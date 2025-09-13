जॉली LLB 3 के रिलीज में फंसा पेच, अक्षय कुमार सहित कई लोगों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नोटिस
अक्षय कुमार की 19 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म जॉली LLB 3 के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 1:05 PM IST
जबलपुर : मशहूर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 19 सितंबर को रिलीज होने वाली मूवी 'जॉली LLB 3' के कुछ अंशों को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. फिल्म में गाना 'भाई वकील है' को चुनौती देते हुए याचिका लगाई गई है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार व अरशद वारसी, निर्माता आलोक जैन, अजित अंधारे व निर्देशक सुभाष कपूर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. फिल्म की रिलीज डेट 19 सितंबर है. याचिका पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की गयी है.
याचिका में फिल्म के इस गाने पर आपत्ति
जबलपुर साउथ सिविल लाइन निवासी अधिवक्ता प्रांजल तिवारी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया "फिल्म के ट्रेलर और गाने मेरा भाई वकील में न्यायपालिका व वकालत के पेशे को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया है. इससे समूचे विधि जगत व न्याय तंत्र की गरिमा को ठेस पहुंची है. गाने के बोल के माध्यम से वकालत जैसे नोबल प्रोफेशन को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया गया है." हर केस की पैकेज डील है, फिक्र ना कर तेरा भाई वकील है, कबीरा इस संसार में, सबसे सुखी वकील, जीत गए तो मोटी फीस, हार गए तो अपील, गाने पर आपत्ति जताई गई है.
फिल्म के गाने में अधिवक्ता की ड्रेस का मजाक
याचिका में "भाई वकील है" गाने में अभिनेता अक्षय कुमार व अरशद वारसी द्वारा वकालत का बैंड पहनकर नाचने को भी आपत्तिजनक बताया है. याचिका में कहा गया है "हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण की पैरवी के दौरान वकील बैंड लगाते हैं और गाउन पहनते हैं. वकालत के गणवेश की अपनी महत्ता है, जिसे इस तरह मनोरंजन के नाम पर अपमानित नहीं किया जाना चाहिए." याचिका में राज्य शासन, प्रमुख सचिव गृह विभाग, सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली और चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड आफ फिल्म सर्टिफिकेशन को पक्षकार बनाया गया है.
- पदोन्नति वाले पद पर सीधी भर्ती नहीं हो सकती, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश
- असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हाईकोर्ट ने की कैंसिल, सागर यूनिवर्सिटी देगा फ्रेश लिस्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लगी थी याचिका
युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई बाद फिल्म के अभिनेता, निर्माता व निर्देशक को अनावेदक बनाने के निर्देश जारी किये. याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया "सामान्य तथ्यों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी थी." युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर में पैरवी की.