जबलपुर में पता चलेगा आप कितने बुद्धिमान, IQ टेस्ट के बाद हो रही करियर काउंसलिंग

ETV Bharat / state

करियर का सीधा संबंध बुद्धि से है. आपकी जैसी बुद्धि है आप वैसा करियर चुनें तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी. हर काम में अलग-अलग स्तर की बुद्धि का इस्तेमाल होता है, तो सवाल यह उठता है क्या बुद्धि का कोई वैज्ञानिक आंकलन किया जा सकता है. क्या कोई ऐसा तरीका है? जिसमें हम बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं? जबलपुर की साइकोमेट्रिक लैब में ऐसे टेस्ट होते हैं.

हर आदमी एक सफल जीवन चाहता है. जिसमें उसके पास पैसा, इज्जत और सुख सुविधा हो. उसका सुखी परिवार हो. इन सभी पैमानों पर कुछ लोग बहुत सफल हैं और बड़े पैमाने पर लोग असफल हैं. जीवन के अलग-अलग स्तर पर सफलता और असफलता केवल भाग्य के आधार पर है, या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है. सही करियर जीवन की सफलता का मुख्य आधार है. करियर चुनने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है. इस सवाल का जवाब जबलपुर की साइकोमेट्रिक लैब में मिलता है.

हालांकि अभी इसका इस्तेमाल करियर काउंसलिंग के लिए किया जा रहा है. बुद्धि परीक्षण के बाद करियर का चयन करना सफल जीवन का तरीका हो सकता है. जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में करियर काउंसलिंग का कोर्स चलता है. इसमें मनोवैज्ञानिक बच्चों को यह सिखाते हैं कि किसी आदमी को अपने जीवन में करियर कैसे चुनना चाहिए. यहां करियर के अलावा जीवन के दूसरी समस्याओं को लेकर भी काउंसलिंग की जाती है.

जबलपुर: आम लोगों से हटकर कई बार समाज के बीच ऐसे बच्चे होते हैं, जिनका दिमाक बाकियों से अलग होता है. उनके याद करने की मेमोरी इतनी तेज होती है, कि कई बार ये बच्चे अपनी से बड़ी क्लास के सवाल हल कर देते हैं. ऐसे लोगों की बुद्धि का टेस्ट करने के लिए जबलपुर की साइकोमेट्रिक लैब है. जहां बुद्धि का वैज्ञानिक परीक्षण होता है. यहां यह साबित हो जाता है कि आप बुद्धिमान हो या आपकी बुद्धि कम है.

साइकोमेट्रिक लैब

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कौशल विकास संस्थान में साइकोमेट्रिक लैब बनाई गई है. यहां रखे कुछ कार्ड में पेंटिंग्स बनाई गई थी. उसके बाजू में बहुत सारे फॉर्म रखे हुए थे. जिनमें कुछ सवाल लिखे थे, कुछ में चित्र बने थे. डॉ मीनल दुबे इस लैब की प्रभारी हैं. उन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी तक की पढ़ाई की है. उन्होंने बताया कि हम इस लैब में 3 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक सभी का बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं.

IQ टेस्ट

अगर किसी की बुद्धि का पता लगाना है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोगेसिव मैट्रिक्स के कई सेट्स आते हैं. इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं और चित्र बने होते हैं. इन चित्रों का सही मिलान करना होता है. शुरुआत में यह बेहद सरल होते हैं, धीरे-धीरे यह बेहद कठिन होते जाते हैं. यहां रचना मिश्रा नाम की एक छात्रा को इस टेस्ट के लिए तैयार करवाया, तो उन्होंने इस टेस्ट से जुड़े एक पूरे सेट को पूरा किया.

साइकोमैट्रिक लैब (ETV Bharat)

डॉ मीनल ने बताया "स्टैंडर्ड प्रोगेसिव मैट्रिक्स के पूरे सेट पर यदि किसी का टेस्ट किया जाता है, तो इसमें दिए गए जवाब के आधार पर हम किसी का भी आईक्यू इंटेलिजेंट कोटिएंट निकाल सकते हैं. यह बुद्धि मापने का वैज्ञानिक तरीका है." रचना मिश्रा ने "बताया कि शुरुआत में सवाल बेहद सरल थे, लेकिन धीरे-धीरे सवाल कठिन होते जा रहे थे. ऐसा लग रहा था कि चारों विकल्पों में सभी विकल्प सही हैं. यहीं पर बुद्धि का परीक्षण होता है. जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, वह तुरंत बता देता है कि इसमें सही विकल्प कौन सा है."

Rorschach test रोर्शाक परीक्षण

डॉ मीनल ने बताया कि "हरमन रोर्शाक स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे. उन्होंने इंकब्लॉट टेस्ट तैयार किया था. उन्होंने 10 कार्ड तैयार किए थे. इन कार्ड में अलग-अलग चित्र थे. इन चित्रों की व्याख्या करते हुए एक सीट बनाई गई थी. इस टेस्ट के दौरान एक छात्र काजल को तैयार किया गया. डॉक्टर मीनल ने अपनी सीट तैयार की. काजल को उन्होंने एक-एक करके कार्ड देना शुरू किया. इसमें डॉ. मीनल यह देख रहीं थी कि काजल को चित्र में क्या दिख रहा है. काजल इन चित्रों को देखकर कितनी देर में जवाब दे पा रही हैं.

स्विट्जरलैंड मनोवैज्ञानिक हरमन रोर्शाक (ETV Bharat)

कितने जवाब दे पा रही हैं. इसके आधार पर उन्होंने एक सीट तैयार की. इस सीट में जो जवाब मिले, उनकी गणितीय व्याख्या करके एक रैंक तैयार की जाती है. इस रैंक के आधार पर बुद्धि का परीक्षण किया जाता है. इस टेस्ट के जरिए किसी भी व्यक्ति की भावनात्मक तार्किक व्यवहारिक समझ को परखा जा सकता है." काजल ने बताया कि "चित्रों में उन्हें बहुत कुछ दिख रहा था. वह जितना समझ पा रही थी, उतना जवाब दे रही थी. इन चित्रों में प्रकृति, पक्षी, धार्मिक स्थल, मनुष्यों के चेहरे, फूल, तितली कुछ भी दिख सकता है. मनोवैज्ञानिक चित्र देखकर जवाब देने वाले का वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं."

Rorschach test रोर्शाक परीक्षण (ETV Bharat)

इसी तरह के सैकड़ों टेस्ट हैं

डॉ मीनल ने बताया कि "इस तरह के सैकड़ों तरीके हैं. जिसमें बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है. वैज्ञानिक आधार पर हम किसी की भी बुद्धि की जांच कर सकते हैं. इसमें कुछ पेपर के टेस्ट हैं. कुछ रंग आधारित टेस्ट, कुछ ब्लॉक आधारित टेस्ट है. इन सभी टेस्ट का वैज्ञानिक आधार है और इनके परिणाम सटीक होते हैं.

टेस्ट के लिए दिए जाते हैं चित्रों वाले सवाल (ETV Bharat)

बुद्धि की जांच के फायदे

बुद्धि और विवेक का सीधा संबंध करियर चुनने से है. आज के समय में करियर के बहुत सारे विकल्प हैं. यदि आपको अपनी बुद्धि का सही-सही आंकलन हो जाए तो आपका करियर चुनना सरल हो जाएगा. इसलिए करियर काउंसलिंग के लिए हर छात्र को यह टेस्ट करवाना चाहिए. लोग अक्सर इस सवाल को खोजने के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं. जबकि इसका सही जवाब मनोवैज्ञानिकों के पास है.

अलग-अलग तरीके से पूछे जाते हैं सवाल (ETV Bharat)

विवाह या परिवार बचाने में मनोविज्ञान की मदद

मनोविज्ञान केवल करियर काउंसलिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए परिवार भी बचाए जा सकते हैं. भारतीय समाज में इस समय सबसे बड़ी समस्या परिवारों के बिखरने की है. डॉ मीनल दुबे का कहना है कि "हमारे पास कई ऐसे टेस्ट हैं. जिनके माध्यम से हम यह बता सकते हैं कि अमुक लड़का या लड़की संबंध निभाएगा या नहीं निभाएगा?

यदि यह पहले ही पता लग जाए तो परिवार बसने के पहले ही यह तय हो जाएगा कि इस परिवार का भविष्य क्या होगा. तो कुंडली के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी करवाने के बाद संबंध तय करना बेहतर तरीका हो सकता है."

टेस्ट के आधार पर निदान

डॉ मीनल दुबे का कहना है कि टेस्ट के दौरान कई बार हमें कुछ ऐसे मरीज मिलते हैं. जिन्हें दवा की जरूरत पड़ती है. उनके इलाज के लिए मनोचिकित्सकों के पास जाने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं. जिन्हें काउंसलिंग के आधार पर ठीक किया जा सकता है. इसलिए ऐसे लोगों को काउंसलिंग दी जाती है और उसके फायदे मिलते हैं. काउंसलिंग भी एक वैज्ञानिक तरीका है. जिसके जरिए सोच और समझ को ठीक किया जा सकता है.