मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक-कार से खतरनाक स्टंट, रीलबाज और शराबी भी उमड़े

जबलपुर : जबलपुर के फ्लाईओवर ब्रिज पर शाम होते ही स्टंटबाजी शुरू हो जाती है. लोग ऊंटपटांग तरीके से रील बना रहे हैं. एसयूवी और मोटरसाइकिल से स्टंट दिखाए जा रहे हैं. इन घटनाओं की वजह से जबलपुर नगर निगम को पुल के ऊपर अपनी एक टीम को तैनात करनी पड़ी है, जो लोगों को हिदायत दे रही है कि यह पुल आवागमन के लिए है. इसका इस्तेमाल केवल आने जाने के लिए करें.
शाम होते ही फ्लाईओवर पर जमावड़ा
गौरतलब है कि जबलपुर में 1230 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनाया गया है. इसको लेकर सरकार का दावा है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है. बीते दिनों जबलपुर में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में इस फ्लाईओवर का रंगारंग उद्घाटन किया गया. लेकिन बीते एक सप्ताह में फ्लाईओवर पर जो गतिविधियां देखने को मिली, उससे नगर निगम चिंतित हो गया है. फ्लाईओवर को देखने के लिए शहर के हजारों लोग शाम होते ही फ्लाईओवर के ऊपर पहुंच रहे हैं.
कई बार बन जाते हैं जाम के हालात
फ्लाईओवर पर हुजूम उमड़ने से कई बार जाम के हालात बन रहे हैं. मामला यहीं नहीं थमा, लोगों ने यहां रील बनाना शुरू कर दिया. रील बनाने के चक्कर में अजीबोगरीब हरकतें देखने को मिल रही हैं. इस वजह से प्रशासन को यह डर भी है कि कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए. इसलिए नगर निगम ने यहां कर्मचारियों की टीम लगाई है, जो लोगों को लगातार हिदायत दे रही है कि यह पुल आने-जाने के लिए बनाया गया है. इसलिए इस पर कोई भी आपत्तिजनक हरकत ना करें.
नगर निगम की टीम उतरी समझाइश देने
नगर निगम के अधिकारी उमाकांत शर्मा ने बताया "हम लोगों को समझाइश दे रहे हैं और यदि लोग नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी. यहां अभी तक जो घटनाएं सामने आईं, उनमें एक एसयूवी के ऊपर 7 लोग बैठे हुए थे और ये लोग स्टंट करते दिखे. दूसरी घटना में एक मोटरसाइकिल पर 06 लड़के बैठकर जा रहे हैं, इसकी भी उन्होंने रील बनाई है. मामला यहीं नहीं रुका बल्कि रात में पुल के ऊपर शराब की बोतल मिलना शुरू हो गई हैं. इसके साथ ही लोग पान गुटखा खाकर भी थूक रहे हैं. बीच सड़क पर लेट कर रील बनाई जा रही हैं."
- मध्य प्रदेश को मिला सबसे लंबा फ्लाईओवर, रानी दुर्गावती ब्रिज पर दौड़ी गाड़ियां
- जबलपुर का डबल धमाल, ब्रिज के ऊपर दौड़ेंगी गाड़ियां, नीचे बच्चों की मस्ती
पुल पर स्टंटबाजी से एक्सीडेंट की आशंका
स्टंटबाजी और रीलबाजी के चक्कर में पुल पर एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लोगों का ध्यान भटकाती हैं और गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अनियंत्रित हो जाता है. इसलिए नगर निगम को पुल के ऊपर बाकायदा टीम लगाकर निगरानी करनी पड़ रही है. हालांकि अभी यह टीम नगर निगम की है. यदि इसके बाद भी लोग नहीं सुधरे तो यहां पुलिस तैनात करनी पड़ सकती है.