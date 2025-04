ETV Bharat / state

हिंदी कहानियों ने मोबाइल की रील्स को पीछे छोड़ा, 150 तक पहुंचा कारवां - JABALPUR READERS CLUB

April 27, 2025

जबलपुर (विश्वजीत सिंह) : इंटरनेट के इस दौर में जब ज्यादातर लोग रील और वीडियो देखना पसंद करते हैं. ऐसे में पुस्तक पढ़ने का शौक रखने वालों की संख्या बढ़ना थोड़ा अजीब है लेकिन कोरोनाकाल के बाद जबलपुर में पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. यहां एक ऐसा ही रीडर्स क्लब है. जबलपुर का रीडर्स क्लब जबलपुर में एक रीडर्स क्लब है. इस क्लब में अनजाने लोग एक दूसरे के साथ अपनी पढ़ी हुई पुस्तकों के अनुभव बताते हैं. यह सभी लोग जबलपुर के एक पार्क में रविवार को सुबह इकट्ठे होते हैं. इसके बाद शुरू होता है पुस्तक पर चर्चा का दौर. इंटरनेट के इस जमाने में जब लोग सोशल मीडिया और वीडियो पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. ऐसे में भी पढ़ने वालों की एक नई पीढ़ी सामने आ रही है. लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि पहले जहां अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा थी वहीं अब लोग हिंदी के लेखकों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. जबलपुर के युवाओं की हिंदी की पुस्तकें पढ़ने में रुचि (ETV Bharat)

2 साल पहले शुरू की थी मुहिम जबलपुर के कुछ युवाओं ने लगभग 2 साल पहले शहर के भंवरताल गार्डन में रविवार को मिलना शुरू किया था. यह युवा सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे के लिए शहर के भंवरताल गार्डन में मिलते थे. यहां उन्होंने पिछले सप्ताह कौन सी पुस्तक पढ़ी है. इस पर चर्चा किया करते थे. यह शुरुआत चार-पांच दोस्तों ने की थी. इन्हीं में से एक हैं संस्कार जैन. वैसे तो संस्कार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है लेकिन वे हिंदी साहित्य की कहानियां पढ़ने का शौक रखते है और उनके पास कुछ पुस्तकें भी थीं. जब यह दोस्त आपस में मिले तो इन लोगों ने आपस में पुस्तक भी एक्सचेंज करना शुरू किया. 'हिंदी में कहानी पढ़ने वालों की संख्या अधिक' रीडर्स क्लब के सदस्य संस्कार ने बताया कि "पहले ऐसा माना जाता था कि अंग्रेजी पढ़ने वाले ज्यादा पढ़ते लिखते हैं लेकिन ऐसा नहीं है. उन्होंने पाया है कि हिंदी की कहानी पढ़ने वालों की संख्या अच्छी खासी है. यहां तक की लोग पुराने साहित्यकार जिनमें खासतौर पर प्रेमचंद को खूब पसंद करते हैं. धर्मवीर भारती की पुस्तक गुनाहों का देवता उनके हिसाब से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है. ऐसा नहीं है कि नए लेखकों को लोग नहीं पढ़ रहे, कुछ लोग नए लेखकों को भी पढ़ते हैं लेकिन इनकी संख्या कम है. ज्यादातर लोग पुराने लेखक ही पसंद करते हैं और उन्हीं की कहानी पढ़ी जाती हैं." 150 तक पहुंचा कारवां जबलपुर का भंवरताल गार्डन एक बहुत बड़ा उद्यान है और इसमें रोज हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं. इसलिए इन युवाओं को पुस्तकों पर चर्चा करते हुए देख बहुत से लोग यहां रुकने लगे. इनमें से कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग भी थे. धीरे-धीरे 3-4 दोस्तों से शुरू हुआ यह कारवां 150 लोगों तक पहुंच गया. हर रविवार इकठ्ठा होते हैं युवा इस रीडर्स क्लब को अब हर रविवार का इंतजार रहता है. इस क्लब में अनजाने लोग इकट्ठे होते हैं. इनमें कई बार बच्चे आते हैं तो कई बार बुजुर्ग आते हैं. इन युवाओं ने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाए हुए हैं. इन अकाउंट्स पर गतिविधि को देखकर लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं और हर रविवार एक नई पुस्तक का एक नया अनुभव पाठकों तक पहुंचता है. बुरहानपुर में पुस्तक प्रेमियों को नगर निगम की सौगात, लाइब्रेरी में कला के रंग भी निखरेंगे

राजगढ़ में छात्रों को सफल बनाने की अनोखी मुहिम, सातों दिन खुली रहती है लाइब्रेरी हिंदी साहित्यकारों का गढ़ रहा है जबलपुर जबलपुर हिंदी साहित्य के मामले में भारत के कुछ बड़े रचनाकारों का शहर रहा है. सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद तिवारी, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा से लेकर बाल साहित्यकार ज्ञान रंजन तक देश के कुछ जाने-माने हिंदी साहित्यकार जबलपुर से निकले हैं. वहीं ओशो रजनीश के प्रवचनों के आधार पर बनी कुछ पुस्तकों में जबलपुर का योगदान है.

