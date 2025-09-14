ETV Bharat / state

जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास मंडरा रहा आदमखोर तेंदुआ, पाट बाबा मंदिर के गेट पर लगे चेतावनी पोस्टर

फैक्ट्री के पास जंगल में दिखा तेंदुआ जबलपुर में रक्षा मंत्रालय की फैक्ट्री के आसपास घना जंगल है, यहां बड़े पैमाने पर सुरक्षित इलाका भी है, जहां आम लोगों की आवाजाही बिल्कुल भी नहीं है. कई किलोमीटर लंबे इलाके में केवल जंगल है. इस जंगल में वन्य जीव पूरी स्वतंत्रता से रहते हैं. यहीं पर कई बार लोगों को तेंदुआ दिखा है. सबसे पहले तेंदुआ खमरिया के टाइप टू क्वार्टर्स के पास मिला था. इसके बाद फैक्ट्री इलाके में बने क्वार्टर्स के पास लोगों ने तेंदुए को देखा. वहीं, पर एक नाले में तेंदुआ और उसके बच्चों के पगमार्क भी मिले थे.

जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में एक बार फिर तेंदुए की दहशत है. इस बार जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और सेंट्रल स्कूल के बीच के जंगल में पाठ बाबा मंदिर के पास कई लोगों ने तेंदुए को देखा है. वन विभाग ने यहां कई पोस्टर लगवाएं हैं और लोगों को हिदायत दी है कि सुनसान इलाकों में अकेले ना घूमें. वन विभाग का कहना है कि यदि तेंदुआ दिखता है तो फिर उसे रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा जाएगा.

वन विभाग ने इलाके में लगाए पोस्टर

जबलपुर के डीएफओ ऋषि मिश्रा ने बताया कि, ''इस बार तेंदुए का मूवमेंट जबलपुर के पाट बाबा मंदिर के पास देखा जा रहा है. यहां कई लोगों ने बताया है कि उन्हें तेंदुआ मिला है. हालांकि अभी तक वन विभाग की टीम को तेंदुआ कहीं पर भी नहीं दिखा है. लेकिन लोगों के कहे अनुसार सतर्कता के लिए वन विभाग ने इस पूरे क्षेत्र में पोस्टर लगा दिए हैं, ताकि लोग इन क्षेत्रों में सुनसान इलाकों में ना घूमें और केवल दिन के समय ही आना जाना करें.''

''भले ही तेंदुए ने जबलपुर में आज तक किसी के ऊपर हमला नहीं किया है, जबलपुर के आसपास के जंगलों में कई लोगों ने तेंदुआ होने की बात की पुष्टि की है. लेकिन तेंदुआ पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि जबलपुर के अलावा कई जगहों पर तेंदुआ लोगों के ऊपर छापा मारा हमला कर चुका है. जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए हैं.''

पाट बाबा मंदिर के पास वन विभाग ने लगाने पोस्टर (ETV Bharat)

खमरिया में बनाई थी तेंदुए ने दहशत

खमरिया के आसपास के जंगलों में तेंदुए को छुपाने के लिए काफी जगह उपलब्ध है. कई छोटे जानवर है जिनका शिकार करके तेंदुआ अपनी भूख मिटा देता है. लेकिन पिछले कुछ सालों से तेंदुआ जबलपुर की कुछ कॉलोनी में भी देखा गया. इनमें सबसे ज्यादा समय तक तेंदुए ने नए गांव में दहशत बनाकर रखी हुई थी और नए गांव में सड़क पर घूमने वाले कई कुत्तों को तेंदुआ उठा कर ले गया. इसके बाद नए गांव समिति ने न केवल पूरी सोसायटी के चारों तरफ दीवार बनवाई बल्कि यहां के नालों में भी जालियां लगवाई हैं, ताकि पानी के रास्ते भी तेंदुआ यहां प्रवेश न कर सके.