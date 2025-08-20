जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम श्री शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 22 बच्चों को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया. निलंबन की जानकारी जैसे ही छात्रों के अभिभावकों तक पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया. अभिभावकों का आरोप है कि बिना उन्हें किसी भी प्रकार से सूचित किए स्कूल प्रबंधन बच्चों पर इतनी बड़ी कार्यवाही कैसे कर सकता है. दरअसल, इन बच्चों को स्कूल में गुटखा-पान खाने, अनुशासन न बरतने जैसे कई अनुचित गतिविधियों में शामिल होने की वजह से निलंबित किया गया है.

स्कूल की दीवारें हो गई थीं लाल

सालीवाड़ा गौर स्थित पीएम श्री स्कूल की प्रिंसिपल आभा वानखेड़े ने बताया कि "स्कूल की दीवारों पर पान गुटखे के निशान मिल रहे थे. यह निशान कुछ खास कक्षाओं के पास ही मिले थे. इसके बाद स्कूल स्टॉफ की जांच की गई कि कोई सदस्य गुटखा या पान तो नहीं खाता, लेकिन स्टाफ में कोई भी पान या गुटखा खाते हुए नहीं मिला.

इसके बाद स्कूल प्रशासन ने बच्चों पर नजर रखनी शुरू की तो देखा कि 9वीं से 12वीं तक के कुछ छात्र गुटखा खाते हैं. इसके बाद 13 अगस्त को अचानक पूरे स्कूल के छात्र-छात्राओं के बैग चेक किए गए. इसमें 22 छात्रों के बैग में तंबाकू गुटखा मिला. इसके बाद उन्हें 17 अगस्त को अपने अभिभावक के साथ स्कूल आने को कहा गया."

निलंबन के साथ 500 रुपए का लगाया गया फाइन

आभा वानखेड़े ने बताया कि "हमने इन छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की तैयारी कर ली थी, जब यह बात छात्रों के परिजनों को पता लगी तो वे स्कूल पहुंचे और उन्होंने गारंटी दी की अब उनके बच्चे कभी भी गुटखा या पान का सेवन नहीं करेंगे. इसके बाद भी छात्रों को सबक सिखाने के लिए 22 छात्रों को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, साथ ही उन पर 500 रुपए का फाइन भी लगाया गया है."

प्रिसिंपल ने बताया कि "पीएम श्री स्कूल में हर माह पैरंट-टीचर मीटिंग होती है. इस मीटिंग में भी शक के आधार पर बच्चों के परिजनों से यह बताया गया था कि उनके बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद परिजनों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ये कदम उठाना पड़ा."