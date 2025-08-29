जबलपुर : भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी. हाई कोर्ट जस्टिस विवेक जैन पाया "याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति की आयु के अंतिम समय में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती दी. याचिकाकर्ता का उद्देश्य सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान करना है, सेवा प्रदान करना नहीं." एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ याचिका खारिज कर दी.

बगैर सूचना के ड्यूटी से गायब होने का मामला

मामले के अनुसार डॉ. संगीत मोरे ने याचिका में कहा गया था "वह भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) में डीजीएम मेडिकल के पद पर पदस्थ थे. वह बीमारी के कारण 21 अगस्त 2017 से 16 अक्टूबर 2017 तक बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहे. इसके बाद इसी बीमारी के कारण वह 27 अक्टूबर 2017 से बिना सूचना दिये ड्यूटी से अनुपस्थित हो गए. उनकी पत्नी द्वारा दोनों बार उनके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गयी."

ड्यूटी से गायब रहने के कारण दे दिया रिटायरमेंट

याचिका में कहा गया "भेल ने उन्हें 13 दिसम्बर 2018 को बिना सूचना दिये ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी. दूसरी बार घर से गायब होने के बाद वह अहमदाबाद में एक मेडिकल अस्पताल में लोगों की सेवा कर रहे थे. अस्पताल में भर्ती किसी व्यक्ति ने उनके अहमदाबाद में होने की सूचना पुलिस को दे दी. इसके बाद घर लौटने के बाद सितम्बर 2020 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने के खिलाफ उन्होंने आवेदन दिया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था."

पीड़ित ने हाई कोर्ट में 3 साल पहले दायर की याचिका

याचिका में कहा गया "सुनवाई का अवसर दिये बिना अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड से दंडित नहीं किया जा सकता." एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया "याचिकाकर्ता फरवरी 2020 में घर वापस लौटा था. अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने के खिलाफ उसने सितम्बर 2020 में आवेदन किया. आवेदन अस्वीकृत किये जाने के दो साल बाद याचिकाकर्ता की तरफ से वर्ष 2022 में ये याचिका दायर की गयी, जब उसकी उम्र 59 साल हो गयी." सारे तथ्यों का अवलोकन करने के बाद एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी.