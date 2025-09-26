क्रिमिनल मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक रहेगी बरकरार, जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश
मेटा कंपनी ने माना कि सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कई मामलों की सुनवाई के वीडियो का हो रहा दुरुपयोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 7:12 AM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गुरुवार को मामलों की सुनवाई के लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो के दुरुपयोग को चुनौती के मामले में सुनवाई हुई. मेटा कंपनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने वर्चुअल पैरवी की. उन्होंने माना कि सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर हाईकोर्ट मामलों की सुनवाई के वीडियो का दुरुपयोग हो रहा है. उन्होंने कहा कि यदि उन्हें आपत्तिजनक वीडियो के यूआरएल लिंक उपलब्ध करा दिए जाएं तो उन वीडियोज को हटा दिया जाएगा.
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिए लिंक उपलब्ध कराने के निर्देश, मामले पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को लिंक्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अंतरिम आदेश के तहत सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक अगली सुनवाई तक बरकरार रखी है. मामले पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी.
जबलपुर निवासी अधिवक्ता अरिहंत तिवारी और विदित शाह ने दायर है याचिका
जबलपुर निवासी अधिवक्ता अरिहंत तिवारी और विदित शाह ने याचिका दायर कर बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियोज़ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मीम्स या शॉर्ट्स के माध्यम से डाली जाती है, यह आपत्तिजनक है. कई बार न्यायाधीशों द्वारा ओपन कोर्ट में कही गई बातों को मिर्च मसाला लगाकर प्रसारित किया जाता है, यह अदालत की अवमानना है.
यू-ट्यूब के स्थान पर वेबेक्स आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए प्रकरणों की लाइव स्ट्रीमिंग किए जाने की मांग
याचिका में मांग की गई कि यू-ट्यूब के स्थान पर वेबेक्स आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए प्रकरणों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, जो कि कुछ हद तक सुरक्षित है. यह मांग भी की गई कि रजिस्ट्रार आईटी भी इस तरह की गतिविधियों की मॉनिटरिंग करें और नियंत्रण सुनिश्चित करें. याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद युगलपीठ ने ये आदेश जारी किए.