जबलपुर में लोग जा रहे नर्क लोक, राक्षस के मुंह से एंट्री फिर सामने आती हैंं मां दुर्गा
जबलपुर में गरुड़ पुराण के आधार पर बनाई गई झांकी. बच्चे, बूढ़े और जवान सभी देखने पहुंच रहे हैं नकर लोक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 4:03 PM IST
जबलपुर: माता महाकाली के पंडाल में नर्क की झांकी देखने के लिए लोग लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं. दुर्गा उत्सव पर पंडालों में अलग-अलग किस्म की झांकियां बनाई जाती हैं. जबलपुर के स्नेह नगर में एक अनोखा पंडाल बनाया गया है, जिसमें पूरा नर्क लोक तैयार किया गया है. इस झांकी को बनाने वाले युवाओं ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है. इसके साथ ही बुरे कर्म करने वालों के लिए नर्क कितना खतरनाक होता है, उसे भी झांकी की माध्य से दिखाने की कोशिश की गई है.
नर्क लोक थीम पर बनाई गई झांकी
जबलपुर के स्नेह नगर में दुर्गा समिति ने एक अनोखा पंडाल लगाया है, जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. हिंदू धर्म में स्वर्ग और नर्क की अवधारणा है. लोग ऐसा मानते हैं कि अच्छा काम करेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे. इसी तरह यदि बुरा काम किया तो नर्क जाना होगा. लोग जागरूक हों और बुरे कार्य करने से बचें इसलिए नर्क लोक थीम पर यहां झांकी बनाई गई.
गरुड़ पुराण के आधार पर बनाया गया झांकी
हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख है कि आप किस तरह के पाप करेंगे तो आपको किस तरह की यातनाएं नर्क लोक में दी जाएंगी. सामान्य तौर पर गरुड़ पुराण का पाठ किसी की मृत्यु के बाद उनके घरों में किया जाता है. लोगों का ऐसा मानना है कि इससे मृत आत्मा को शांति मिलती है और जो लोग इसे सुनते हैं वे बुरे काम करने से डरते हैं.
राक्षस के मुंह से लोग पंडाल में करते हैं प्रवेश
ईटीवी भारत के संवाददाता विश्वजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर झांकी की यथास्थिति देखी. वे बताते हैं, '' हमने जबलपुर के इस पंडाल में जाकर देखा तो पाया कि इस पंडाल का एंट्रेंस जो है, वह राक्षस का एक बहुत बड़ा मुंह है. उसके ऊपर नर्क लोक लिखा है. राक्षस के मुंह से लोग अंदर जा रहे थे. मैं भी लोगों को फॉलो करते हुए भीतर गया. वहां जाने पर देखा कि सबसे पहले एक चिता बनाई गई है. इसके बाद शुरू होता है नर्क लोक, जहां सबसे पहले एक बड़ी भारी मूर्ति यमराज की रखी है. जिसके पास में ही चित्र गुप्त बैठे हुए हैं. इसके बाद आगे बढ़ने पर अलग-अलग कर्म और उनके दंड दिखाए गए हैं.''
अलग-अलग पाप के लिए अलग-अलग दंड
झांकी के माध्यम से दिखाया गया है कि यदि आप माता-पिता और गुरु का अपमान करते हैं तो आपको नर्क लोक में सांपों के बीच में छोड़ दिया जाएगा. इसे एक झांकी के द्वारा दिखाया गया है. यदि किसी ने भ्रूण हत्या या दुष्कर्म किया है तो उसे नर्क में 2 राक्षस आरी से काटेंगे. किसी कन्या या स्त्री पर अपनी बुरी नजर डाली तो आपको राक्षस पीटेंगे. यहां तक की पत्नी अपने पति को धोखा देती है या पति अपने पति को धोखा देता है तो उसके लिए भी राक्षस नर्क लोक में बुरी तरह प्रताड़ना देते हैं.
जानवरों की हत्या पर गर्म तेल में उबाला जाएगा
यहां सबसे खतरनाक झांकी जानवरों की हत्या करने पर जो दंड मिलेगा उसकी बनाई है. यदि आपने दूसरे जानवरों की हत्या करके अपना भोजन बनाया तो नर्क में आपको खौलते तेल में डालकर उबाला जाएगा. इस झांकी को देखने आए स्कूली छात्र समर्थ ने बताया कि "उसने नर्क की ऐसी कल्पना कभी नहीं की थी. इस झांकी को देखकर वह रोमांचित भी है और वह कोशिश करेगा कि वह ऐसे पाप ना करें."
लोगों ने बताया समाज के लिए अच्छा संदेश
विजयनगर से इस झांकी को देखने के लिए आए स्मिता भारद्वाज ने बताया, "आजकल के युवा भी यदि पाप और पुण्य समझ रहे हैं तो यह बात बड़ी अच्छी है." इस झांकी को देखने आए सौरभ पटेल ने बताया, "यह झांकी लोगों को एक अच्छा संदेश दे रही है कि लोगों को पाप करने से बचना चाहिए."
युवाओं ने तैयार की ये झांकी
इस झांकी को तैयार करने वाले हर्ष तिवारी नगर निगम कर्मचारी हैं. वहीं चित्रांश पटेल अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं. यह दोनों ही युवा हैं. इन लोगों का कहना है कि "आज का युवा बदल चुका है. वह धर्म और धार्मिक ग्रंथो को समझ रहा है. इसलिए हमने इस झांकी को बनाया है."
बच्चे, बूढ़े और जवान सभी देखने पहुंच रहे हैं नकर लोक
जाहिर सी बात है कि मौत के बाद नर्क कोई नहीं जाना चाहता. सभी को स्वर्ग जाने की इच्छा रहती है. ऐसी स्थिति में यदि नर्क के दर्शन जीते जी हो जाए तो इसका डर लोगों के व्यवहार को तो बदल ही सकता है. इस पंडाल में डर को धर्म से जोड़कर दिखाने की कोशिश की है और एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है. इसलिए इसे बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग देखने पहुंच रहे हैं.