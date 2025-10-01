ETV Bharat / state

जबलपुर में दुर्गा पंडाल में घुसी तेज रफ्तार बस, 15 घायल, 7 की हालत गंभीर, बस फूंकने की कोशिश

जबलपुर में दुर्गा पंडाल में घुसी बस ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 1, 2025 at 7:10 AM IST | Updated : October 1, 2025 at 8:07 AM IST 3 Min Read

जबलपुर: बीते दिनों जिस तरह इंदौर में एक ट्रक ने कोहराम मचाया था ठीक उसी तरह जबलपुर कि सीहोरा तहसील में एक बस दुर्गा पंडाल में घुस गई और उसने 20 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया. हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल है, जबकि 7 की हालत गंभीर है. जिन्हें जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है. वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. दुर्गा पंडाल में घुसी बस, 7 की हालत गंभीर

जबलपुर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर सिहोरा तहसील है. मंगलवार रात करीब 10 बजे यहां सड़क किनारे बने एक दुर्गा पंडाल में पूजा पाठ चल रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार में आई बस अनियंत्रित होकर पंडाल के भीतर घुस गई. बस की रफ्तार बहुत अधिक तेज थी, पंडाल में घुसने के पहले उसने सड़क पर खड़े हुए दूसरे कई वाहनों में टक्कर भी मारी थी. इस घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. 7 लोगों की हालत गंभीर है. गुस्साए लोगों ने की बस फूंकने की कोशिश

गंभीर मरीजों को सिहोरा से जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है. घटना के तुरंत बाद सिहोरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने स्थिति को नियंत्रण में लिया. गुस्साए लोग बस में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया और स्थिति को नियंत्रण में किया. वरना स्थिति गंभीर हो सकती थी.

