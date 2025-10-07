ETV Bharat / state

मैथिली ठाकुर और लक्खा के भजनों से गूंज उठा भेड़ाघाट, खुले आसमान के नीचे बांधा समा

जबलपुर के भेड़ाघाट में आयोजित हुआ 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव, अभिलाष पांडे और लखबीर सिंह लक्खा के भजनों से भक्तिमय हुआ धुआंधार जल प्रपात.

NARMADA MAHOTSAV 2025 BEHDGHAT
नर्मदा महोत्सव में मैथिली ठाकुर ने भजनों से बांधा समा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात के ठीक पास में नर्मदा किनारे हर साल नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है. यह आयोजन शरद पूर्णिमा पर होता है. इस साल भी इसमें देश के कई जाने-माने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी. इसमें कुछ भक्ति संगीत से जुड़े हुए कलाकार मैथिली ठाकुर, अभिलाष पांडे और लखबीर सिंह लक्खा ने 2 दिनों तक भजन गाए. राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ लोक कलाकारों ने नृत्य-नाटिकाओं की प्रस्तुतियां दी हैं.

भक्तिमय हुआ धुआंधार जलप्रपात

शरद पूर्णिमा के अवसर पर भेड़ाघाट पर सोमवार को नर्मदा महोत्सव का आयोजन हुआ. यहां धुआंधार जलप्रपात के पास में मुक्त आकाश मंच पर देश के जाने-माने कलाकार बिहार के दरभंगा की लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने नर्मदा अष्टक का पाठ किया. इसके साथ ही उन्होंने कई शानदार भजन गाए. पंजाब के भजन गायक लखबीर सिंह लक्खा ने अपनी गायकी के कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए. उन्होंने अनोखे अंदाज में देवी गीत सुनाकर पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया.

मैथिली ठाकुर और लक्खा के भजनों से गूंज उठा भेड़ाघाट (ETV Bharat)

कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी

इन गायक कलाकारों के साथ जबलपुर की संस्कार भारती नाम की एक संस्था ने वीरांगना रानी दुर्गावती पर आधारित एक नृत्य नाटिका भी पेश की. वहीं राजस्थान के जवाहर नाथ समूह के कलाकारों ने चरी और घूमर नृत्य पेश किया. नर्मदा महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है. यह आयोजन बीते कई सालों से हो रहा है. 2 दिनों तक चले इस आयोजन में एक दर्जन से ज्यादा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी. कार्यक्रम में मंत्री उदय प्रताप सिंह और मंत्री राकेश सिंह मौजूद थे.

Lakhbir Singh Lakha bhajans
लक्खा के भजनों में झूमे जनप्रतिनिधि (Culture Ministry Madhya Pradesh)

भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने बांधा समां

नर्मदा महोत्सव की शुरुआत लोक कलाकारों को मंच देने से हुई थी. बाद में इस आयोजन में सुगम संगीत और फिल्मी गीतों से जुड़े कलाकारों को बुलाया गया. इस बार के आयोजन को देखकर ऐसा लगा कि यह एक भक्ति गीतों का कार्यक्रम है. सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत कटनी के युवराज सिंह के शास्त्रीय गायन से हुई. उनकी सधी हुई प्रस्तुति ने लोगों को भावविभोर कर दिया. मैथिली ठाकुर ने जब अपने सुरीले गीतों से समां बांधा तो, कार्यक्रम में आए मेहमान कुर्सियों से चिपके बैठे रहे और भजनों को गुनगुनाते नजए आ रहे थे.

For All Latest Updates

TAGGED:

NARMADA MAHOTSAV 2025 BEHDGHATMAITHILI THAKUR BEHDGHATLAKHBIR SINGH LAKHA BHAJANSABHILASH PANDEY NARMADA FESTIVALJABALPUR NARMADA FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

1 करोड़ 80 लाख राम नाम के साथ आकार लेगा धनुष, पितृ पर्वत पर हनुमानजी के साथ होगा शुषोभित

इंदौर शराब घोटाले मामले में ED की एंट्री, दो आरोपी 8 अक्टूबर तक की रिमांड पर

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जबलपुर वाटर पाइपलाइन!, पानी की टंकियां सूखी, बूंद-बूंद को तरह रहे शहरवासी

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, बोलीं- 'इन दो सीटों में से कोई एक मेरी चाहत'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.