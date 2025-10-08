ETV Bharat / state

रेस्टोरेंट में दिन दहाड़े चली गोली, संचालक पर 4 राउंड फायरिंग, कस्टमर्स ने बमुश्किल बचाई जान

मंगलवार को करीब 4 बजे जबलपुर के रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे थे. रेस्टोरेंट स्टाफ अपने कामों में व्यस्त था. तभी अचानक एक युवक पिस्टल ले कर अंदर आता है और बिल कॉउंटर पर बैठे रेस्टोरेंट संचालक अश्विनी पर एक के बाद एक 4 राउंड फायर करता है. इस घटना को देख कर खाना खा रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई. सभी लोग अपनी-अपनी जान बचा कर भागने लगे.

जबलपुर: पुराने बस स्टैंड स्थित एक रेस्टोरेंट में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आयी है. बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर फायरिंग की गई. मंगलवार को जब रेस्टोरेंट में कई परिवार खाना खा रहे थे. तभी अचानक वहां एक बदमाश पहुंचा और संचालक पर फायरिंग करने लगा. आरोपी ने लगातार 4 राउंड फायरिंग की. घटना के बाद एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

काउंटर में छिपकर संचालक ने बचाई जान

गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और न ही किसी को भी गंभीर चोट आई है. फायरिंग के दौरान संचालक ने किसी तरह काउंटर के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई. वहीं, इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें फायरिंग करने के बाद युवक पिस्टल लहराता हुआ वहां से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है. वह अपने साथी की गाड़ी में बैठ घटना को अंजाम देकर फरार हो गया.

दशहरे के दिन वेटर से हुआ था विवाद

रेस्टोरेंट स्टाफ ने जानकारी देते हुए बताया कि "युवक कुछ समय पहले दशहरे वाले दिन अपनी पत्नी के साथ होटल में आया था. दशहरे वाले दिन भीड़ ज्यादा होने के कारण खाने को लेकर उसका वेटर से विवाद हो गया था. जिसके बाद विवाद गाली-गलौज पर आ गया. इस दौरान बाकी स्टाफ ने दोनों को समझा-बुझा कर अलग किया. लेकिन उसी दिन देर रात वह फिर से अपने साथियों को लेकर आ गया और रेस्टोरेंट संचालक से वेटर को उसके हवाले करने को कहने लगा. जिस पर रेस्टोरेंट संचालक ने उसे शांत कर के घर भेज दिया. लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और आज उसने इस गोली कांड को अंजाम दिया."

'मामले की गंभीरता से होगी जांच'

बस स्टैंड चौकी प्रभारी जगन्नाथ यादव ने बताया कि "पूरा मामला सीसी टीवी में कैद होने के कारण पुलिस को अपराधी की शिनाख्त करने में आसानी होगी. इसके साथ ही पुलिस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. युवक ने इस अपराध को अंजाम क्यों दिया इस मामले की पुलिस गंभीरता से जांच करेगी."