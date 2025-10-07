ETV Bharat / state

असाधारण प्रतिभाशाली बच्चों के एडमिशन के संबंध में स्पष्ट करें नीति, हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

अदालत ने असाधारण प्रतिभा के मामलों में कठोर आयु सीमा लगाने के औचित्य पर उठाया सवाल. कहा- देश में इन प्रतिभाशाली बच्चों को पहले से ही मान्यता मिली है. 12 साल की उम्र में छात्र आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है.

MADHYA PRADESH HIGH COURT
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025

Updated : October 7, 2025

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रतिभाशाली बच्चों को समायोजित की नीतियों के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा है. कोर्ट एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सीबीएसई द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी. इसमें 10 साल के लड़के को 9वीं कक्षा में अस्थायी प्रवेश देने का निर्देश दिया गया था.

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस डीडी बसंल की युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से प्रतिभाशाली बच्चों को समायोजित की नीतियों के संबंध में जवाब मांगा है. केन्द्र ने जवाब के लिए एक सप्ताह का समय का समय मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.

सीबीएसई ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विशेष कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु मानदंड निर्धारित है

सीबीएसई के चेयरमैन की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि एकलपीठ ने दस वर्षीय छात्र को कक्षा 9 में अस्थाई तौर प्रवेश देने के आदेश जारी किए हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विशेष कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु मानदंड निर्धारित किया गया है. अपील की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने टिप्पणी की जिस दिन यह मामला सूचीबद्ध हुआ, उसके अगले दिन फिर से देश के एक सबसे युवा सर्जन की खबर आई, वह व्यक्ति 13 या 14 साल की उम्र में सर्जन कैसे बन गया?

केन्द्र सरकार ने कहा - इस संबंध में संबंधित विभाग से परामर्श मांगा गया है

केन्द्र सरकार की तरफ से बताया गया कि इस संबंध में संबंधित विभाग से परामर्श मांगा गया है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है. युगलपीठ ने पाया कि देश में इन प्रतिभाशाली बच्चों को पहले से ही मान्यता प्राप्त है. 12 साल की उम्र में छात्र आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है. आईआईटी भारत में है, इस तरह के बच्चों को मान्यता दे रहे हैं. केन्द्र सरकार के अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय देने का आग्रह किया.

युगलपीठ के पूछने पर केन्द्र सरकार की तरफ से बताया गया कि छात्र को अस्थाई तौर पर कक्षा 9 में प्रवेश दिया गया है. युगलपीठ ने कहा था कि दुनिया भर के असाधारण छात्रों ने कम उम्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं और उन्हें केवल नीतिगत प्रतिबंधों के कारण रोका नहीं जाना चाहिए. अदालत ने केंद्र सरकार से ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को समायोजित करने की नीतियों के बारे में भी स्पष्टीकरण माँगा है.

