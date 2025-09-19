ETV Bharat / state

जबलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान बीजेपी नेता को रोकने पर हंगामा, पुलिस के साथ झूमाझटकी

जबलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान हंगामा. पूर्व महापौर प्रभात साहू और पुलिसकर्मी के बीच विवाद. इस दौरान जाम लग गया.

Jabalpur bjp leaders hungama
बीजेपी नेता प्रभात साहू और पुलिसकर्मी के बीच विवाद (ETV BHARAT)
Published : September 19, 2025 at 9:09 AM IST

जबलपुर : शहर के व्यस्ततम इलाके बलदेवबाग चौराहे में पुलिस वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हंगामा. घटना गुरुवार की रात की है. जब पूर्व महापौर और पूर्व भाजपा अध्यक्ष प्रभात साहू को पुलिस द्वारा रोका गया. इसके बाद गालीगलौच और झूमाझटकी शुरू हो गई. इससे ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गया. इस दौरान बीजेपी नेता प्रभात साहू के समर्थक भी पहुंच गए.

बगैर हेलमेट स्कूटर से जा रहे थे पूर्व महापौर

बलदेवबाग चौराहे पर चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट स्कूटर पर जा रहे पूर्व महापौर व बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू को एक पुलिस वाले ने रोका. इसके बाद दोनों के बीच कहा-सुनी होने लगी. इस दौरान गालीगलौच भी हुई. स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई. इसके बाद मौके पर मौजूद अन्य पुलिस वालों नें हालत को देखते हुए मामले को संभालने की कोशिश की. लेकिन बवाल बढ़ता गया. कुछ ही देर में मौके पर सांसद, विधायकों, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का जमावड़ा लग गया.

जबलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पूर्व महापौर को रोकने पर हंगामा (ETV BHARAT)

पुलिस कर्मी पर FIR करने का आश्वासन

बीजेपी के दिग्गज नेता मामले कों ठंडा करने के लिये अपने प्रयास करते नज़र आये. आरोपी पुलिसकर्मी पर निलंबन तथा विभागीय जांच की कार्रवाई करवाने के आश्वासन के बाद भी अज्ञात पुलिस वाले और प्रभात साहू की बीच सुलह नहीं हो पाई. देर रात लॉर्डगंज थाने में मुलाहजे के बाद FIR दर्ज करवाई गई. मामले के अनुसार प्रभात साहू अपने स्कूटर से रात करीब 8 से 8:30 बजे के बीच जा रहे थे. शहर में चल रही चेकिंग में पुलिसकर्मी ने प्रभात साहू को भी रोक लिया.

मौके पर पहुंचे सांसद और विधायक

पूर्व महापौर को रोकते ही कहा-सुनी होने लगी. इस दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ. प्रभात साहू वहां से आगे बढ़ते इसके पहले ही मौजूद पुलिस कर्मचारी ने उन्हें पकड़ लिया. इसके बाद बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, जबलपुर सांसद आशीष दुबे, विधायक अभिलाष पांडे, पूर्व विधायक शरद जैन समेत कांग्रेस नेता भी मौके पर आ पहुंचे. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस कर्मी को वहां से चलता कर दिया गया.

पूर्व महापौर के आवास पर पहुंचे एसपी

चौराहे पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा. इसके बाद विधायक अभिलाष पाण्डेय स्कूटर पर प्रभात साहू को बैठा कर निकल गये. इसके बाद समझौते और शांति कायम करने के लिए प्रभात साहू के सुजी मोहल्ला स्थित आवास पर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक सांसद आशीष दुबे की मौजूदगी में हुई. रोकने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित करने तथा उसकी विभागीय जांच करने का आश्वासन पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया. हालांकि प्रभात साहू ने एक तरह से इस एक्शन को नाकाफी बताते हुए सारे प्रस्तावों को नकार दिया और अपनी नाराजगी व्यक्त की.

पूर्व महापौर ने लगाया बदतमीजी का आरोप

इस मामले में पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रभात साहू का कहना है "मैं रात में लगभग 8:30 बजे बलदेव बाग चौराहे से गुजर रहा था. इसी दौरान सड़क पर ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोक और मेरे साथ बदतमीजी की. मैंने रोकने की वजह पूछी तो यातायात पुलिस कर्मी ने मुझे गाली दी. इसके बाद झूमाझटकी शुरू हुई. इसमें मुझे चोट भी आई." वहीं, जबलपुर में यातायात पुलिस के डीएसपी संतोष शुक्ला का कहना है "इस मामले में वे जांच कर रहे हैं और जांच के बाद निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी."

JABALPUR TRAFFIC POLICE CHECKINGBJP LEADERS SCUFFLE WITH POLICEHIGH SECURITY NUMBER PLATEJABALPUR POLICEJABALPUR BJP LEADERS HUNGAMA

