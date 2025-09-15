ETV Bharat / state

रागिनी नायक का सवाल- पूरे देश में विरोध के बाद भी भारत-पाकिस्तान मैच, किसे मिला असली लाभ?

जबलपुर में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया. इसमें हजारों विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देने के लिए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक जबलपुर पहुंची. डॉ. रागिनी नायक ने भारत पाकिस्तान के मैच पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा "एक तरफ मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और दूसरी तरफ हम क्रिकेट की पिच पर एक साथ मैच खेल रहे हैं. यह कहां तक जायज है."

जबलपुर : कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक ने मोदी सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा "भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेलने की अनमति क्यों दी. इससे किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ, भारतीयों की भावनाओं को दबाकर मोदी सरकार क्या साबित करना चाहती है. पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ मैच खिलवाकर शहीदों का अपमान किया है. इसलिए इस मैच को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है."

हिंसा के दौरान मणिपुर क्यों नहीं गए पीएम मोदी

रागिनी नायक का आरोप है "गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला गया." रागिनी नायक ने आरोप लगाया "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा भी सही समय पर नहीं है, जिस समय मणिपुर में हिंसा हो रही थी. महिलाओं की इज्जत तार-तार की जा रही थी, उस प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए था." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां से जुड़ा हुआ एक वीडियो चर्चा में रहा, इस पर रागिनी नायक का कहना है "मां का हमारे समाज में अव्वल दर्जा है. मां-बहन और स्त्री के सम्मान में कभी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए. इसलिए वह मोदी की माता जी पर की जा रही राजनीति को गलत मानती हैं."

जबलपुर में मंच पर रागिनी नायक के साथ उमंग सिंघार (ETV BHARAT)

चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता के विजेता पुरस्कृत (ETV BHARAT)

बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों का जिक्र

रागिनी नायक का कहना है "राहुल गांधी ने कभी भी मोदी जी के परिवार को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की. लेकिन जर्सी गाय, हाइब्रिड, बछड़ा, सूर्पणखा, कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इन शब्दों का इस्तेमाल करना कहां तक जायज है. भारतीय जनता पार्टी को राजनीति व्यक्तिगत मुद्दों से हटकर राष्ट्रीय मुद्दों पर करनी चाहिए. बेरोजगारी, महंगाई, रद्द होती परीक्षाएं, किसानों, नौजवानों की समस्याएं, सांप्रदायिक उन्माद जैसी समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, इन्हीं के आधार पर वोट मांगे जाने चाहिए." कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी पहुंचे.