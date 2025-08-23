ETV Bharat / state

4 नेशनल पार्क को जोड़ेगा मध्य प्रदेश का टाइगर कॉरिडोर, केंद्रीय मंत्री ने दी सौगात - TIGER CORRIDOR MADHYA PRADESH

जबलपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया फ्लाईओवर का उद्घाटन. टाइगर कॉरिडोर से जुड़ेंगे कान्हा, पेंच, पन्ना और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व.

मध्य प्रदेश में बनेगा टाइगर कॉरिडोर (x.com/nitin gadkari)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 7:59 PM IST

जबलपुर: टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार बाघों के लिए अलग कॉरिडोर बनाने जा रही है. इसका ऐलान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार 23 अक्टूबर को जबलपुर में किया. आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बाघों के लिए फेमस मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ की लागत से टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की. यह कॉरिडोर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्वों को आपस में जोड़ेगा और उसके केंद्र में जबलपुर होगा.

जनता के लिए खुला एतिहासिक फ्लाईओवर

जबलपुर में बनकर तैयार मध्य प्रदेश के सबसे लंबे ऐतिहासिक फ्लाईओवर का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के लिए 60 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी. इसमें नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण और टाइगर कॉरिडोर आदि शामिल है. इसके साथ ही नितिन गडकरी ने जबलपुर से भोपाल तक के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस डे का काम शुरू करने की भी घोषणा की है.

मध्य प्रदेश में बनेगा टाइगर कॉरिडोर

5500 करोड़ की लागत से बनने वाले टाइगर कॉरिडोर में प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा. इसमें मध्य प्रदेश के 4 नेशनल पार्क एक दूसरे से सीधे जुड़ जाएंगे. ऐसा होने से प्रदेश के टाइगर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. इस प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर से बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और पन्ना टाइगर रिजर्व को जोड़ा जाएगा. नितिन गडकरी ने कहा, "इस टाइगर कॉरिडोर के बनने के बाद मध्य प्रदेश में टाइगर देखने आने वाले पर्यटकों को सहूलियत होगी."

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ब्रिज का हुआ उद्घाटन (ETV Bharat)

जबलपुर-भोपाल के बीच बनेगा ग्रीन फील्ड कॉरिडोर

ऐतिहासिक फ्लाईओवर के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्यमंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "मध्य प्रदेश के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की सड़कों के प्रावधान है. इनमें से 75000 करोड़ रुपए की सड़क बन चुकी हैं और 65000 करोड़ रुपए के काम अभी चल रहे हैं." साथ ही उन्होंने इस मौके पर कई सौगातों की घोषणा की. इनमें एक बड़ी घोषणा जबलपुर से भोपाल के बीच में बनने वाले ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की भी है.

जनता के लिए खुला एतिहासिक फ्लाईओवर (x.com/nitin gadkari)

समुद्र तट से सीधे जुड़ेगा एमपी

इसके साथ ही लखनादौन से रायपुर तक एक्सप्रेस भी बनाया जा रहा है, जो आगे जाकर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस भी में जुड़ जाएगा. नितिन गडकरी का कहना है कि "इस सड़क के बनने के बाद मध्य प्रदेश समुद्र तट से सीधे जुड़ सकेगा." नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर में 1250 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए आए थे. आज यह फ्लाईओवर जनता के लिए खोल दिया गया है. इसके चालू होने से दमोह नाका से मदन महल तक की दूरी करीब 7 मिनट में पूरी होगी. इस फ्लाईओवर में देश का सबसे बड़ा केबल ब्रिज भी है, जो कि मदन महल रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है.

नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर का किया उद्घाटन (x.com/nitin gadkari)

कई सड़कों का लोकार्पण

इस मौके पर नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण के भीतर फोरलेन की एक सड़क का भी लोकार्पण किया गया. यह सड़क लगभग 178 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई है. इस सड़क में भी 23 जगह पर एनिमल अंडर पास बनाए गए हैं. इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर हिरण सिंदूर खंड के नाम से जाना जाता है. जबलपुर से भोपाल जाने वाली सड़क पर दोनों और अभ्यारण के भीतर चैन लिंक फेंसिंग की गई है. इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में कटनी में 252 करोड़ रुपए की एक परियोजना का भी लोकार्पण किया गया है, जिसमें कटनी बायपास सड़क को फोरलेन बनाया गया है.

'मध्य प्रदेश के विकास में नहीं हटेंगे पीछे'

नितिन गडकरी ने इस मौके पर बताया कि "मध्य प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा, जहां केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से सड़क नहीं बनाई जा रही होगी." नितिन गडकरी का कहना है कि "अभी भी उनके पास और गुंजाइश है. यदि सरकार उनके विभाग से और काम मंजूर करवाती है, तो मध्य प्रदेश के विकास में पीछे नहीं हटेंगे."

