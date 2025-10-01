कंगाली से जूझ रहे जबलपुर नगर निगम का सरकारी दफ्तरों व उद्योगपतियों पर 500 करोड़ बकाया
जबलपुर नगर निगम टैक्स वसूली नहीं होने से तंग. सरकारी दफ्तरों के साथ इंडस्ट्रियल इलाके से निराशा. महापौर ने सरकार से लगाई गुहार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 3:39 PM IST
जबलपुर : जबलपुर शहर में कई सरकारी संपत्तियां ऐसी हैं, जिनका करोड़ों रुपए टैक्स बाकी है. लगातार नोटिस देने के बाद भी सरकारी संपत्तियों से टैक्स नहीं आ रहा है. वहीं, इंडस्ट्रियल इलाके में कारोबार करने वाले कारोबारी भी नगर निगम का टैक्स नहीं दे रहे हैं. नगर निगम खाली खजाने से परेशान है.
क्या है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट
मध्य प्रदेश सरकार ने 1961 में मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट बनाया था. इस अधिनियम के तहत किसी भी नगर निगम या नगर पालिका की सीमा में जो भी संपत्ति हैं, उस संपत्ति कर वसूला जा सकता है. नगर निगम को जो टैक्स मिलते हैं, उसी से नगर निगम सफाई, पानी और बिजली की व्यवस्था करता है. इसमें कुछ राशि राज्य सरकार भी नगर निगम को देती है.
सरकारी दफ्तरों पर सबसे ज्यादा टैक्स बकाया
जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने बताया "उनकी सबसे बड़ी परेशानी सरकारी संपत्ति से न मिलने वाला टैक्स है. जबलपुर शहर में सरकार की कई बड़ी संपत्तियां हैं. इनमें सरकार के कई विभागों के ऑफिस हैं. रेलवे के बड़े निर्माण हैं. डाक विभाग के ऑफिस हैं. यह सभी संपत्ति कर के दायरे में आते हैं. सरकारी संपत्ति के अधिकारी भी नियम का पालन नहीं कर रहे. ये नगर निगम का टैक्स नहीं दे रहे हैं. इस मामले में कलेक्टर कार्यालय ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और राजस्व विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट और कमिश्नर कार्यालय का टैक्स जमा हो गया है."
इंडस्ट्रियल इलाके से नहीं मिल रहा टैक्स
महापौर जगत बहादुर सिंह का कहना है "नगर निगम को टैक्स वसूलने में दूसरी समस्या इंडस्ट्रियल इलाके में काम कर रही इकाइयों से है. जबलपुर में रिछाई और अधारताल में इंडस्ट्रियल एरिया हैं. हम उन जमीनों का संपत्ति कर नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कुछ टैक्स ऐसे हैं जो नियम के अनुसार कारखाने को जमा करना ही पड़ेगा. लेकिन कारखाने जमा नहीं कर रहे हैं. यहां तक कि जबलपुर के कारोबारी ने सरकार से टैक्स माफी की उम्मीद भी लगाई है. यदि हम गलत टैक्स वसूल रहे हैं तो उद्योगपति कोर्ट क्यों नहीं चले जाते."
जबलपुर नगर निगम का उद्योगपतियों पर 40 करोड़ टैक्स बकाया
महापौर का कहना है "उद्योगपति भी जानते हैं कि उन्हें नगर निगम का टैक्स हर हाल में देना होगा. केवल जबलपुर में उद्योगपतियों का लगभग 40 करोड़ रुपये टैक्स बाकी है. इस तरह कई दूसरे मदों को जोड़ दें और निजी संपत्तियों के मालिकों से जो टैक्स मिलना चाहिए, उसे मिला दिया जाए तो जबलपुर नगर निगम को लगभग 500 करोड रुपए का टैक्स वसूलना है, जो लोग जमा नहीं कर रहे हैं. यदि नगर निगम के पास टैक्स से वसूला पैसा नहीं होगा तो इसका असर सफाई, बिजली, पानी, सड़क निर्माण जैसे बुनियादी कामों पर पड़ता है."
- जबलपुर में बढ़ा जीका वायरस का खतरा, हड़ताल पर गए शहर के 2000 सफाई कर्मचारी
- जबलपुर नगर निगम ने अस्पताल किया सील क्योंकि बेसमेंट में बना लिए मरीजों के वार्ड
जबलपुर नगर निगम को संपत्ति कुर्क करने का अधिकार
जबलपुर में बीते दिनों सफाई कर्मचारियों ने पैसा ना मिलने की वजह से सड़क पर कचरा फेंक दिया था. नगर निगम जबलपुर की सड़कें बरसात में बर्बाद हो गई हैं. अब नगर निगम कहता है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम सड़क ठीक कैसे करें. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम नगर निगम को यह अधिकार देता है कि जो संपत्ति कर या दूसरे टैक्स जमा नहीं कर रहा है उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है.
लंबे समय तक नगर निगम के कामकाज को करीब से देखने वाले जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार गंगा चरण मिश्रा का कहना है "नगर निगम को टैक्स वसूल के साथ ही पहले भ्रष्टाचार और फिजूलखर्ची को भी रोकना चाहिए."