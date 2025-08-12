जबलपुर: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हो रही है. जैसे ही उन्होंने एमपी में वोट चोरी सत्याग्रह शुरू करने की बात कही. वैसे ही चुनाव आयोग की वेबसाइट से मतदाता सूची डाउनलोड होना बंद हो गई. ऐसा दावा कांग्रेस नेताओं का है. उनका कहना है कि, "जब हमने जबलपुर की मतदाता सूची खोजने की कोशिश की, तो चुनाव आयोग की वेबसाइट में वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिली."

वोट चोरी को लेकर देश में सियासी बवाल

वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का दावा किया है. उन्होंने कुछ सबूत पेश कर चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी कराने का आरोपों लगाया है. इन आरोपों पर सियासी बवाल जारी है. पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं. सोमवार को राहुल गांधी ने 300 से ज्यादा सांसदों के साथ संसद भवन से मार्च निकाला था.

मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी का वोट चोरी सत्याग्रह (ETV Bharat)

वोट चोरी सत्याग्रह आंदोलन शुरू

इस घटना के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी प्रदेश में वोट चोरी सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है. जीतू पटवारी ने जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि "इस आंदोलन की शुरुआत रीवा से हो रही है. इसके बाद ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर में क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा. यह सत्याग्रह आंदोलन लगातार जारी रहेगा." उनका दावा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भी वोटों की चोरी की गई थी.

चुनाव आयोग की वेबसाइट से वोटर लिस्ट गायब होने का आरोप (ETV Bharat)

'वेबसाइट पर नहीं मिल रही वोटर लिस्ट'

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि "जैसे ही उन्होंने मध्य प्रदेश में इस वोट चोरी सत्याग्रह की घोषणा की. वैसे ही मध्य प्रदेश इलेक्शन कमिशन ने भी अपनी वेबसाइट बंद कर दी. जीतू पटवारी के आरोप की सत्यता की जांच करने के लिए जब जबलपुर में लोगों ने मतदाता सूची खोजने की कोशिश की, तो इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट चल रही है लेकिन इसमें मतदाता सूची नहीं है."

जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप (ETV Bharat)

प्रदेश में फर्जी वोटर ढूंढ रहे कांग्रेसी

मध्य प्रदेश में भी वोटों की चोरी हो रही है ऐसा दावा जीतू पटवारी ने किया है. उन्होंने कहा, " हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हर विधानसभा में ऐसे वोटरों को खोजें, जहां एक ही पते पर 15 से लेकर 50 नाम दर्ज हैं. ऐसे स्थान पर फर्जी वोटरों के नाम जुड़े हुए हैं. मध्य प्रदेश में कांग्रेस हर विधानसभा में इसकी जांच करवा रही है और जल्द ही इसका बड़ा खुलासा करेगी."

'चुनाव आयोग दे जवाब'

जीतू पटवारी का कहना है कि "चुनाव आयोग पर भारत की जनता को भरोसा है और उसे सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए. क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता ही लोकतंत्र को बचाए रखने की अंतिम कड़ी है. ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए. यदि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए नहीं तो इसका नुकसान सबको उठाना होगा."