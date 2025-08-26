ETV Bharat / state

जीतू पटवारी बोले- बच्चे भी नशे की गिरफ्त में, कांग्रेस नहीं तो कौन उठाएगा आवाज? - JEETU PATWARI RAISE ISSUE DRUGS

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शराब खपत बढ़ने के मामले में और आक्रामक. जबलपुर में दो कदम आगे बढ़ फिर सरकार को घेरा.

जीतू पटवारी बोले- बच्चे भी नशे की गिरफ्त में (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 7:46 PM IST

जबलपुर: मंगलवार को जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के खिलाफ काफी आक्रामक मुद्रा में दिखाई दिए. जीतू पटवारी ने कहा "मध्य प्रदेश में शराब और ड्रग्स की खपत बेतहाशा बढ़ी है. युवाओं के अलावा बच्चे तक नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं. इस मुद्दे पर अगर विपक्षी दल कांग्रेस आवाज नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा." उन्होंने भोपाल के अलावा मालवा में पकड़े ड्रग्स का हवाला देते हुए कहा "तस्करों के फोटो किन बीजेपी नेताओं के साथ हैं, क्या उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत मुख्यमंत्री मोहन यादव दिखाएंगे."

कांग्रेस की आवाज नहीं दबा सकती बीजेपी सरकार

जीतू पटवारी ने कहा "मध्य प्रदेश में शराब की खपत बढ़ी है, ये मैं नहीं बल्कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट है. अगर केंद्र सरकार ही कहती है कि मध्य प्रदेश में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ी है तो इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएगी. अगर किसी घर में कोई बेटा नशा करके पहुंच रहा है तो उन माता-पिता पर क्या बीतती है, क्या बीजेपी सरकार इस बात का जवाब देगी. हरतालिका तीज पर उनकी बात को गलत तरीके से पेश कर बीजेपी सरकार अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहती है. कांग्रेस नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी."

जीतू पटवारी बोले- ड्रग्स की तस्करी बढ़ी, जिम्मेदार कौन (ETV BHARAT)

हर दो माह में ड्रग्स के जखीरे पकड़े

जीतू पटवारी का कहना है "बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के घर में भी महिलाएं हैं. मेरी भी दो बेटियां हैं. घर का कोई भी सदस्य यदि शराब पीकर आता है तो परिवार पर क्या बीतती है. भारत सरकार की कई एजेंसियां कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में शराब पीने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और यदि समाज में शराबखोरी बढ़ रही है तो इसके खिलाफ विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा. भोपाल के अलावा मंदसौर में हर दो-तीन महीने में ड्रग्स के बड़े जखीरे पकड़े जाते हैं."

ड्रग्स की तस्करी बढ़ी, जिम्मेदार कौन?

जीतू पटवारी ने कहा "ड्रग्स तस्करों की मंत्रियों के साथ फोटो आती है, क्या यह बात विपक्ष को नहीं उठानी चाहिए. शहरों में गली-गली नशे की सामग्री उपलब्ध है. यदि लोग शराब पीकर नशे के आदी बना रहे हैं तो यह गलत है और उसके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी. सभी लोगों को इस बुराई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं. इन मामलों को लेकर कांग्रेस विरोध करती रहेगी."

जबलपुर में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा (ETV BHARAT)

जबलपुर में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा

जबलपुर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वोट अधिकार यात्रा के आंदोलन में हिस्सा लिया. कांग्रेस का यह आंदोलन जबलपुर के गोल बाजार से शुरू हुआ और लगभग 500 कांग्रेसी इस आंदोलन में पैदल मार्च करते हुए घंटाघर तक पहुंचे. कांग्रेसियों की संख्या और आक्रोश को देखकर पुलिस ने घंटाघर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. पुलिस को लगता था कि इस दौरान हंगामा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

खुली जीप से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

इस दौरान जीतू पटवारी ने कांग्रेसियों को घंटाघर पर ही एक खुली गाड़ी में खड़े होकर संबोधित किया. जीतू पटवारी ने कहा "कांग्रेस राहुल गांधी के वोट चोरी के आंदोलन को मध्य प्रदेश में भी आगे बढ़ाना चाह रही है. कांग्रेस के इस आंदोलन में सामान्य आंदोलन की अपेक्षा संख्या ज्यादा है." वहीं कांग्रेस के साथ जबलपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आंदोलन में शामिल हुए.

TAGGED:

JEETU PATWARI RAISE ISSUE DRUGS

ख़ास ख़बरें

