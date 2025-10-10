ETV Bharat / state

पराली जलाने वाले हो जाएं सावधान, हार्वेस्टर पर लगेगा लगाम, जबलपुर प्रशासन की नई शर्त

पराली से निपटने के लिए जबलपुर प्रशासन ने निकाला तरीका, दूसरे राज्यों से आने वाले हार्वेस्टरों पर रखी जाएगी नजर.

पराली जलाने वाले हो जाएं सावधान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 2:39 PM IST

जबलपुर: पराली जलाने के बाद जो धुएं की समस्या खड़ी होती है और एयर पॉल्यूशन होता है. इससे लोगों को काफी परेशानी होती है. पराली जलने से होने वाले एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए कोई स्थाई निदान अभी तक नहीं मिला है. वहीं जबलपुर जिला प्रशासन ने धान काटने आने वाले पंजाब हरियाणा के हार्वेस्टर पर शर्त लगा दी है कि पहले स्ट्रॉ या पराली मैनेजमेंट का सिस्टम अपने हार्वेस्टर में लगाना होगा, नहीं तो वापस अपने घर जाएं.

जबलपुर में सबसे ज्यादा होती है धान की बोनी

जबलपुर कृषि विभाग के उपसंचालक एस के निगम ने बताया कि "जबलपुर में 170000 हेक्टर मतलब लगभग 425000 एकड़ में धान की बोनी होती है. मध्य प्रदेश में किसी जिले में इतनी अधिक मात्रा में धान की बोनी नहीं होती. बालाघाट को भले ही धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन बालाघाट में डेढ़ लाख हेक्टेयर में ही धान की बोनी होती है. जबलपुर में धान की फसल को खेत में कटने के लिए बड़े पैमाने पर मजदूरों की जरूरत पड़ती है. मजदूरों के अभाव में कटाई हार्वेस्टर के माध्यम से होती है.

क्या बोले कृषि विभाग के उपसंचालक (ETV Bharat)

कटाई के लिए पंजाब-हरियाणा से आते हैं हार्वेस्टर

शहर में कई किसानों के पास हार्वेस्टर हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा से भी हार्वेस्टर जबलपुर आते हैं. कृषि विभाग के उपसंचालक एस के निगम का कहना है कि "धान काटने के बाद किसान पराली जला देता है. पहले इसकी जानकारी मिलती नहीं थी, लेकिन अब सरकार के पास एक स्पेस टेक्नोलॉजी है. जिसमें सैटेलाइट के जरिए यह पता लग जाता है कि किस खेत में पराली जलाई जा रही है. इसके आंकड़े रोज जारी किए जाते हैं. पिछले साल जबलपुर में 2461 स्थानों पर परली जलाई गई थी.

सैटेलाइट के जरिए सरकार रख रही नजर

केंद्र सरकार ने कंसोडियम पर एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस के नाम से कार्यक्रम चलाया है. जिसमें सैटेलाइट के जरिए खेती की गतिविधियों पर निगाह रखी जाती है. उपग्रह के जरिए आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं. इसी उपग्रह के माध्यम से खेतों से उठने वाला धुआं उपग्रह फोटो के माध्यम से दर्ज कर लेता है. जबलपुर में बड़े पैमाने पर धान की पराली जलाने का मामले दर्ज किया गया. इस पराली से उठने वाले धुएं की वजह से दिल्ली में कई महीनों तक धुंध छाई रहती है. हालांकि जबलपुर में ऐसे हालात नहीं है.

धान कटाई करने वाले हार्वेस्टरों पर नजर (ETV Bharat)

बाहर से आने वाले हार्वेस्टरों पर नियंत्रण

पिछले साल जब यह मुद्दा सुर्खियों में आया तो जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने किसानों के साथ मीटिंग की थी. उन्हें समझाइश दी थी कि वे पराली ना जलाएं, लेकिन इसके बावजूद पराली जलाने की घटनाएं बंद नहीं हुई. उपसंचालक एसके निगम का कहना है कि "पिछले सालों के अनुभव के आधार पर इस बार हम सबसे पहले हार्वेस्टर के ऊपर नियंत्रण लग रहे हैं. हमने जबलपुर के चारों तरफ जिले की एंट्री पॉइंट पर चौकियां बनाई है.

हार्वेस्टर पर पराली मैनेजमेंट का सिस्टम जरूरी

बाहर के प्रदेशों से आने वाले हार्वेस्टर जैसे ही जबलपुर की सीमा में प्रवेश करेंगे. उन्हें सबसे पहले पराली मैनेजमेंट का सिस्टम हमें दिखाना होगा. यदि उनके पास पराली मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, तो वे जबलपुर में धान नहीं काट पाएंगे. हम ऐसे हार्वेस्टर को जिले में घुसने ही नहीं देंगे." हार्वेस्टर से धान की कटाई होती है. जहां धान के दाने और पराली को अलग कर देता है. इसके बाद किसान खेतों में पराली जला देते हैं. कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पराली को भी भूसा बनाकर उठाना होगा. उसे फेका नहीं जाएगा.

मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पराली जलाई गई (ETV Bharat)

एसके निगम ने बताया कि जबलपुर में पराली से सीएनजी बनाने वाले तीन प्लांट भी काम कर रहे हैं. वे लगभग 30000 हेक्टेयर जमीन की पराली उठाने की बात कह रहे हैं, लेकिन जबलपुर में कुल मिलाकर धान का रकबा 170000 हेक्टेयर है, इसलिए समस्या बड़ी है.

पराली जलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

किसान नेता बब्बू यादव का कहना है कि "किसान को धान काटकर गेहूं की बोनी करनी है. यदि हार्वेस्टर नहीं आए तो किसान परेशान हो जाएगा. ऐसी स्थिति में किसान आंदोलन भी कर सकता है. सरकार को इस व्यवस्था को लचीला करना होगा." कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने नियम बनाया है कि यदि किसी ने परली जलाई तो उसके खिलाफ धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

