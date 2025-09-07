ETV Bharat / state

आर्मी का आर्मी स्टाइल में जश्न, एक कमरे में साइकिल से नाप रहे पुणे से जबलपुर तक की दूरी

मिलिट्री कॉलेज ऑफ मैटेरियल्स मैनेजमेंट के 100 साल पूरे. पुणे से जबलपुर तक सेंटेनरी वर्चुअल साइक्लोथॉन का आयोजन. 13 दिन में 1000 किमी का सफर.

JABALPUR CENTENARY VIRTUAL CYCLOTHON
पुणे से जबलपुर तक सेंटेनरी वर्चुअल साइक्लोथॉन का आयोजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 5:56 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 6:26 PM IST

जबलपुर: भारतीय सेना के मिलिट्री कॉलेज ऑफ मैटेरियल्स मैनेजमेंट अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने पर जश्न मना रहा है. इस जश्न में सेंटेनरी साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है. यह एक वर्चुअल साइकिलिंग इंवेट है. यह खास अंदाज हेल्थ, टेक्नोलॉजी, अनुशासन का सटीक मिश्रण है. एक कमरे के ही अंदर से यह साइकिल रैली पुणे के किरकी से शुरू होकर 1000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए लगभग 13 दिन में वर्चुअली तरीके से जबलपुर पहुंचेगी. जिसमें कुल 9 लोग भाग ले रहें हैं.

धूमधाम से शुरु हुईं सेंटेनरी साइक्लोथॉन

मेजर राजेन्द्र ने बताया कि "एक कमरे के ही अंदर इन साइकिलों का सेटअप अनोखे अंदाज में किया गया है जिसमें वर्चुअल साइकिलिंग मशीन को हैदराबाद से लाकर उसे साधारण साइकिल में फिट करते हुए बीकूल एप्लीकेशन से कनेक्ट किया गया है. जिसकी सहायता से स्क्रीन में नक्शा, किलोमीटर, उतार-चढ़ाव, डायरेक्शन के साथ अन्य जानकारी मिलती है."

सेंटेनरी वर्चुअल साइक्लोथॉन में 13 दिन में 1000 किमी का सफर (ETV Bharat)

वर्चुअल साइक्लोथॉन की जानिए खास बात

मेजर राजेन्द्र ने बताया कि "इस वर्चुअल साइक्लोथॉन में सबसे खास बात यह है कि यदि पुणे से जबलपुर के रूट में कहीं भी उतार चढ़ाव आएगा तो उसके अनुरूप साइकिल चलाने वाले को गियर अप और डाउन करने पड़ेंगे. उदाहरण के लिए यदि अमरावती में पहाड़ आता है तो साइकिल भारी हो जाएगी. जिसे खींचने में कठिनाई जाएगी और आपको उसी अनुरूप अपना साइकिल का गियर बदलना पड़ेगा. जिससे साइकिल आराम से चल पाए."

वर्चुअल तरीके से 13 दिन में पहुंचेगी जबलपुर

मेजर राजेन्द्र ने बताया कि "इस वर्चुअल साइक्लोथॉन की शुरुआत पुणे किरकी से हो चुकी हैं, जो जालना, अमरावती, सिवनी, लखनादौन के रास्ते दिन-प्रतिदिन अपना सफर तय करते हुए लगभग 13 दिन में वर्चुअल तरीके से जबलपुर पहुंचेगी." सेना के कॉलेज की यह वर्चुअल रैली चर्चा का विषय बनी हुई है. वर्चुअल साइकिलिस्टों को किसी भी तरह की समस्या न जाए इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है.

JABALPUR MCMM 100 YEAR CELEBRATION
एक कमरे में साइकिल से नाप रहे पुणे से जबलपुर तक की दूरी (ETV Bharat)

वर्चुअल साइकिलिंग के बारे में जानिए

वर्चुअल साइकिलिंग का इतिहास 1990 में वीडियो गेम से शुरू माना जा सकता है. इसे एप्लीकेशन के रूप में ट्रेनर रोड और जविफ्ट ने लॉन्च किया था. इसमें वर्चुअल रियलिटी वीआर और अगमेंटेड रियलिटी एआर दोनों का उपयोग होता है. किसी भी एकांत जगह पर साइकिलिंग मशीन को इन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके साइकिलिंग को वास्तविक बनाया जाता है. हाल-फिलहाल के दिनों में यह ई-स्पोर्ट्स में आता है. वर्चुअल साइकिलिंग का उद्देश्य लोगों को घर में ही सेहत देना है.

MCMM कॉलेज का इतिहास

मिलिट्री कॉलेज ऑफ मैटेरियल्स मैनेजमेंट (MCMM) की स्थापना 1 अक्टूबर 1925 को किरकी (खड़की)पुणे में भारतीय सेना आयुध कोर, स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में की गई थी. यह 13 फरवरी 1939 को जबलपुर स्थानांतरित हो गया. शुरू में रॉबर्ट्स बैरक में स्थित था और 1948 में सीता पहाड़ी में स्थानांतरित हो गया.

1950 में स्कूल का नाम बदलकर AOC स्कूल कर दिया गया. 8 अप्रैल 1987 को यह मिलिट्री कॉलेज ऑफ मैटेरियल्स मैनेजमेंट बन गया. इसे 1991 में रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय से जोड़कर 1 जुलाई 1991 को स्वायत्त दर्जा दिया गया था. इस हिसाब से 2025 में कॉलेज अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका है. जिसका जश्न मनाने के लिए इस वर्चुअल साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है. यह किरकी,पुणे से जबलपुर तक किया जा रहा है.

