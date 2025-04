ETV Bharat / state

गांधी मेडिकल कॉलेज में नियुक्तियों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त, दोषियों पर हो कार्रवाई - MADHYA PRADESH HIGH COURT

गांधी मेडिकल कॉलेज में नियुक्तियों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 18, 2025 at 7:42 AM IST | Updated : April 18, 2025 at 8:03 AM IST 2 Min Read

जबलपुर: गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में लैब असिस्टेंट और तकनीशियन पदों पर हुई नियुक्तियों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने गठित जांच कमेटी को 6 सप्ताह में जांच पूरी करने के आदेश जारी किये हैं. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. 'नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्तियां'

Last Updated : April 18, 2025 at 8:03 AM IST