मदन महल पहाड़ी में घायल मिला कांटो वाली पक्षी, खतरनाक जानवर भी नहीं कर पाते सेही का शिकार
जबलपुर में घायल अवस्था में इंडियन क्रिस्टेड पॉर्क्यूपाइन सेही का रेस्क्यू, विकास कार्यों के कारण जंगल से बाहर निकल रहे वन्य प्राणी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 8:26 PM IST
जबलपुर: मदन महल पहाड़ी में एक वयस्क सेही घायल अवस्था में मिला है. वन्य प्राणी विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे ने इस घायल पॉर्क्युपाइन को सुरक्षित पड़कर वन विभाग के अस्पताल तक पहुंचा दिया है. जबलपुर में ऐसे कई वन्य प्राणी हैं, जिनका मदन महल पहाड़ी प्राकृतिक निवास है, लेकिन मदन महल पहाड़ियों पर इंसानी दखल की वजह से इन जानवरों को जंगल छोड़कर शहर की तरफ आना पड़ता है. इसकी वजह से यह जानवर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं.
खतरनाक जानवर भी नहीं कर पाते सेही का शिकार
Indian Crested Porcupine इसे कई जगहों पर सेही नाम से जाना जाता है. कुछ स्थानों पर इस जानवर को शाही कहते हैं. भारतीय जंगलों में यह जानवर पाया जाता है. एक वयस्क शाही का वजन लगभग 20 किलो तक हो जाता है. इसकी लंबाई 3 फीट तक हो सकती है. यह जानवर खुद तो शाकाहारी है, लेकिन इस जानवर का शिकार करने में शेर तक डरता है. खतरनाक जंगली जानवर शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ इसका शिकार नहीं करते, क्योंकि प्रकृति ने इसे प्राकृतिक कांटे दिए हैं.
इन कांटों की लंबाई भी एक से डेढ़ फीट तक हो जाती है, जिन्हें आपात स्थिति में यह जानवर छोड़ देता है. ऐसी स्थिति में इसका शिकार करने वाला जानवर खुद इसका शिकार हो जाता है.
झाड़ी में घायल अवस्था में मिला सेही
जबलपुर में मदन महल की पहाड़ी में 1000 एकड़ का जंगल है. यह जंगल शहर से लगा हुआ है. कॉलोनी के लोग जंगल के रास्तों पर घूमने के लिए जाते हैं. यहीं पर देवताल के पास लोग घूम रहे थे, तब लोगों ने देखा कि झाड़ी में एक सेही घायल अवस्था में पड़ा हुआ है. लोगों ने तुरंत इसी क्षेत्र में रहने वाले वन्य प्राणी विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को इसकी सूचना दी. सेही एक जंगली जानवर है, इसलिए गजेंद्र दुबे ने घायल जंगली जानवर की सूचना वन विभाग को दी.
वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. तब गजेंद्र दुबे ने इस घायल जानवर को बाहर निकाला और वन विभाग को इलाज के लिए सौंप दिया. अब इस घायल सेही का इलाज जबलपुर के वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर में किया जाएगा. जबलपुर में वन्य प्राणियों के इलाज के लिए विशेष अस्पताल है.
विकास कार्यों के कारण जंगल से बाहर निकल रहे वन्य प्राणी
वन्य प्राणी विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे ने बताया कि "संभवत: इस कुत्तों ने घायल किया है. हालांकि इसके शरीर पर कुछ कांटे भी कम नजर आ रहे हैं, इसलिए यह संभावना भी है कि इसके कांटों से कुत्ते भी घायल हुए होंगे." वन्य प्राणी विशेषज्ञों का कहना है कि "बीते कुछ दिनों से मदन महल पहाड़ियों पर हो रहे विकास कार्यों की वजह से प्राणी जंगल को छोड़कर बाहर निकल आ रहे हैं. इसी वजह से ये खुद दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं या फिर दूसरे लोगों के लिए समस्या बन रहे हैं."
जबलपुर के मदन महल की पहाड़ी में भरपूर जैव विविधता है. यहां तेंदुआ, जंगली सूअर, सेही सहित कई किस्म के सांप, मोर और सियार प्राकृतिक रूप से पाये जाते हैं. मध्य प्रदेश सरकार इस जंगल में प्राणी उद्यान भी बनाने जा रही है.