नकली खोवे की बड़ी खेप पकड़ाई, आगरा से जबलपुर पहुंचा था 4 क्विंटल मावा
जबलपुर में स्टार्च मिला हुआ नकली मावा जब्त, श्रीधाम एक्सप्रेस से पहुंचा था जबलपुर, विस्तृत जांच के लिए भोपाल भेजे गए सैंपल.
Published : October 13, 2025 at 6:09 PM IST
जबलपुर: नकली खोवे की एक बड़ी खेप जबलपुर में पकड़ी गई है. आगरा से यह खेप जबलपुर पहुंची थी, जिसे जबलपुर के बाजार में बेचा जाना था. खोवे की जांच की गई तो शुरुआती टेस्ट में ही फेल हो गया. इसमें बड़ी तादाद में स्टार्च मिला पाया गया है. इसमें दूसरे कौन से केमिकल मिले हैं, इसकी जांच के लिए सैंपल लेकर भोपाल खाद्य विभाग की लेबोरेटरी भेजा गया है.
मिलावटी सामानों के खिलाफ चल रही कार्रवाई
जबलपुर में इस समय नकली मावा और मिलावटी सामानों से बनने वाली मिठाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है. इस बीच राजस्व विभाग की टीम, खाद्य विभाग की टीम और रेलवे पुलिस ने मिलकर नकली खोवे की एक बड़ी खेप को पकड़ा है. रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे जीआरपी पुलिस के जवानों ने दिल्ली से आने वाली श्रीधाम एक्सप्रेस में मावे की इस खेप को देखा था. इसमें नकली मावा होने के शक पर इसकी सूचना खाद्य विभाग को दी थी.
4 क्विंटल मिलावटी मावा पकड़ाया
जबलपुर की खाद्य सुरक्षा अधिकारी सारिका दीक्षित ने बताया कि "रेलवे पुलिस के माध्यम से जानकारी मिली थी कि जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आगरा से 4 क्विंटल खोवा पहुंचा है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह खोवा नकली है. इस सूचना के आधार पर खाद्य विभाग की टीम एक चलित लैब लेकर स्टेशन पहुंची. राजस्व विभाग और रेलवे पुलिस की मौजूदगी में मावे के सैंपल लिए गए. जब इसकी जांच की गई तो शुरुआती टेस्ट में ही मावे का सैंपल फेल हो गया और इसमें बड़ी तादाद में स्टार्च मिला हुआ पाया गया."
भोपाल भेजे गए मावा के सैंपल
अधिकारियों ने बताया कि यह मावा आगरा में बुक किया गया था और जबलपुर में इसे मझौली से कोई लेने के लिए आने वाला था. लेकिन अब तक इसे लेने कोई नहीं पहुंचा है. अब पुलिस उस आदमी का पता लगा रही है, जिसने इसे मंगवाया था. इस मावे की विस्तृत जांच के लिए सैंपल लेकर भोपाल लेबोरेटरी भेजे गए हैं. अभी यह तय नहीं हुआ है कि यह मावा किस चीज से बना हुआ है. इसमें स्टार्च के साथ क्या मिलाया गया है, जिसकी वजह से यह मटेरियल मावा जैसा दिख रहा है.
मिठाई दुकानों पर चल रही छापेमार कार्रवाई
जबलपुर में खाद्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम लगातार मिठाई दुकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है. बीते दिनों जबलपुर की एक बड़ी दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया और दुकान पर ताला लगवा दिया गया, क्योंकि यहां पर बहुत ही गंदगी में मिठाइयां बनाई जा रही थीं.
त्योहार के मौसम में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है. ज्यादातर लोग बाजार से ही मिठाई खरीदना पसंद करते हैं. मांग के अनुसार बाजार में दूध और खोवा उपलब्ध नहीं है. इसलिए दुकानदार जानबूझकर नकली मावा और खोवे का इस्तेमाल कर मिठाई बनाते हैं, जो सेहत के लिए बेहद घातक है.