची हैं.''

प्राथमिक जांच शुरु
पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है. बस के ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हुआ है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक ने इस दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन तथा घायलों का इलाज कर रहे चिकित्सकों से भी चर्चा की. उन्होंने सभी घायलों के उपचार में कोई कसर बाकी नहीं रखने के निर्देश चिकित्सकों को दिये.

