जबलपुर: एक बार फिर दूध पर महंगाई का तड़का लगा है. दूध के दामों में अचानक से 3 रुपए का इजाफा होने से मध्यमवर्गीय परिवार को झटका लगा है. डेयरी का फ्रेश मिल्क अब जबलपुर में 73 रुपए प्रति लीटर हो गया है. दूध के दाम कम करने की मांग को लेकर सामाजिक संगठनों द्वारा शहर में आंदोलन शुरू कर दिए गए हैं. वहीं डेयरी व्यवसायी का कहना है कि "डेयरी में लागत बढ़ रही है, इसलिए दूध के दाम बढ़ाना जरूरी है." आखिर कैसे तय होते हैं दूध के दाम क्यों अलग-अलग शहरों में अलग-अलग है दाम? जानिए इस खास रिपोर्ट में..
महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग
जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं. इनका आरोप है कि जबलपुर में डेयरी व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में महंगा दूध बेच रहे हैं. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के कार्यकर्ता डॉक्टर पीजी नाजपांडे का कहना है कि "दूध के दम गलत तरीके से बढ़ाए गए हैं. जबलपुर में 73 रुपये लीटर दूध बेचा जा रहा है. उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दूध के दाम कम करवाने की मांग की है."
दुग्ध उत्पादक किसान तय करते दूध का रेट
जबलपुर के परियट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन किया जाता है. यह पूरे महाकौशल में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है. यहां की डेरियों में 25000 से ज्यादा भैंसे हैं. जबलपुर में दूध के दाम इसी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक किसान तय करते हैं.
2 लाख की आती है एक भैंस
डेयरी मालिक दिनेश पटेल ने बताया, "उनके पास 150 भैंसे हैं, यह उनका पुश्तैनी कारोबार है. उनके पिता भी डेयरी व्यवसाय में थे. लेकिन अब यह कारोबार घाटे का सौदा हो गया है." उन्होंने कहा, "बीते दिनों वे हरियाणा से 2 लाख रुपए में एक भैंस खरीद कर लाए थे, जो अब बीमार हो गई. वह बिल्कुल दूध नहीं दे रही है." दिनेश का कहना है, "भैंस की कीमत लगातार बढ़ रही है और एक सामान्य भैंस 1,50,000 से 2,00,000 रुपए तक मिलती है. इतनी महंगी कीमत के जानवर खरीदकर डेयरी व्यवसाय शुरू करना बहुत जोखिम का काम है."
महंगा हो गया पशु आहार
दिनेश पटेल ने बताया, "जानवरों को जो भोजन दिया जाता है, उसके दाम बहुत अधिक बढ़ गए हैं. डेयरी के पूरे जानवर हमेशा दूध नहीं देते, लेकिन भोजन सभी को देना होता है. एक जानवर पर औसत भोजन और मजदूरी का खर्चा लगभग 350 रुपए आता है. भैंस की कीमत का अवमूल्यन जोड़ा जाए तो लगभग 100 रुपए इस पर खर्च हो जाता है. इस तरह एक भैंस के ऊपर 450 रुपए का खर्च होता है और 70 रुपए लीटर के हिसाब से डेयरी व्यवसाय को लगभग 500 रुपए का दूध का उत्पादन मिलता है. प्रति लीटर मात्र 5 रुपए बचत होती है."
डेयरी व्यवसाय की चुनौतियां
डेयरी मालिक ने बताया, "भूसा इन दिनों 800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है. चुन्नी 2300 रुपए प्रति क्विंटल है और पशु आहार 2900 रुपए प्रति कुंटल है, गुड 3000 प्रति क्विंटल है. बिनोला की खाली 3000 रुपए प्रति कुंतल है. वहीं सरकार कहती है कि डेयरी व्यवसायों को सुविधा दे रही है. जबलपुर में एक डेयरी स्टेट बनाया गया था, लेकिन यह शहर से बहुत दूर है. वहां पर व्यवसाय करना कठिन है. डेयरी व्यवसाय के लिए बैंक पर्याप्त लोन नहीं देते, क्योंकि जानवरों का बीमा नहीं होता. ऐसी स्थिति में डेयरी व्यवसायी जोखिम में व्यापार करता है."
घटता पशुधन
दिनेश पटेल ने बताया कि "दूध के दाम अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि बीते कई सालों से नई डेयरियां खुलनी बंद हो गई हैं. जानवरों की संख्या अभी 30 फीसदी तक घट गई है. नए नौजवान जानवर पालना नहीं चाहते है और दूध की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसी स्थिति में डेयरी फ्रेश मिल्क महंगा होगा."
मेट्रो शहरों में 100 लीटर दूध के रेट
दिनेश पटेल ने बताया कि "मुंबई, हैदराबाद सहित सभी मेट्रो शहरों में 100 रुपए लीटर में दूध बिक रहा है. वहीं जबलपुर, भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में दूध के दाम 65 से 70 रुपए लीटर है. दूध के दाम केवल छोटे शहरों में कम है, क्योंकि वहां दूध के उत्पादन में लागत कम है. मध्य प्रदेश में ही सबसे सस्ता दूध छिंदवाड़ा में मिलता है, यहां दूध के दाम मात्र 40 रुपए लीटर है."
पैक्ड मिल्क और डेयरी फ्रेश मिल्क में अंतर
अमूल और सांची जैसी कंपनियों के दूध के दाम डेयरी के फ्रेश मिल्क से काफी कम है. दिनेश पटेल का कहना है कि "भैंस के ताजा दूध में 9% तक फैट होता है. जबकि दूध बेचने वाली कंपनियों के दूध में लगभग 5% फैट होता है, इसलिए यह दूध सस्ता है."