सुल्तान और खलीफा की दोस्ती, निशांत के कंधे पर शहर घूमता है कबूतर

इंसानों में दोस्ती की मिसालें तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन जबलपुर के कनौजिया परिवार में 12 सदस्यों के साथ पक्षी रहते हैं. पढ़िए सुल्तान खलीफा और मान्य सीताराम की दोस्ती.

जबलपुर के सुल्तान और खलीफा की दोस्ती, (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 4:44 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 5:05 PM IST

जबलपुर: इन दिनों सुल्तान और खलीफा की दोस्ती चर्चा में है. एक कबूतर लड़के के कंधे पर बैठकर शहर की भीड़भाड़ वाले इलाकों में मजे से घूमता है. जब वह लड़का बाइक से चलता है, तो कबूतर उसकी बराबरी से उड़ान भरता है. निशांत कनौजिया उर्फ खलीफा का पूरा परिवार ही बर्ड लवर है. यहीं पर मान्य और सीताराम की दोस्ती भी हमें देखने को मिली. इस घर में पक्षी पिंजरे में नहीं रखे जाते, उन्हें उड़ने की पूरी छूट है, लेकिन ये घर छोड़कर कही जाते ही नहीं हैं.

कनौजिया परिवार में सदस्यों के साथ रहते हैं पक्षी

जबलपुर के दमोह नाका में निशांत कनौजिया अपने परिवार के साथ रहते हैं. उनके परिवार में 12 सदस्य हैं. एक छोटा सा घर है, लेकिन इस घर में परिवार के 12 सदस्यों के साथ ही कई पक्षी भी रहते हैं. पूरे घर का तालमेल इन पक्षियों के साथ ऐसा है, मानो कि वे घर के सदस्य ही हों. निशांत कनौजिया ने 8वीं तक पढ़ाई की है और वे मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनका शौक उन्हें अलग पहचान देता है. निशांत को पक्षी पालने का शौक है. वे बचपन से ही घर में पक्षी पालते रहे हैं.

कनौजिया परिवार के साथ रहते हैं पक्षी (ETV Bharat)

निशांत और सुल्तान का दोस्ताना

निशांत ने बताया कि "पक्षियों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है. उसे हर समय खाना नहीं दिया जाता है. यदि पक्षी आसमान से गर्मी में उड़ कर लौटा है, तो उसे पानी नहीं दिया जाता. बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक ठंड में पक्षियों की देख-रेख बढ़ जाती है, लेकिन निशांत की चर्चा उनके दोस्त सुल्तान की वजह से ज्यादा है. सुल्तान कोई और नहीं बल्कि एक कबूतर है. अभी सुल्तान की उम्र मात्र 4 महीने है. निशांत जहां जाता है, सुल्तान भी उसके साथ वहां जाता है. चाहे वह पैदल चल रहा हो या वह गाड़ी पर चल रहा हो. निशांत जब बाइक चलाता है, तो सुल्तान उसके साथ-साथ उड़ता चला जाता है."

निशांत के हाथ पर बैठा कबूतर (ETV Bharat)

निशांत ने खलीफा नाम से अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है. निशांत कनौजिया जबलपुर में कबूतर बाजी के खेल से जुड़ा हुआ है. कबूतर बाजी एक अनोखा खेल है. जिसमें कबूतर पाले जाते हैं और एक कंपटीशन होता है. जिसमें सबसे अच्छे कबूतर पालने वाला जीतता है, लेकिन इस खेल को अभी भी खलीफा और शागिर्द के जरिए ही सीखा जाता है.

खलीफा और सुल्तान की दोस्ती

निशांत खलीफा बनना चाहता है, इसलिए उसने सोशल मीडिया पर खलीफा और सुल्तान की दोस्ती की वीडियो डाले हैं. निशांत का कहना है कि कई लोग सुल्तान को खरीदने के लिए उसे हजारों रुपए का ऑफर दे चुके हैं, लेकिन वह अपने दोस्त को कभी नहीं बेचेगा. उसका कहना है कि सुल्तान उड़ने के लिए आजाद है, वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता. वह मेरे साथ रहकर इतना निडर हो गया है कि दुर्गा उत्सव में शहर की भीड़भाड़ में मेरे साथ पूरे शहर घूमता रहा."

सुल्तान कबूतर (ETV Bharat)

भीड़भाड़ वाले इलाके में कंधे पर बैठा रहता है सुल्तान

निशांत सुल्तान को लेकर दशहरा में घूमता रहा. सुल्तान निशांत के कंधे पर बैठा रहा, वह उड़कर कहीं नहीं गया. जब निशांत जबलपुर से प्रयागराज संगम में नहाने गया था, तो वहां भी वो अपने साथ सुल्तान को लेकर गया था." इस घर में सुल्तान और निशांत की दोस्ती की चर्चा तो है ही, इनसे अलग मान्य और सीताराम की दोस्ती की भी कहानी कुछ कम नहीं है. सीताराम एक तोते का नाम है. मान्य निशांत का भतीजा है और अभी आठवीं क्लास में पढ़ता है.

निशांत के कंधे पर बैठा कबूतर (ETV Bharat)

मान्य और सीताराम का याराना

मान्य बताया कि "वह अपने परिवार के साथ जबलपुर शहर के ही टैगोर गार्डन में पिकनिक मनाने गया था. वहीं पर जमीन पर एक टूटा हुआ घोंसला डला था. उसमें तोता का एक बच्चा था, उस समय इसकी चोंच टूटी हुई थी. हमने इसे पाला. अब यह तोता हमारे घर का सदस्य हो गया है. हमने प्यार से इसका नाम सीताराम रख दिया है. घर में इसके अलावा दो तोते हैं. यह सब भी पिंजरे में नहीं रहते, बल्कि यह खुले हुए हैं, लेकिन यह उड़कर कहीं नहीं जाते. घर के सभी लोग इन पक्षियों का ध्यान रखते हैं.

मान्य और तोता की दोस्ती (ETV Bharat)

पक्षी भी प्यार की भाषा समझते हैं, इसलिए सुल्तान निशांत का दोस्त है. वरना वह कब का उड़कर भाग गया होता. सुल्तान अभी भी उड़ता है, लेकिन केवल निशांत के इशारे पर. इन दोनों के बीच में प्यार ही एक बंधन है.

