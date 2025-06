ETV Bharat / state

3 करोड़ कैश और 4 किलो सोना चोरी होकर वापस मिला फिर क्यों नहीं लौटाया? हाईकोर्ट ने दिया आदेश - HIGHCOURT REJECTS SATNA COURT ORDER

सतना कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने कर दिया निरस्त ( Etv Bharat )

Published : June 20, 2025 at 8:57 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 9:02 AM IST

जबलपुर : चोरी गए 3 करोड़ रुपए कैश व चार किलो सोना जब्ती के बाद स्वामित्व प्रदान करने की याचिका निरस्त किए जाने के मामले में हाईकोर्ट का आदेश सामने आया है. दरअसल, सतना कोर्ट ने चोरी गए करोड़ों कैश और सोने पर मालिकाना हक जताने वाले आवेदन को निरस्त कर दिया था. आवेदक की ये याचिका इसलिए निरस्त कर दी गई थी क्योंकि आयकर विभाग ने इस मामले में आपत्ति जताई थी. वहीं, अब सतना कोर्ट के उसी फैसले को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. क्या है 3 करोड़ कैश और 4 किलो गोल्ड का मामला? दरअसल, सतना निवासी श्रवण कुमार पाठक की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके तीन करोड़ कैश व 4 किलो सोना 2021 में चोरी हो गया था. इस संबंध में आवेदक ने 24 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. कुछ समय बाद इस चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर नगदी व सेना बरामद कर लिया था. चोरी गए कैश और गोल्ड के मिलने के बाद आवेदक ने धारा 457 के तहत जब्त की गई सम्पति वापस लौटाने के लिए आवेदन दायर किया था.

