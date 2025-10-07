ETV Bharat / state

असाधारण प्रतिभाशाली बच्चों के एडमिशन के संबंध में स्पष्ट करें नीति, हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Published : October 7, 2025

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रतिभाशाली बच्चों को समायोजित की नीतियों के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा है. कोर्ट एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सीबीएसई द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी. इसमें 10 साल के लड़के को 9वीं कक्षा में अस्थायी प्रवेश देने का निर्देश दिया गया था. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस डीडी बसंल की युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से प्रतिभाशाली बच्चों को समायोजित की नीतियों के संबंध में जवाब मांगा है. केन्द्र ने जवाब के लिए एक सप्ताह का समय का समय मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की गई है. सीबीएसई ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विशेष कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु मानदंड निर्धारित है सीबीएसई के चेयरमैन की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि एकलपीठ ने दस वर्षीय छात्र को कक्षा 9 में अस्थाई तौर प्रवेश देने के आदेश जारी किए हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विशेष कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु मानदंड निर्धारित किया गया है. अपील की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने टिप्पणी की जिस दिन यह मामला सूचीबद्ध हुआ, उसके अगले दिन फिर से देश के एक सबसे युवा सर्जन की खबर आई, वह व्यक्ति 13 या 14 साल की उम्र में सर्जन कैसे बन गया?

