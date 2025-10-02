ETV Bharat / state

पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने शुरू की थी पंजाबी दशहरे की परंपरा, अब बनी जबलपुर की पहचान

जबलपुर में 73 साल से मनाया जा रहा है पंजाबी दशहरा. विजयादशमी के एक दिन पहले होता है रावण दहन. देखने पहुंचते हैं हजारों लोग.

JABALPUR PUNJABI DUSSEHRA
जबलपुर का पंजाबी दशहरा (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 2, 2025

Updated : October 2, 2025 at 12:15 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश का पहला दशहरा उत्सव जबलपुर में मनाया जाता है. 1952 से जबलपुर में पंजाबी हिंदू संगठन के लोग पंजाबी दशहरा मनाते चले आ रहे हैं. इस दशहरा को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं. जबलपुर का यह आयोजन अब किसी सामाजिक संगठन का आयोजन न होकर पूरे समाज का आयोजन हो गया है. इस बार भी जबलपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज के मैदान में बड़ी धूमधाम से पंजाबी दशहरे का आयोजन किया गया.

1935 में पंजाब से जबलपुर आए हिंदू परिवार
बुराई के प्रतीक रावण को जलाया गया. जबलपुर में आजादी के पहले 1935 में ही पंजाब से आए कुछ हिंदू परिवार रहने लगे थे. इन लोगों ने अपना एक छोटा सा संगठन बनाया था, जिसे पंजाबी हिंदू संगठन कहते थे. लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहने वाले हिंदू परिवार जबलपुर आ गए. क्योंकि पहले से यहां कुछ पंजाबी हिंदू परिवार रह रहे थे. इसलिए इन लोगों ने जबलपुर में आकर अपना ठिकाना बनाया.

पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने शुरू की थी पंजाबी दशहरे की परंपरा (ETV Bharat)

पंजाबी हिंदू हटकर मनाते हैं दशहरा
जबलपुर उस जमाने में भी एक बड़ा शहर था और जबलपुर तक रेल गाड़ी भी आती थी. शुरुआत में पंजाबी हिंदुओं ने जबलपुर के घंटाघर घमापुर के पास अपने घर बनाए थे. पंजाबी हिंदुओं का रहन-सहन जबलपुर के स्थानीय हिंदू परिवारों से थोड़ा सा हटकर था. लिहाजा पंजाबी हिंदुओं ने अपने त्योहार अपने तरीके से मनाना शुरू किये. पंजाबियों के त्योहार थोड़े से तड़क-भड़क वाले होते हैं, इसलिए पंजाबी दशहरा भी जबलपुर के सामान्य दशहरे से हटकर था.

Punjabi Hindus unique tradition
विजयादशमी के एक दिन पहले होता है रावण दहन (ETV Bharat)

सबसे पहले घंटाघर में मनाया गया दशहरा
पंजाबी हिंदू संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र पाल मालिक ने बताया कि, ''जबलपुर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम नवमी के दिन ही दशहरा मनाएंगे. ताकि दूसरे दिन का दशहरा प्रभावित न हो.'' नरेंद्र पाल मालिक का कहना है कि, ''हमारे बुजुर्गों ने सबसे पहले घंटाघर में ही दशहरा मनाना शुरू किया था. पहले यह हमारा सामाजिक आयोजन हुआ करता था और पंजाबी हिंदू लोग ही इसमें शामिल होते थे. लेकिन धीरे-धीरे इसे देखने वालों की संख्या बढ़ने लगी.''

नरेंद्र पाल मालिक का कहना है कि, ''हमने इसकी जगह बदली और फिर यह आयोजन जबलपुर के रवि शंकर स्टेडियम में होने लगा. इस आयोजन को देखने के लिए 10000 लोग एक साथ पहुंचते थे. रवि शंकर स्टेडियम पूरी तरह खचाखच कर जाता था. यह सिलसिला 1952 से शुरू हुआ तो अब तक चल रहा है.''

Punjabi Hindus unique tradition
जबलपुर में पंजाबी दशहरा का आयोजन (ETV Bharat)

पंजाबी दशहरा देखने पहुंची अनीता आहूजा ने बताया कि, ''शुरुआत में हमारा आयोजन भले ही सामाजिक रहा हो, लेकिन अब यह आयोजन सार्वजनिक हो गया है. 2025 के दशहरा को ही देखने के लिए 5000 से ज्यादा लोग आयुर्वेदिक कॉलेज के मैदान में पहुंचे थे.'' अनीता आहूजा का कहना है कि, ''जबलपुर का पंजाबी दशहरा किसी धर्म या जाति का त्योहार नहीं है बल्कि पूरे शहर का त्योहार है.''

पंजाबी हिंदू संगठन के सदस्य अंबर पूंज ने बताया कि, ''हमारे आयोजन में रावण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं. इनकी ऊंचाई 70 फीट के लगभग रहती है. इनके भीतर बहुत सारी आतिशबाजी रखी जाती है. खास बात यह है कि इन पुतलों को बनाने वाला परिवार मुस्लिम है. वहीं, पंजाबी हिंदू संगठन के दशहरे का मुख्य आकर्षण यहां होने वाली 1 घंटे की आतिशबाजी होती है. शहर के कई आतिशबाजा अपनी कला का हुनर यहां दिखाते हैं.''

इस आयोजन की कुछ दूसरी झलकियां भी लोगों को आकर्षित करती हैं, इनमें जबलपुर का ब्रास बैंड 1 घंटे की प्रस्तुति देता है. इस बैंड के 100 से ज्यादा कलाकार 1 घंटे तक धार्मिक और राष्ट्रीय धुनों पर बैंड बजाते हैं. इसके बाद भगवान राम लक्ष्मण और हनुमान सबसे पहले अशोक वाटिका से माता सीता को छुड़ा कर ले जाते हैं. इन सभी पात्रों को बनाया जाता है फिर भगवान राम रावण और मेघनाथ के पुत्रों में आग लगा देते हैं.

नवमी के दिन मनाया जाता है पंजाबी दशहरा
जबलपुर का यह दशहरा मध्य प्रदेश का पहला दशहरा है जो नवमीं के दिन मनाया जाता है. क्योंकि बाकी प्रदेश में दशहरा दूसरे दिन होता है. इसलिए इस आयोजन में बड़े पैमाने पर लोग पहुंचते हैं. पंजाबी हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि जब यह आयोजन रवि शंकर स्टेडियम में होता था, तब सभी लोग इसे बैठकर देखते थे. अब लोगों को खड़े होकर आयोजन देखना पड़ता है. इसलिए उनकी सरकार से मांग है कि आयुर्वेदिक कॉलेज के इस मैदान में गैलरी बना दी जाए ,ताकि लोग बैठकर इस आयोजन का मजा ले सकें.

असत्य पर सत्य की जीत के इस उत्सव को सदियों से हिंदू धर्म के लोग मानते चले आ रहे हैं. जिस तरह का यह आयोजन हर साल स्वरूप बदल रहा है उससे लगता है कि आने वाले कई सालों तक यह इसी तरह चलेगा. पंजाबी हिंदुओं का पंजाबी दशहरा अब जबलपुर की पहचान बन चुका है.

