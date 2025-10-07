दर्दभरी दास्तां: बेटा दुबई में मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर, 85 वर्षीय पिता जबलपुर वृद्धाश्रम में
जबलपुर के वृद्धाश्रम में 85 साल के टोनी जोसेफ की झकझोरने वाली दास्तां. जिंदगी में अकेले हैं, बेटे ने 35 साल से नहीं ली सुध.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 3:31 PM IST
जबलपुर : "खून से लथपथ हैं उंगलियां मेरी, शीशे के टुकड़ों को हाथ से उठाने की सजा मिली है". ये दर्द है एक ऐसे 85 साल के बुजुर्ग का, जो जबलपुर के एक वृद्धाश्रम में जिंदगी के अंतिम दिन व्यतीत कर रहे हैं. उनके जीवन में कोई नहीं है. एक बेटा है, जो 35 साल पहले छोड़कर जा चुका है. बेटा भी दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है. लेकिन इन 35 सालों के दौरान उसने कभी भी अपने पिता की सुध नहीं ली. पिता को अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है.
जिंदगी के अहम मोड़ पर अकेले हैं टोनी जोसेफ
जबलपुर के रिमझा स्थित वृद्ध आश्रम में पनाह पाने टोनी जोसेफ के इलाज की जिम्मेदारी जबलपुर मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उठाई है. टोनी जोसेफ बताते हैं "उनके परिवार में आज कोई नहीं है. पत्नी का निधन 60 साल पहले हो गया था. उसके बाद परिवार में उनकी मां थी. वह भी 2010 में शांत हो गईं. एक बहन थी, उसकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई." टोनी जोसेफ का एक बेटा है लेकिन वह उसे अपने परिवार का सदस्य नहीं बताते.
गलतफहमी थी कि बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा
दर्दभरी दास्तां सुनाते हुए टोनी जोसेफ कहते हैं "वह व्यापार करते थे. उन्होंने कभी नौकरी नहीं की. जो थोड़ा बहुत कमाते थे, उसी से उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया. उनकी आर्थिक स्थिति कभी बहुत अच्छी नहीं रही. बच्चे की पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च भी हुआ और भी खुद की कोई संपत्ति नहीं बना पाए. बेटे को दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ाया था. उम्मीद थी कि बेटा पढ़ने के बाद बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा. बच्चा पढ़ने में होशियार था. इसलिए पढ़ाई के ठीक बाद उसकी नौकरी दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई. उसके बाद से लड़के ने हमसे संपर्क ही छोड़ दिया."
हार्ट का ऑपरेशन कर डॉक्टर ने वृद्धाश्रम भेजा
टोनी जोसेफ का कहना है "उन्होंने कई बार अपने बेटे से संपर्क करने की कोशिश की. यहां तक कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और दुबई सरकार को भी चिट्ठी लिखी ताकि कम से कम अपने बेटे से बात हो सके. लेकिन सारे प्रयास सफल रहे और बच्चा दोबारा लौट कर वापस नहीं आया. बीते दिनों उनकी तबीयत खराब हुई और मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती करवाया गया, यहां मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर सुहेल सिद्दीकी ने उनका हार्ट का ऑपरेशन किया और जब उन्होंने पूछा कि आपके आगे पीछे कौन हैं और उन्हें पता लगा कि मेरे साथ कोई नहीं है तब उन्होंने ही मुझे वृद्ध आश्रम तक पहुंचाया."
- पाक में जन्म भारत में शादी, अपने हुए बेगाने तो बुजुर्ग कपल को ग्वालियर में मिला सहारा
- बुजुर्ग मां के कांपते होंठ, आंखें पथरा गईं, क्योंकि रोड पर फेंक गई उसी की ममता
बाइबिल की सीख ने दिया बड़ा सहारा
जबलपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के मौके पर जब जबलपुर के एक हाल में रंगारंग कार्यक्रम हुआ तो टोनी ने न केवल डांस किया बल्कि उन्होंने एक फैशन शो में भी हिस्सा लिया. टोनी जोसफ एक जिंदादिल इंसान हैं. और मानते हैं कि बाइबिल में लिखा है "एक बार बेटे की शादी हो जाती है तो उसका अपना परिवार होता है. उसका पीछे का परिवार छूट जाता है और वे भी इस धार्मिक सिद्धांत पर भरोसा करते हैं. इसलिए इस बात पर उन्हें कोई दुख नहीं है कि उनका बेटा उनकी कोई खोज खबर नहीं लेता."