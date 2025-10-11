ETV Bharat / state

वेटरनरी साइंटिस्ट ने तैयार की फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी में ऐसे बचाई जा सकेगी जानवरों की जान

जबलपुर में पशु वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर जे एल सिंह ने बीमार पशुओं के प्राथमिक उपचार के लिए एक ऐसी किट तैयार की है जिससे आपात स्थिति में जानवरों की जान बचाई जा सकती है.

फर्स्ट एड किट के बारे में जानकारी देते हुए डॉ जे एल सिंह ने बताया कि वेटरनरी साइंस में यह पहली ऐसी कंप्लीट फर्स्ट एड किट है जिसके जरिए पशुपालक और डॉक्टर फील्ड में ही बीमार पशु का तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं और जानवरों की जान बचाई जा सकती है. उनका दावा है कि भारत में अभी तक कोई पशु प्राथमिक चिकित्सा किट मौजूद नहीं थी.

जबलपुर: गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, उत्तराखंड के प्रोफेसर डॉ जवाहरलाल सिंह ने पशुओं से जुड़ी बीमारियों के प्राथमिक इलाज के लिए फर्स्ट एड किट तैयार की है. इस किट को लेकर उन्होंने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में प्रेजेंटेशन दिया. यहां आयोजित राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में पशु चिकित्सा से जुड़े 400 से ज्यादा वैज्ञानिक इकठ्ठे हुए थे.

प्रोफेसर डॉक्टर जे एल सिंह ने बताया कि "भारत में पशुपालन रोजगार का एक बड़ा जरिया है. गांव में पशुपालन के जरिए खेती के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजित होता है. मनुष्य की तरह पशु भी बीमार होते हैं. मनुष्य भी बीमार होता है तो वह उसकी सूचना देता है और लोग समझ जाते हैं कि वह बीमार है और उसको इलाज देकर ठीक किया जा सकता है. पशु बोलते नहीं है ऐसी स्थिति में उन्हें इलाज देना भी कठिन होता है.

पशुओं के इलाज लिए डॉ जेएल सिंह ने तैयार की फर्स्ट एड किट (ETV Bharat)

दूसरी बड़ी समस्या पशु चिकित्सकों की भी है. मनुष्यों के डॉक्टरों की तरह सभी जगह वेटरनरी डॉक्टर आसानी से नहीं मिलते. ऐसी स्थिति में कई बार बीमार पशु मर जाता है. पशुपालकों के लिए यह एक बड़ा नुकसान होता है. इसी को देखते हुए यह किट तैयार की है."

'किट में किया गया है 72 चीजों को शामिल'

पशु चिकित्सक डॉक्टर जे एल सिंह का कहना है कि "जिस तरह आदमियों के शरीर में 14 तरह के सिस्टम होते हैं ठीक इसी तरह जानवरों के शरीर में भी 14 तरह के सिस्टम होते हैं. इन्हीं से जुड़ी हुई बीमारियां पशुओं को भी होती है. इस किट में पशुओं से जुड़ी हर बीमारी का प्राथमिक उपचार किया जा सकता है. छोटी-छोटी बीमारी के लिए पशुपालक को डॉक्टर का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस किट में 72 चीजों को शामिल किया गया है. इसमें बीमारियों के इलाज की दवाओं के साथ ही कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी शामिल किए गए हैं. जिनसे बीमारी का पता लगता है."

फर्स्ट एड किट में किया गया है 72 चीजों को शामिल (ETV Bharat)

'किट में शामिल हैं कई इक्विपमेंट'

पशु चिकित्सक डॉक्टर जे एल सिंह ने बताया कि "जैसे यदि किसी जानवर ने कोई जहरीला सामान खा लिया है तो उसके लिए भी इसमें दवाई रखी गई हैं. सांप या जहरीले कीड़ों के काटने पर भी किट में मौजूद दवाई से जान बचाई जा सकती है. जानवरों में अक्सर अधिक गैस बनने की वजह से पेट फूल जाता है ऐसी स्थिति पेट में एक छोटा सा छेद करके गैस निकल दी जाती है नहीं तो जानवर की मौत हो जाती है. इस किट में कई ऐसे ही इक्विपमेंट भी हैं जिसके जरिए वैज्ञानिक तरीके से जानवर का प्राथमिक इलाज किया जा सकता है."

'जानवरों के इलाज के लिए बाजार में कोई किट उपलब्ध नहीं'

डॉ जे एल सिंह का कहना है कि "मनुष्यों के प्राथमिक इलाज के लिए बाजार में बहुत सी फर्स्ट एड किट उपलब्ध हैं लेकिन जानवरों के प्राथमिक इलाज के लिए कोई किट बाजार में उपलब्ध नहीं है. इसलिए यूनिवर्सिटी ने इस विषय पर काम किया और अब यह फर्स्ट एड किट तैयार है. इस किट की कीमत लगभग 3000 रुपए है. पशुपालकों के महंगे जानवरों के हिसाब से यह काफी सस्ती है. डॉ जे एल सिंह ने इस फर्स्ट एड किट को मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल को भी प्रदान की है."

उत्तराखंड के प्रोफेसर डॉ जवाहरलाल सिंह ने तैयार की किट (ETV Bharat)

'वेटरनरी डॉक्टरों के पास भी अब तक ऐसी कोई किट नहीं'

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर आर के बघरवाल ने बताया कि "उन्होंने लंबे समय तक पशु चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया है. पशु चिकित्सकों के पास अभी ऐसी कोई फर्स्ट एड किट नहीं रहती जिसका इस्तेमाल करके वह फील्ड में ही रोग की पहचान और ट्रीटमेंट दोनों कर सकें. इसलिए यह फर्स्ट एड किट पशुपालकों के लिए तो फायदेमंद है ही साथ ही पशु चिकित्सकों के लिए भी उपयोगी है."