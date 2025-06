ETV Bharat / state

बम बनाकर खुलेआम चला रहे अपराधी, सरे आम पिट रही पुलिस, जबलपुर को ये क्या हुआ? - JABALPUR ILLEGAL BOMB MAKING

जबलपुर में बमों की टेस्टिंग करते अपराधी ( Etv Bharat )

जबलपुर : बीते दो दिनों में जबलपुर में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि जबलपुर में कानून व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं है. पहली घटना में फ्री की शराब लेने गए सात आठ लड़कों ने शराब न मिलने पर शराब दुकान के मैनेजर को मार-मार कर अधमरा कर दिया. तो वहीं दूसरी घटना घमापुर इलाके की है, जहां अपराधी खुद खतरनाक बम बनाकर उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं और वीडियो तक वायरल कर रहे हैं. तीसरी घटना भी हैरान करने वाली है, जिसमें लोगों ने हंड्रेड डायल से पुलिस को बुलाया और पुलिस पर ही हमला कर दिया. जबलपुर में बमों की टेस्टिंग करते अपराधी जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कम उम्र के दो लड़कों ने एक सूअर मारा बम बनाया और फिर चट्टान पर मारकर इसकी टेस्टिंग करते हैं. इस वीडियो को जारी कर युवकों ने ये बताते हुए दहशत फैलानी की कोशिश की कि उनके पास सूअर मारा बम है और वह किसी को भी मार सकते हैं. इस मामले में घमापुर के थाना प्रभारी संतोष अंधवान का कहना है कि उन्होंने वीडियो देखे हैं और वे इसकी जांच कर रहे हैं. घमापुर क्षेत्र में इन लड़कों की तलाश की जा रही है.

दो परिवारों के विवाद के दौरान पुलिस पर हमला (Etv Bharat) शराब नहीं दी तो मैनेजर को कर दिया अधमरा एक दूसरा सीसीटीवी फुटेज जबलपुर के आईएसबीटी बस स्टैंड के पास का है. सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है कि एक शराब दुकान के कर्मचारी छुप कर बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर से कुछ लड़के शराब दुकान में पत्थरबाजी कर रहे हैं. इस दौरान शराब दुकान के मैनेजर दिलीप के साथ जमकर मारपीट की गई और उसे इतना मारा गया कि वे वह वेंटिलेटर पर है. दुकान के कर्मचारियों का कहना है कि 8-10 लड़के फ्री में शराब मांगने आए थे, जब उन्हें मना किया तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस मामले में भी पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है. जानकारी देते एडिशनल एसपी (Etv Bharat) पुलिस बुलाई फिर पुलिस पर ही चलाए पत्थर तीसरा मामले में जबलपुर के दो परिवारों में किसी बात पर बहस हुई और इसके बाद एक परिवार ने दूसरे परिवार के ऊपर पत्थरबाजी कर दी. मौके पर हंड्रेड डायल की टीम को बुलाया गया पर बाद में सभी ने मिलकर हंड्रेड डायल से आए पुलिसकर्मी पर ही हमला कर दिया. इसपर जबलपुर पुलिस के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने कहा, '' मामला संज्ञान में आया है. इसमें हमारा एक पुलिस वाला घायल हो गया है. हमने अधारताल के दोनों निवासियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.''

यह कुछ ऐसे मामले हैं जिनके सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए पर शहर में बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं जिनकी शिकायत पुलिस के पास है लेकिन उनका कोई डिजिटल एविडेंस नहीं है. इन सब घटनाओं को देखकर लगता है कि जबलपुर में लोगों में कानून का डर पूरी तरह खत्म हो गया है या फिर पुलिस सही ढंग से अपना काम नहीं कर रही है. यह भी पढ़ें -

