जबलपुर में नर्मदा की लहरों के बीच तिरंगा यात्रा, 6 साल की प्रज्ञा ने भी दिखाया दम - JABALPUR NARMADA TIRANGA YATRA

स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले जबलपुर में नर्मदा नदी में निकाली जाती है तिरंगा यात्रा. शामिल होने हर साल बढ़ रही तैराकों की संख्या.

JABALPUR NARMADA TIRANGA YATRA
जबलपुर में नर्मदा की लहरों के बीच तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 2:32 PM IST

जबलपुर: स्वतंत्रता दिवस के 1 दिन पहले यानि 14 अगस्त जबलपुर में एक साहसिक यात्रा का दिन होता है. यहां सैकड़ों तैराक नर्मदा नदी में तिरंगा लेकर उतर जाते हैं और जिलहरी घाट से तिलवारा घाट तक 6 किमी तैरकर आते हैं. इस साल इस तैराकी यात्रा में 6 साल की प्रज्ञा भदौरिया भी शामिल हुईं. इस तिरंगा यात्रा में 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग शामिल हुए. कई महिलाओं ने भी बढ़-कर कर इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी निभाई.

साहसिक यात्रा का दिन रहता है 14 अगस्त

स्वतंत्रता दिवस के ठीक 1 दिन पहले जबलपुर में एक अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली जाती है. सामान्य तौर पर तिरंगा यात्राएं सड़कों पर निकाली जाती हैं लेकिन जबलपुर की यह तिरंगा यात्रा नर्मदा नदी में निकाली जाती है. इसमें शामिल होने वाले सभी तैराक होते हैं और यह लोग जबलपुर के जिलहरी घाट से नर्मदा में उतरते हैं और तैरते-तैरते 6 किलोमीटर दूर तिलवारा घाट तक पहुंचते हैं.

साहसिक यात्रा का दिन रहता है 14 अगस्त (ETV Bharat)

'इस साल कम है नर्मदा का बहाव'

इस यात्रा के आयोजक संजय यादव ने बताया कि "इस साल नर्मदा नदी में दूसरे सालों की अपेक्षा पानी कम है. सामान्य तौर पर लोग इस स्थिति को अच्छा मानेंगे की कम पानी है तो जोखिम कम होगा. तेज बहाव में सामान्य आदमी को डर लगता है लेकिन तेज बहाव में यात्रा मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाती है और जब नर्मदा में पानी की गति कम है तो यात्रा में एक से सवा घंटा लगेगा. इसकी वजह से तैराकों को मेहनत ज्यादा करनी होगी."

Independence Day 2025
यात्रा में बच्चों ने भी दिखाया जोश (ETV Bharat)

तिरंगा यात्रा में 6 साल की प्रज्ञा भी शामिल

इस बार इस नर्मदा यात्रा में सभी का ध्यान प्रज्ञा भदोरिया खींच रही हैं क्योंकि उनकी उम्र मात्र 6 साल है. वह केवल 3 महीने से ही नर्मदा नदी में तैरने का अभ्यास कर रहीं थी. 6 साल का बच्चा सामान्य तौर पर नदी में उतरने से डरता है लेकिन प्रज्ञा ने साहस दिखाया और उनके परिवार के लोगों ने उसे यह अनुमति दी है कि वह इस साहसिक की यात्रा का हिस्सा बनें.

Swimming tricolor Narmada river
तिरंगा यात्रा में शामिल होने हर साल बढ़ रही तैराकों की संख्या (ETV Bharat)

यात्रा में बुजुर्ग से लेकर महिलाओं ने दिखाया जोश

इस यात्रा में युवा तो शामिल होते ही हैं उनके साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल होती हैं. इस यात्रा में शामिल होने वाली शुभा खरे बताया कि "वह हर साल इस यात्रा में शामिल होती हैं. उन्होंने पिछले दिनों बरगी बांध से जिलहरी घाट तक की 25 किलोमीटर की यात्रा भी तैरकर पूरी की थी. इस बार भी वे इस यात्रा में पूरे जोश के साथ शामिल हुईं."

August 15 celebrations 2025
6 साल की प्रज्ञा भी 6 किमी तक तैरकर पहुंची तिलवारा घाट (ETV Bharat)

तिरंगा लेकर करते हैं तैराकी

इस यात्रा का उद्देश्य अखंड भारत की कल्पना से जुड़ा हुआ है. यह यात्रा हर साल 14 अगस्त को ही निकाली जाती है. तैरने वाले ज्यादातर लोगों के हाथ में तिरंगा होते हैं. इन लोगों का कहना है कि वह यह साहसिक काम करके सेना में काम करने वाले सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं.

