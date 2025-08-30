ETV Bharat / state

आई एम सॉरी बोलकर खत्म करें तनाव, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार टेंशन दूर करने का सटीक तरीका

उत्तम क्षमा जैन धर्म का सबसे अनोखा पर्व. मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि क्षमा मांगने से रिश्ते सुधारने के साथ मन भी होता है शांत.

JAINISM FESTIVAL UTTAM KSHAMA
उत्तम क्षमा जैन धर्म का सबसे अनोखा पर्व (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2025

जबलपुर: जैन धर्म का ‘उत्तम क्षमा पर्व’ पूरी दुनिया में सबसे अनोखा पर्व है. इसमें जैन धर्म को मानने वाले सभी से क्षमा मांगते हैं. इसे जैन धर्म के 10 गुणो में सबसे ऊपर रखा गया है. मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि क्षमा मांगने से न केवल रिश्ते सुधारते हैं बल्कि मन शांत होता है और मन के भीतर से संबंधों को लेकर उपजा तनाव खत्म हो जाता है.

पर्युषण पर्व में मांगते हैं क्षमा

हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में जैन धर्म का पर्युषण पर्व मनाया जाता है. इस दौरान जैन धर्म को मानने वाले लोग प्रवचन पूजा ध्यान और साधना करते हैं और विशेष पूजा पाठ किया जाता है. इसी दौरान जैन व्रत भी करते हैं लेकिन इसी समय में जैन समाज के लोग सभी लोगों से क्षमा याचना करते हैं. परंपरा के अनुसार इन दिनों जैन समाज के लोग एक-दूसरे से “मिच्छामि दुक्कडम्” कहकर क्षमा मांगते हैं और क्षमा प्रदान करते हैं. बदलते दौर में यह क्षमा याचना सोशल मीडिया के जरिए भी की जाती है जो लोग सीधे मिलते हैं, उनसे मिलकर क्षमा याचना की जाती है.

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्षमा मांगना टेंशन दूर करने का सटीक तरीका (ETV Bharat)

जैन धर्म के 10 गुणो में सबसे ऊपर है क्षमा

अमित जैन पड़रिया ने बताया कि "जैन धर्म के 10 गुण हैं जिन्हें पालन करना जरूरी है. इनमें सबसे पहले और सबसे जरूरी गुण क्षमा को माना गया है. इसलिए इसे उत्तम क्षमा कहा जाता है. सामाजिक दृष्टि से किसी को माफ करना जितना अच्छा कर्म है वैसे ही जैन धर्म में इसे धर्म माना गया है और हर जैन इस धर्म का पालन करता है. यदि जाने-अनजाने कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं उनकी क्षमा मांग लेना सबसे अच्छा व्यवहार है. इसके साथ ही हम प्रकृति में कई बार अनजाने में मूक जानवरों के साथ भी अत्याचार कर देते हैं, इस दौरान हम प्रकृति के उन जीवों से भी क्षमा मांगते हैं."

अमित जैन का कहना है कि "क्षमा के बारे में केवल जैन धर्म के ग्रंथों में लिखा गया है ऐसा नहीं है बल्कि भगवत गीता और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है."

जैन धर्म के 10 गुणो में सबसे ऊपर है क्षमा (ETV Bharat)

क्षमा के बारे में मनोवैज्ञानिक तथ्य

साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री करने वाली यशी जैन ने एक उदाहरण के साथ समझाया कि "मान लो आपके हाथ में एक खाली गिलास हैं और आप इसे लिए खड़े हुए हैं तब हमें पता है कि इस ग्लास में कुछ नहीं है लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, यह खाली गिलास भी आपको भारी लगने लगेगा और फिर मन करेगा की क्यों ना हम इसे नीचे रख दें. ठीक इसी तरह मन में क्षमा का भाव है यदि हमने गलती की है तो क्षमा मांग लेना या किसी को क्षमा कर देना. दोनों ही हाथ में लिए हुए गिलास को नीचे रखने जैसा है. क्षमा मांगते ही मन शांत हो जाता है."

क्षमा मांगने के फायदे

तनाव कम होता है – मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि क्षमा करने से मनुष्य के भीतर दबा हुआ तनाव और क्रोध धीरे-धीरे कम हो जाता है.

मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है – क्षमा का अभ्यास, अवसाद और चिंता को कम करता है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है.

संबंधों में सुधार – क्षमा करने वाला व्यक्ति रिश्तों को सहेजने में सक्षम होता है. इससे सामाजिक जुड़ाव और सहानुभूति बढ़ती है.

आत्मसम्मान में वृद्धि – जब कोई व्यक्ति क्षमा करता है या क्षमा मांगता है, तो उसके भीतर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होते हैं.

मनोवैज्ञानिक यशी जैन का कहना है कि "क्षमा को अपनाने से व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है, इससे तनाव भरे जीवन में भी शांति का अनुभव होता है. जबलपुर में जैन धर्म के लोग आने वाले 9 सितंबर को उत्तम क्षमा विषय को लेकर एक बड़ा आयोजन भी कर रहे हैं. इस महीने जैन धर्म के लोग दूसरे समाज के लोगों के घर पहुंचेंगे और क्षमा को लेकर अपने विचार भी रखेंगे और एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे भी."

