जबलपुर बम विस्फोट के बाद सनसनीखेज वीडियो वायरल, क्या है पाकिस्तान कनेक्शन

इस घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया एक्स पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' नाम के एक अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई है. ये 25 सेकंड का वीडियो है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गेट के आसपास एक कार में बैठकर बनाया गया है. इस वीडियो के साथ ट्वीट में लिखा है "I speak It was a pleasure to visit Khamaria Ordnance factory Jabalpur Madhya Pradesh. Thank you for the hospitality. I have spoken the wisdom is yours." .

जबलपुर के एडिशनल एसपी समीर वर्मा (ETV BHARAT)

जबलपुर पुलिस की सायबर सेल जांच में जुटी

वहीं, जबलपुर पुलिस के एडिशनल एसपी समीर वर्मा ने इस बारे में बताया "सोशल मीडिया के जरिए उन्हें इस मामले की जानकारी लगी है. हालांकि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की टीम कर रही है लेकिन पुलिस ने इस मामले को साइबर सेल को सौंप दिया है. वह भी अब इस अकाउंट के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि ये कहां का है इसमें जो लिखा है उसका विस्फोट की घटना से क्या संबंध है." बता दें कि बीते दिनों विमानों में बम विस्फोट की फर्जी सूचनाओं की वजह से डर का वातावरण बना हुआ है.