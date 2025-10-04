केंद्र सरकार के गलत नियमों से हर साल जा रही हजारों पैदल यात्रियों की जान, बदले जाएं रूल्स
जबलपुर के रिटायर्ड इंजीनियर ज्ञान प्रकाश खरे ने सड़क परिवहन मंत्रालय के नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में लगाई जनहित याचिका. इंग्लैंड, जापान, अमेरिका और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नियमों का दिया गया हवाला.
जबलपुर: हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए. पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केंद्र सरकार के एक्सीडेंट के आंकड़ों में 2023 में 38 हजार लोगों की जान गलत तरीके से पैदल चलने की वजह से चली गई. जबलपुर के रक्षा मंत्रालय की व्हीकल फैक्ट्री से रिटायर्ड इंजीनियर ज्ञान प्रकाश खरे ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई होनी है.
याचिकाकर्ता ने इंग्लैंड, जापान, अमेरिका और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नियमों का दिया है हवाला
याचिकाकर्ता का कहना है कि सड़कों पर गलत दिशा में चलने की वजह से हर साल हजारों लोगों की जान जा रही है. इसके लिए सरकार के नियम दोषी हैं. ज्ञान प्रकाश ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने पैदल चलने वालों के लिए नियम बदलने के लिए आवेदन किया है. ज्ञान प्रकाश ने इंग्लैंड, जापान, अमेरिका और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नियमों का हवाला दिया है.
ज्ञान प्रकाश का तर्क है कि भारत में बाईं तरफ मोटर व्हीकल चलाए जाते हैं और इसी तरफ लोग पैदल चलते हैं. ऐसी स्थिति में सड़क पर पैदल चलने वाला आदमी पीछे से आने वाली गाड़ी को नहीं देख पाता और उसे पीछे वाली गाड़ी टक्कर मार देती है. जिसकी वजह से पैदल चलने वालों की मौत हो जाती है.
दुनिया के सभी विकसित बड़े देशों में पैदल चलने वालों को मोटर व्हीकल की दिशा के विपरीत चलने का नियम
याचिकाकर्ता का कहना है कि इसमें पैदल चलने वालों की गलती नहीं है. सरकार के यातायात नियमों में स्पष्ट लिखा है कि अनिवार्य रूप से बाईं ओर से चलें. सड़कों पर बने हुए तमाम साइन बोर्ड केवल मोटर और व्हीकल के लिए बनाए गए हैं. इनमें पैदल चलने वालों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है. इसी की वजह से लोग बाईं ओर से पैदल चलते हैं और एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं. ज्ञान प्रकाश का आरोप है कि दुनिया के सभी विकसित बड़े देशों में पैदल चलने के नियम हैं. इनमें हमेशा पैदल चलने वालों को मोटर व्हीकल की दिशा के विपरीत चलने का नियम है.
भारत सरकार के हाईवे सेफ्टी कोड में लिखा हुआ है कि सड़क पर गाड़ियों की विपरीत दिशा में चलें
ज्ञान प्रकाश ने अपनी याचिका में कहा है, भारत सरकार के हाईवे सेफ्टी कोड में भी लिखा है कि सड़क पर गाड़ियों की विपरीत दिशा में चलें. इंटरनेशनल रोड सेफ्टी कन्वेंशन 1968 में भी इस बात का जिक्र है कि सड़क पर गाड़ियों की विपरीत दिशा में चलें. इंग्लैंड, जापान और अमेरिका में भी पैदल चलने वालों के लिए नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि वे गाड़ियों की दिशा के विपरीत दिशा में चलें. यह उनकी जान के लिए सुरक्षित रहता है.
हेलमेट पहनने को अनिवार्य करने का आदेश भी कोर्ट के माध्यम से ज्ञान प्रकाश की याचिका के बाद ही सामने आया था. इसी तरह मोटरसाइकिल के पीछे के पहिए को पूरी तरह ढकने को लेकर रोड सेफ्टी का नियम है, लेकिन चालक इसका पालन नहीं करते. अब देखना है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पैदल चलने वालों के लिए क्या नियम बनाता है.