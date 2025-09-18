ETV Bharat / state

जबलपुर के रानी दुर्गावती महिला अस्पताल में झाड़ू लेकर घूमे मोहन यादव, परिसर में की सफाई

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि दी. सेवा पखवाड़ा में हुए शामिल.

शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 3:39 PM IST

3 Min Read
जबलपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के बदनावर दौरे के अगले ही दिन बीजेपी और राज्य सरकार ने सेवा पखवाड़ा अभियान तेज कर दिया. जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुसार हम सभी को सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक मनाना है." सेवा पखवाड़ा के तहत मोहन यादव जबलपुर के रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय पहुंचे. यहां पर मुख्यमंत्री ने खुद झाड़ू हाथ लेकर स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाई.

गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में सेवा पखवाड़ा चल रहा है. इसलिए सभी को इस मौके पर सेवा करनी चाहिए. इसके साथ ही हम सबको स्वदेशी अभियान का हिस्सा बनना है. सभी लोगों को देश में बनी वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए. स्वदेशी वस्तुएं अपनाने से हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा. इसके अलावा 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान के तहत सभी महिलाएं लगने वाले हेल्थ कैंप में अपनी जांच जरूर कराएं."

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि देने जबलपुर पहुंचे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने देश के लिए बलिदान स्वीकार किया था लेकिन न धर्म छोड़ा था और न ही गुलामी स्वीकार की. हमें इनके बताए रास्ते पर चलना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इतना सशक्त बन गया है कि कोई देशी गलत निगाह से हमारी ओर देख भी नहीं सकता."

कौन थे राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह
स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति 1857 में हुई थी. 28 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था. इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह देश भर में फैलने लगा. जबलपुर में उस समय गौड़ राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने का फैसला किया. यह क्रांति मार्च से शुरू हुई थी.

राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस (ETV BHARAT)

जबलपुर में उस समय भी अंग्रेज बहुत प्रभावी ढंग से राज कर रहे थे और मध्य भारत में कई गौड़ रियासत थी. अंग्रेज नहीं चाहते थे कि मध्य भारत में कोई विद्रोह पनपे. इसलिए उन्होंने जबलपुर के उस समय के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को पकड़ कर 18 सितंबर 1857 को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया था. यह घटना जबलपुर के माल गोदाम चौराहे के पास हुई थी.

गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा (ETV BHARAT)

गुलामी स्वीकार नहीं की, शहादात का मार्ग चुना

राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस को याद करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. उन्होंने कहा "शंकर शाह और रघुनाथ शाह के सामने अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा था कि वह या तो गुलामी स्वीकार कर लें या अपना धर्म छोड़ दें, उनके सामने तीसरी शर्त रखी गई थी कि यदि आपने दास्तां स्वीकार नहीं की तो तोप के गोले से उड़ा देंगे. देश के सम्मान में शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अपनी जान दे दी लेकिन ना तो धर्म बदला और ना ही गुलामी स्वीकार की.

