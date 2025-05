ETV Bharat / state

जबलपुर के मॉल में हुआ बम विस्फोट, सड़कें हुईं ब्लॉक, धड़ाधड़ पहुंची फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस - JABALPUR MOCK DRILL

जबलपुर में हुई मॉक ड्रिल ( ETV Bharat )

Published : May 7, 2025 at 5:23 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 5:49 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश के 5 शहरों में बुधवार शाम से मॉक ड्रिल हुई. इसी क्रम में जबलपुर जिले के चार जगहों पर मॉक ड्रिल की गई है. जहां युद्ध की स्थिति में कैसे बचा जाए, इसका अभ्यास किया गया. भारत सरकार ने देश के कुछ बड़े शहरों में मॉक ड्रिल करवाने का फैसला लिया है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान और पीओके में आतंकी इलाकों में जवाबी कार्रवाई की. जबलपुर के अलग-अलग इलाकों में मॉक ड्रिल इसी सिलसिले में जबलपुर के समदड़िया मॉल में मॉक ड्रिल हुई. इसमें ऐसी स्थिति बनाई गई की मॉल पर बम विस्फोट हुआ है. इस विस्फोट के बाद क्या-क्या स्थिति बनेगी. इसपर विचार करते हुए काम किया गया. सबसे पहले मौके पर पुलिस पहुंची पुलिस ने चारों तरफ की सड़कों को ब्लॉक करने का काम किया. तब तक नगर निगम के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अचानक आना शुरू हो गई. इसके तुरंत बाद मौके पर एंबुलेंस पहुंची.

जबलपुर: मध्य प्रदेश के 5 शहरों में बुधवार शाम से मॉक ड्रिल हुई. इसी क्रम में जबलपुर जिले के चार जगहों पर मॉक ड्रिल की गई है. जहां युद्ध की स्थिति में कैसे बचा जाए, इसका अभ्यास किया गया. भारत सरकार ने देश के कुछ बड़े शहरों में मॉक ड्रिल करवाने का फैसला लिया है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान और पीओके में आतंकी इलाकों में जवाबी कार्रवाई की. जबलपुर के अलग-अलग इलाकों में मॉक ड्रिल इसी सिलसिले में जबलपुर के समदड़िया मॉल में मॉक ड्रिल हुई. इसमें ऐसी स्थिति बनाई गई की मॉल पर बम विस्फोट हुआ है. इस विस्फोट के बाद क्या-क्या स्थिति बनेगी. इसपर विचार करते हुए काम किया गया. सबसे पहले मौके पर पुलिस पहुंची पुलिस ने चारों तरफ की सड़कों को ब्लॉक करने का काम किया. तब तक नगर निगम के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अचानक आना शुरू हो गई. इसके तुरंत बाद मौके पर एंबुलेंस पहुंची. जबलपुर में हुई मॉक ड्रिल (ETV Bharat) क्या बोले जबलपुर कलेक्टर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना का कहना है कि "यदि युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो हमारी आपदा राहत टीम कैसे काम करेगी. इससे बचने के लिए यह स्थिति बनाई गई थी. इसमें आपात स्थिति में नगर निगम के लोगों का क्या काम होगा, स्वास्थ्य विभाग के लोगों का क्या काम होगा. पुलिस और प्रशासन किस तरह मुस्तैद रहेगी. इन सब बातों को जांचने के लिए यह ड्रिल करवाई गई थी." जबलपुर में हुई मॉक ड्रिल (ETV Bharat) युद्ध की स्थिति में आपस में करनी होगी मदद समदड़िया मॉल में मॉक ड्रिल में एनसीसी के क्रेडिट भी मौके पर पहुंचे. एनसीसी कैडेट मनीष कुमार सोनी ने बताया कि "यदि युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो नेशनल कैडेट कोर पीछे नहीं रहेगा. हम भी जनता को मदद पहुंचाने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचेंगे." इस युद्ध अभ्यास को देख रहे अरबाज खान ने बताया कि "यदि युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो सबसे ज्यादा जरूरी लोगों को आपस में मदद करने की होगी. हमें अपनी सुरक्षा करते हुए दूसरों की मदद करनी होगी." प्रशासन के साथ आम लोग शामिल (ETV Bharat) जबलपुर में मॉक ड्रिल की तस्वीर (ETV Bharat) इस मौके पर जबलपुर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे भी सिविक सेंटर के समदड़िया मॉल पहुंचे. उनका कहना है कि युद्ध जैसी स्थिति में पूरे देश को एक साथ खड़े होकर सेवा का मनोबल बढ़ाना होगा. मॉक ड्रिल में हम यह समझाने आए हैं कि यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो हमारी क्या भूमिका होगी. मौके पर पहुंची बम स्क्वायड टीम (ETV Bharat) एमपी के 5 शहरों में शुरू हुई मॉक ड्रिल, सायरन बजते ही ब्लैक आउट

56 इंच के सामर्थ्य को दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर पर मोहन यादव का बयान यहां हुई मॉक ड्रिल जबलपुर में 7 मई को शहर के चार स्थानों पर मॉक ड्रिल की जा रही है. इनमें समदड़िया मॉल, गोरखपुर बाजार, गोहलपुर का कपड़ा मार्केट और सिहोरा कस्बे में भी मॉक ड्रिल की जा रही है. इसके साथ ही रात में ब्लैक आउट की रिहर्सल भी की जाएगी.

